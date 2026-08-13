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Ako ste na Android telefonu primetili broj pored WiFi oznake, nema razloga za brigu. Taj detalj uglavnom označava standard bežične mreže na koju je uređaj povezan i može da pokaže da koristite noviju generaciju WiFi tehnologije. Za razliku od nekih jednostavnijih prikaza, Android može korisniku da pruži dodatnu informaciju o karakteristikama mreže već u statusnoj traci.

Broj koji se pojavljuje uz simbol može ukazivati na WiFi 6 ili 6E, WiFi 7, a u budućnosti i na WiFi 8. Međutim, način prikaza nije potpuno isti na svim telefonima. Proizvođači mogu prilagođavati Android interfejs, pa se oznake mogu razlikovati između uređaja, verzija softvera i njihovih ažuriranja. Zbog toga nestanak određene oznake ne mora da znači da je došlo do problema sa WiFi vezom.

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Nove generacije bežičnog povezivanja

WiFi tehnologija se godinama razvija kako bi pratila sve veće oslanjanje na bežični internet. Video pozivi, poslovanje, zabava i svakodnevna komunikacija danas zavise od stabilnih mrežnih veza, dok ruteri često ostaju u upotrebi godinama. Zbog toga nije neobično da se u domaćinstvima i dalje koriste uređaji zasnovani na starijim standardima, dok se novije generacije češće sreću na novijoj opremi.

WiFi 5, poznat i kao 802.11ac, uveden je 2013. godine, dok WiFi 4 odnosno 802.11n datira iz 2009. godine. WiFi 6, 6E i 7 predstavljaju novije generacije, a njihova dostupnost zavisi od uređaja, rutera i konkretnog okruženja. WiFi 8 je trenutno nova generacija Wi-Fi standarda koja još nije zaživela na potrošačkom tržištu.

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Zašto noviji telefoni prikazuju broj

Ako imate noviji telefon ili tablet višeg ranga, naročito uređaj kupljen nakon 2024. godine, postoji velika mogućnost da podržava WiFi 7. Kada se takav uređaj poveže sa kompatibilnom mrežom, oznaka uz WiFi simbol može korisniku pokazati da koristi noviju generaciju standarda. Ipak, podrška telefona sama po sebi nije dovoljna: i mrežna oprema mora da podržava odgovarajući standard da bi se on koristio.

Način prikazivanja zavisi i od proizvođača mobilnog telefona. Jedan uređaj može prikazivati više generacija WiFi standarda, dok drugi može isticati samo najnoviju podržanu tehnologiju. Zbog toga korisnik koji je ranije viđao oznaku WiFi 6 ili 6E možda danas vidi samo WiFi 7 ili drugu oznaku, posebno nakon promene ili ažuriranja softvera.

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Nije svaki ruter za novi Wi-Fi

Mnoge kućne mreže i dalje koriste rutere zasnovane na WiFi 5 ili čak WiFi 4 standardu. To ne znači da je takva mreža automatski neupotrebljiva. Starije generacije i dalje mogu da obezbede funkcionalnu bežičnu vezu, dok se noviji standardi češće mogu sresti na savremenijoj mrežnoj opremi, uključujući onu koja se koristi u prodavnicama i drugim poslovnim prostorima.

Kod korisnika koji imaju gigabitnu internet vezu, izbor odgovarajućeg rutera postaje posebno važan. WiFi 5 je bio prvi od navedenih standarda koji je omogućio prenos podataka tim brzinama, dok novije generacije donose dodatna poboljšanja. Ipak, stvarne performanse ne zavise samo od oznake na telefonu ili ruteru, već i od kvaliteta veze i uslova u kojima mreža radi.

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Čak i najnoviji WiFi može da uspori

Prisustvo oznake za noviju generaciju WiFi mreže ne garantuje da će veza u svakom trenutku raditi maksimalnom mogućom brzinom. Ako dođe do smetnji, problema sa vezom ili drugih poteškoća, uređaji mogu preći na stariji standard kako bi održali komunikaciju. Zbog toga se iskustvo korisnika ne može proceniti samo na osnovu broja koji se pojavljuje pored WiFi ikone.

Ako na vašem Android telefonu nema nikakvog broja, to najčešće znači da ste povezani na mrežu čiji standard telefon ne označava kao najnoviji. Tačan standard možete proveriti kroz sistemska podešavanja tako što otvorite WiFi opcije i izaberete mrežu na koju ste trenutno povezani. Tako ćete dobiti precizniju informaciju nego što je moguće zaključiti samo na osnovu male oznake u statusnoj traci.