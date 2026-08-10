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Reklame su danas gotovo neizbežan deo korišćenja telefona. Iskaču u aplikacijama, igrama, internet pregledačima, a ponekad čak i u pojedinim delovima samog sistema. Iako predstavljaju važan izvor prihoda za veliki broj besplatnih servisa, mnogima su postale toliko naporne da traže način da ih bar delimično uklone.

Dobra vest je da na Android telefonima za to nije potrebno rutovanje uređaja, instaliranje brojnih aplikacija ili komplikovano podešavanje.

Postoji jedna opcija koja može značajno da smanji broj oglasa na telefonu, a zove se Private DNS, odnosno Privatni DNS.

Jedno podešavanje može da napravi veliku razliku

Na većini modernih Android telefona moguće je promeniti privatni DNS i tako koristiti servis koji filtrira poznate oglasne domene.

Funkcija je dostupna na uređajima sa Androidom 9 i novijim verzijama.

Potrebno je da u podešavanjima pronađete opciju Private DNS (Privatni DNS) i u polje za naziv provajdera unesete:

dns.adguard-dns.com

Važno je napomenuti da se ranije za ovu svrhu često koristila adresa dns.adguard.com. AdGuard je svoj javni DNS servis u međuvremenu prebacio na novi domen, pa je aktuelna adresa dns.adguard-dns.com.

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Putanja do ove opcije može da se razlikuje u zavisnosti od proizvođača telefona.

• Pixel i većina uređaja sa čistim Androidom: Podešavanja - Mreža i internet - Privatni DNS

• Samsung: Podešavanja - Veze - Dodatna podešavanja veze - Privatni DNS

Nakon što unesete adresu i sačuvate promene, podešavanje počinje da važi odmah. Restart telefona nije potreban.

Kako zapravo blokira reklame?

Kada aplikacija ili internet stranica pokuša da učita reklamu, ona mora da kontaktira određeni server. Privatni DNS može da prepozna poznate oglasne domene i spreči njihovo učitavanje.

Rezultat je da se deo reklama uopšte ne pojavi na ekranu.

To može biti posebno primetno u besplatnim igrama i aplikacijama, gde reklame često prekidaju korišćenje aplikacije video spotovima, banerima ili iskačućim prozorima.

Osim što smanjuje broj oglasa, blokiranje nepotrebnih zahteva ponekad može da znači i brže učitavanje stranica i manju potrošnju podataka.

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Ali neće nestati baš sve reklame

Ovo nije univerzalni blokator reklama.

Pojedini servisi mogu i dalje prikazivati oglase, posebno kada su oni integrisani direktno u sadržaj aplikacije ili se isporučuju na način koji DNS filtriranje ne može da prepozna.

Zato ne treba očekivati da će jedna promena podešavanja potpuno pretvoriti telefon u uređaj bez reklama.

Najveća mana: neke funkcije mogu prestati da rade

Blokiranje oglasnih domena može imati i neželjene posledice.

Na primer, pojedine mobilne igre nude dodatne živote, novčiće ili druge nagrade nakon gledanja oglasa. Kada je oglas blokiran, igra ne može da ga učita, pa samim tim neće biti dostupna ni nagrada koja je vezana za njegovo gledanje.

U retkim slučajevima mogu nastati problemi i sa pojedinim sajtovima, servisima ili funkcijama koje zavise od domena koji se nađu na listi za blokiranje.

Poseban primer mogu biti javne Wi-Fi mreže sa captive portalom, odnosno sistemom koji zahteva da se najpre otvori stranica za prijavu ili prihvatanje uslova korišćenja. U nekim slučajevima privatni DNS može da ometa takvu prijavu.

Ako primetite problem, rešenje je jednostavno. Dovoljno je da se vratite u podešavanja i Private DNS postavite na Automatski ili ga isključite.

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Da li treba potpuno blokirati reklame?

Postoji još jedna stvar koju vredi imati na umu.

Reklame su jedan od glavnih načina na koji se finansiraju besplatni sajtovi, aplikacije i kreatori sadržaja. Ako redovno posećujete određeni portal ili pratite nekog autora, možete razmisliti o tome da podržite njihov rad pretplatom ili drugim načinom.

Drugim rečima, blokiranje reklama može biti praktično, ali nije bez posledica po servise koji od oglasa zavise.

Postoje i druga rešenja

Private DNS nije jedini način za blokiranje reklama.

Postoje specijalizovane aplikacije i internet pregledači sa ugrađenim ad blockerima, dok napredniji korisnici mogu koristiti rešenja poput Pi-hole ili AdGuard Home, koja omogućavaju filtriranje saobraćaja na nivou cele kućne mreže.

Takva rešenja, međutim, zahtevaju više podešavanja i tehničkog znanja.

Zato je promena Private DNS-a verovatno najjednostavnija opcija za prosečnog Android korisnika. Ne zahteva dodatnu aplikaciju, root pristup ni VPN, a može značajno da smanji broj reklama koje se pojavljuju tokom svakodnevnog korišćenja telefona.