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Ne postoji stopostotno siguran način da potvrdite da vas je neko blokirao. Ipak, ako nijedan vaš poziv ili poruka određenoj osobi ne prolazi već nedeljama, velika je verovatnoća da ste blokirani, posebno ako vas ta osoba ignoriše i na drugim platformama, ili vam je otvoreno rekla da je zauzeta ili da želi mir.

Postoje i indirektni znaci: pozivi konstantno idu direktno na govornu poštu (odmah ili posle samo jednog zvona), poruke nikada ne pokazuju status „isporučeno" ili „pročitano", a pozivi prolaze kada koristite drugi broj.

Kada se ovi znaci pojave zajedno - i kada isključite druge moguće razloge poput slabog signala, ugašenog telefona, „avionskog režima", opcije „ne uznemiravaj" ili toga da je osoba jednostavno nedostupna - to su jaki pokazatelji da ste blokirani.

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Važno je zapamtiti da blokiranje ne mora uvek biti lična uvreda. Ponekad se to desi slučajno, ako je osoba izgubila vaš kontakt - neki telefoni automatski odbijaju pozive sa nepoznatih brojeva ili ih greškom tretiraju kao neželjene (spam) pozive.

Evo pet glavnih znakova da vam je broj blokiran:

1. Pozivi idu na govornu poštu posle jednog zvona

Najbrži način da proverite da li vas je neko blokirao jeste da ga pozovete. Ako poziv ode na govornu poštu već posle jednog zvona, to može biti znak blokade - ali ne treba odmah paničiti.

Moguće je da je telefon primaoca isključen ili u avionskom režimu, ili da je brzo utišao zvuk jer se nalazi na mirnom mestu. Takođe može postojati privremeni problem kod mobilnog operatera, pa je najbolje pokušati ponovo posle nekoliko minuta.

Ovaj znak ima smisla samo ako se ponavlja danima ili nedeljama unazad.

2. Poruke ne uspevaju da se isporuče

Još jedan jednostavan način da proverite blokadu jeste da pošaljete poruku i pratite status isporuke.

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Na iPhone-u ovo je lako zahvaljujući indikatorima isporuke i potvrdama čitanja. Ako ste blokirani, poruke neće imati status „Isporučeno" niti potvrdu čitanja, a možda ćete primetiti da se boja poruke promeni sa plave (iMessage) na zelenu (SMS) - što znači da Apple-ovi serveri više ne isporučuju vaše poruke na uređaj te osobe.

Ipak, ista promena boje može se desiti i ako je primalac isključio iMessage, prešao na uređaj koji nije Apple-ov ili jednostavno nema internet konekciju - pa ovo nije definitivan dokaz blokade.

FaceTime nudi još jedan nagoveštaj svojstven iPhone-u: kada vas neko blokira, FaceTime poziv se neće povezati, a ponekad ćete videti da poziv kratko pokuša da prođe, pa prekine bez zvonjenja na drugoj strani. Pojedini operateri takođe vraćaju jasne poruke o grešci poput „Message blocking active", što može ukazivati da je primalac aktivirao blokiranje poruka.

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Na Android uređajima je teže potvrditi blokadu samo preko poruka. Većina Android telefona, uključujući Samsung, ne prikazuje dosledno indikatore isporuke ili čitanja za SMS/MMS poruke - ako ste blokirani, jednostavno nikada nećete dobiti odgovor.

Ako koristite WhatsApp ili neku drugu bezbednu aplikaciju za razmenu poruka, možete se osloniti na ugrađene statuse isporuke i potvrde čitanja. Dve kvačice znače da je poruka isporučena, a dve plave kvačice da je pročitana. Ipak, imajte na umu da mnogi ljudi isključuju potvrde čitanja, pa odsustvo plavih kvačica samo po sebi ne mora značiti da ste blokirani.

3. Osoba se ne pojavljuje na listi predloženih kontakata

Android telefoni imaju funkciju koja predlaže kontakte na osnovu vaše interakcije sa ljudima preko drugih Google servisa. To možete iskoristiti da proverite blokadu:

1. Otvorite aplikaciju Kontakti, pronađite osobu za koju sumnjate da vas je blokirala i kopirajte njen broj u klipbord.

2. Dodirnite tri tačke u gornjem desnom uglu, zatim Obriši, pa potvrdite sa Premesti u korpu.

3. Zatvorite i ponovo otvorite aplikaciju Kontakti, dodirnite ikonicu za pretragu i nalepite kopirani broj. Ako se podaci o toj osobi ne pojave automatski kao predlog, moguće je da ste blokirani.

4. Blokirani ste na društvenim mrežama

Ako vas je neko namerno blokirao na društvenim mrežama ili aplikacijama za razmenu poruka, verovatno vas je blokirao i na broju telefona. Evo šta proveriti:

- Facebook Messenger - ako obe strane i dalje koriste Messenger, pokušajte da pretražite ime te osobe kako biste započeli novi razgovor. Ako se ime ne pojavi, verovatno ste blokirani.

- X (bivši Twitter) - otvorite njen profil; ako ste blokirani, videćete poruku „@korisničko_ime vas je blokirao/la".

- Instagram - ako vas je neko blokirao, nećete moći da pronađete njegov profil kroz pretragu.

- Snapchat - isto kao kod Instagrama, profil se neće pojaviti u pretrazi.

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- TikTok - osoba koja vas je blokirala neće se pojaviti na vašoj listi „Pratim", a pokušaj ponovnog praćenja vratiće poruku da to nije moguće zbog podešavanja privatnosti.

- WhatsApp - nećete moći da vidite profilnu sliku i status osobe koja vas je blokirala.

- Telegram - poruke se neće isporučivati, a profilna slika više neće biti vidljiva.

- Signal - nećete videti sliku i status „na mreži", a poruke neće biti isporučene (videćete samo jednu praznu kvačicu).

Ako ste blokirani na jednoj ili više ovih platformi, velika je verovatnoća da vam je blokiran i broj telefona u kontaktima te osobe.

5. Poziv sa drugog broja ili uređaja prolazi

Ako ne možete da dobijete određenu osobu, ali vaši prijatelji ili porodica mogu, to može biti znak da ste blokirani.

Pokušajte da je pozovete sa druge SIM kartice ili uređaja - možete koristiti i aplikaciju koja vam dodeljuje privremeni broj ako zaista morate da je kontaktirate.