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Ako vaš Android telefon već sredinom dana traži punjač, smanjivanje osvetljenja ekrana verovatno neće rešiti glavni problem. Tamni režim, manje osvetljenje i isključivanje WiFi mreže kada nije potrebna mogu pomoći, ali postoje podešavanja koja imaju mnogo veći uticaj, a često ostaju neprimećena.

Dok je ekran ugašen, pojedine funkcije i aplikacije i dalje rade. Telefon može da proverava lokaciju, osvežava sadržaj, traži dostupne uređaje ili održava veze u pozadini. Mnoge od tih opcija aktivne su podrazumevano, pa nekoliko promena u podešavanjima može napraviti primetnu razliku u autonomiji.

Android mobilni telefoni u grupi Foto: Shutterstock

Zaustavite aplikacije koje ne koristite

Nije svakoj aplikaciji potrebno da bude aktivna u pozadini. Igre, aplikacije za kupovinu, razne alatke i programi koje otvarate samo povremeno mogu nastaviti da troše energiju i kada ih ne koristite. Android omogućava da se takvim aplikacijama ograniči rad u pozadini, čime se smanjuje nepotrebna potrošnja.

Otvorite Settings > Apps, izaberite aplikaciju, pronađite odeljak Battery/Power i postavite je na Restricted. Nema potrebe da isto uradite sa aplikacijama od kojih očekujete trenutna obaveštenja, poput aplikacija za dopisivanje ili imejla. Njima je rad u pozadini potreban da bi poruke i druga važna obaveštenja stigla na vreme. Najbolje je početi od aplikacija koje retko koristite i kojima nije potreban stalni pristup.

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Lokacija ne mora da bude uvek uključena

Mnoge aplikacije mogu da pristupe lokaciji telefona čak i kada ih trenutno ne koristite. To je korisno samo u određenim situacijama, ali za veliki broj programa nema mnogo smisla da znaju gde se telefon nalazi u svakom trenutku.

U Settings > Location > App location permissions proverite koje aplikacije imaju dozvolu Allowed all the time ili mogućnost stalnog pristupa lokaciji. Tamo gde stalni pristup nije potreban, izaberite Only while using. Aplikacija će tada moći da koristi lokaciju kada je otvorite i kada joj je ta informacija zaista potrebna, bez nepotrebnog rada u pozadini.

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5G nije uvek najbolji izbor za bateriju

Brža mobilna mreža ima svoju cenu. 5G modem može da troši više energije od 4G LTE veze, a situacija može biti još nepovoljnija tamo gde je 5G signal slab ili nestabilan. U takvim uslovima telefon može dodatno da troši energiju pokušavajući da održi vezu sa mrežom.

Ako najveći deo dana provodite na mestu sa dobrom LTE pokrivenošću i ne treba vam maksimalna brzina 5G mreže, možete probati da prebacite telefon na LTE. Putanja kroz podešavanja zavisi od proizvođača, ali se opcija uglavnom nalazi u odeljku za mobilnu mrežu i izbor željenog tipa mreže. Kada vam je 5G zaista potreban, možete ga ponovo uključiti.

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Always-on display nije besplatan

Prikaz sata i obaveštenja na zaključanom ekranu deluje kao mala stvar, ali znači da deo ekrana ostaje aktivan dok telefon miruje. Koliko će baterije potrošiti zavisi od konkretnog uređaja, načina na koji je funkcija implementirana i količine ekrana koja ostaje osvetljena.

Ako vam je autonomija važnija od stalnog prikaza informacija, pokušajte da Always-on display isključite na nekoliko dana. Opcija se obično nalazi u Settings > Lock screen > Always on display. Ako shvatite da vam ta funkcija zapravo nije potrebna, dobili ste jednostavan način da smanjite nepotrebnu potrošnju bez ikakve promene hardvera.

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Proverite brzinu osvežavanja ekrana

Visoka stopa osvežavanja čini skrolovanje i animacije prijatnijim, ali nema mnogo smisla da ekran stalno radi na maksimalnoj vrednosti kada prikazuje statičan sadržaj. Moderni telefoni zato često koriste adaptivnu stopu osvežavanja, koja je menja u zavisnosti od onoga što se trenutno prikazuje.

Proverite Settings > Display > Refresh Rate. Ako je telefon podešen na fiksnih 120 Hz, a postoji opcija Adaptive, prelazak na adaptivni režim može biti razuman izbor. Ekran će i dalje moći da koristi visoku stopu osvežavanja kada je ona korisna, dok će je smanjivati u situacijama u kojima nema potrebe da bude tako visoka.

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Ne čekajte da baterija padne na 15 odsto

Battery Saver često počinje da se uključuje tek kada baterija postane ozbiljno prazna. Ako čekate taj trenutak, najveći deo dana već je prošao bez ograničenja koja bi mogla da smanje potrošnju.

U Settings > Battery > Battery Saver možete, u zavisnosti od modela telefona, podesiti da se režim štednje aktivira ranije, na primer pri 30 ili 40 odsto. Na taj način telefon može ranije da ograniči aktivnosti u pozadini, sinhronizaciju i neke druge funkcije koje troše energiju. Na danima kada znate da nećete imati pristup punjaču, Ultra/Extreme Battery Saver, ako ga vaš telefon podržava, može dodatno produžiti vreme do sledećeg punjenja.

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Nekoliko minuta podešavanja može napraviti razliku

Ne morate odmah menjati telefon ili kupovati novu bateriju ako vam se uređaj prazni brže nego što biste želeli. Deo potrošnje može dolaziti iz funkcija koje su uključene zbog praktičnosti, iako vam nisu neophodne tokom celog dana.

Za početak proverite rad aplikacija u pozadini i dozvole za lokaciju. Zatim pogledajte 5G, Always-on display, stopu osvežavanja ekrana i način na koji se aktivira Battery Saver. Neće svaka promena imati isti efekat na svakom uređaju, ali upravo u tim podešavanjima vredi tražiti dodatne minute i sate autonomije pre nego što posegnete za punjačem.