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Detalj koji mnogim korisnicima deluje samo kao uredno pakovanje računara u radnom prostoru, u praksi predstavlja pravu toplotnu klopku za kompjuterske komponente. Pravilno pozicioniranje kućišta i obezbeđivanje slobodnog protoka vazduha zapravo je jedan od najvažnijih, a najčešće zanemarenih faktora za stabilan rad i dugovečnost svakog računara.

Stručnjaci za hardver upozoravaju da nepravilno postavljen računar može podići radne temperature procesora i grafičke karte za više od 10 do 15 stepeni Celzijusa, što drastično skraćuje životni vek kompletne elektronike.

Zlatno pravilo razmaka: Koliko centimetara je zaista neophodno?

Osnovno inženjersko pravilo za postavljanje desktop računara nalaže da poleđina kućišta, gde se nalazi glavni ventilator za izbacivanje toplote, mora biti udaljena najmanje 10 do 15 centimetara od zida ili najbliže prepreke. Ukoliko se radi o snažnijim gejmerskim ili radnim računarima koji troše više energije i generišu ogromnu količinu toplote, taj razmak bi trebalo povećati na 20 centimetra.

Rastojanje je neophodno kako bi vruć vazduh koji ventilatori potiskuju iz kućišta mogao slobodno da struji i meša se sa sobnim vazduhom, umesto da se odbija o zid i stvara toplotni balon direktno iza računara.

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Šta se dešava kada gurnete kućište tik uz zid?

Kada se zadnja strana računara nalazi priljubljena uz zid, ventilatori izduvavaju vreo vazduh u izuzetno uzak prostor u kom se pritisak naglo povećava. Pošto taj vazduh nema gde da ode, kompjuter počinje ponovo da usisava sopstvenu izbačenu toplotu kroz bočne i gornje otvore, čime se stvara začarano kruženje toplog vazduha.

U takvom scenariju unutrašnja temperatura u kućištu raste do kritičnih granica, ventilatori počinju da rade na maksimalnom broju obrtaja stvarajući veliku buku, dok procesor i grafička karta ulaze u režim prinudnog usporavanja rada.

Mesta sa bočnim i gornjim ventilatorima traže dodatnu pažnju

Moderna kućišta računara retko raspolažu ventilatorima samo na zadnjoj strani, većina savremenih modela ima usisne otvore napred, kao i izduvne rešetke na gornjoj i bočnim stranama. Zbog toga pravilo razmaka ne važi samo za zid iza računara, već i za nameštaj koji se nalazi sa strane ili iznad kućišta.

Ako se na gornjoj strani kućišta nalaze ventilatori ili vodeno hlađenje, računar nikada ne bi trebalo gurati u uske drvene pregrade stola gde iznad kućišta ima manje od 10 centimetara slobodnog prostora.

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Najveća opasnost: Drveni i zatvoreni kompjuterski stolovi

Stariji tipovi kancelarijskih i kompjuterskih stolova često imaju takozvano namensko ležište ili zatvoreni ormarić predviđen za postavljanje kućišta. Hardverski serviseri ističu da su ovakva ležišta najveći neprijatelj moderne računarske opreme jer u potpunosti blokiraju prirodnu cirkulaciju vazduha.

Stavljanje računara u zatvorenu drvenu kutiju deluje kao da ste ga ubacili u rernu - toplota ostaje zarobljena unutar drvenih stranica, što u tropskim letnjim danima redovno dovodi do iznenadnog gašenja i pregorevanja napajanja.

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Pod ili sto: Gde je najbolje postaviti kućište?

Pored udaljenosti od zida, visina na kojoj se računar nalazi igra ključnu ulogu u očuvanju čistih hladnjaka. Drženje računara direktno na tepihu ili parketu drastično ubrzava usisavanje prašine, dlačica i prljavštine, što već posle nekoliko meseci u potpunosti zapuši rešetke napajanja i hladnjaka.

Idealna pozicija za kućište jeste izdignuta podloga ili sam radni sto, čime se nivo usisane prašine smanjuje i do 80 procenata, a usisni ventili na dnu kućišta dobijaju čist dotok hladnog vazduha.

Dva minuta posla za godine mirnog rada

Pravilno pozicioniranje računara ne košta ništa, a pruža najveću zaštitu vašem hardveru. Dovoljno je da odvojite dva minuta, povučete kompjuter 15 centimetara dalje od zida, sklonite prepreke sa gornje rešetke i obezbedite mu mesto gde vazduh može slobodno da cirkuliše.

Tako ćete smanjiti buku ventilatora, obezbediti maksimalne performanse u igrama i radu, i poštedeti sebe skupih popravki i zamene pregorelih komponenti.