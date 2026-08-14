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Cene goriva u Srbiji ponovo su promenile računicu za vozače. Litar benzina sada košta 202 dinara, dok je dizel 229 dinara. Za vlasnike električnih automobila koji vozilo uglavnom pune kod kuće, trošak vožnje može biti višestruko manji. Evo koliko novca prosečan vozač može da uštedi za godinu dana.

Na prvi pogled, razlika između električnog automobila i klasičnog benzinca ili dizelaša možda ne deluje dramatično. Međutim, kada se izračuna koliko novca odlazi na energiju tokom 15.000 kilometara godišnje, razlika postaje veoma velika.

Za ovu računicu uzećemo tri prosečna automobila: benzinca koji troši 7,5 litara na 100 kilometara, dizelaša sa potrošnjom od 6,5 litara i električni automobil koji troši oko 18 kWh na 100 kilometara.

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Koliko sada košta vožnja benzinca?

Aktuelna cena benzina je 202 dinara po litru. Ako automobil troši 7,5 litara na 100 kilometara, računica je jednostavna: 7,5 × 202 = 1.515 dinara. To znači da vlasnik takvog automobila na svakih 100 kilometara potroši oko 1.515 dinara samo na benzin. Za 1.000 kilometara potrebno je oko 15.150 dinara, dok 15.000 kilometara godišnje znači približno 227.250 dinara samo za gorivo. Naravno, automobil koji troši manje od 7,5 litara imaće niži trošak, dok će kod većih i snažnijih automobila računica biti još nepovoljnija.

Dizel više nije toliko jeftiniji

Kod dizela je trenutna cena 229 dinara po litru. Ako uzmemo automobil koji troši 6,5 litara na 100 kilometara: 6,5 × 229 = 1.488,5 dinara. Dakle, 100 kilometara vožnje košta oko 1.489 dinara. Na 15.000 kilometara godišnje to znači približno 223.275 dinara samo za dizel. Zanimljivo je da je u ovom primeru trošak dizelaša gotovo isti kao kod benzinca. Razlog je što dizelaš ima manju potrošnju, ali je litar goriva skuplji.

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A koliko troši električni automobil?

Kod električnog automobila nema litara goriva. Glavna stavka je potrošnja električne energije. Za prosečan električni automobil možemo uzeti potrošnju od oko 18 kWh na 100 kilometara. Međutim, cena jednog kilovat-sata zavisi od toga gde i kada se automobil puni. Kod kućnog punjenja cena može biti veoma povoljna, naročito ako se automobil puni u periodu niže tarife. Zato je za realnu računicu bolje koristiti raspon nego jednu fiksnu cenu. Ako efektivni trošak električne energije za punjenje iznosi oko 10 do 15 dinara po kWh, 100 kilometara vožnje košta: 18 × 10 = 180 dinara do 18 × 15 = 270 dinara. Sa uračunatim gubicima prilikom punjenja, praktično je računati na približno 200 do 300 dinara za 100 kilometara.

Razlika je ogromna

Kada se tri automobila stave jedan pored drugog, računica izgleda ovako:

Foto: ChatGPT

Drugim rečima, električni automobil koji se uglavnom puni kod kuće može da pređe 100 kilometara za pet do sedam puta manje novca nego prosečan benzinac ili dizelaš iz ove računice.

Koliko se štedi za godinu dana?

Pretpostavimo da vozač godišnje pređe 15.000 kilometara. Benzinac iz našeg primera potrošio bi oko: 227.250 dinara godišnje. Dizelaš bi potrošio: 223.275 dinara godišnje.

Električni automobil, uz prosečan trošak od 200 do 300 dinara na 100 kilometara, potrošio bi: 30.000 do 45.000 dinara godišnje. To znači da je potencijalna godišnja ušteda u odnosu na benzinca između 182.250 i 197.250 dinara. U odnosu na dizelaša ušteda bi bila između 178.275 i 193.275 dinara. Drugim rečima, vozač koji prelazi 15.000 kilometara godišnje može da uštedi oko 15.000 do 16.500 dinara mesečno samo na energiji za vožnju.

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Šta ako se automobil puni na javnim punjačima?

Tu se računica menja. Električni automobil nije automatski jeftin za vožnju u svakoj situaciji. Ako se koristi javni brzi punjač, cena kilovat-sata može biti znatno viša nego kod kućnog punjenja. Zato je najveća finansijska prednost električnog automobila namenjena vozačima koji imaju mogućnost da redovno pune automobil kod kuće. Ko automobil uglavnom puni na javnim punjačima neće ostvariti istu uštedu kao neko ko ga preko noći priključi na kućnu mrežu.

Nije samo gorivo

Postoji još jedan faktor koji ide u korist električnih automobila: održavanje. Električni automobil nema klasičan motor sa unutrašnjim sagorevanjem, pa nema zamenu motornog ulja, filtera ulja, svećica kod benzinca, a konstrukcija pogonskog sklopa je jednostavnija. To ne znači da je održavanje električnog automobila besplatno. I dalje postoje gume, kočnice, tečnosti, klima, vešanje i brojni drugi sistemi, dok su eventualne popravke pojedinih komponenti poput baterije veoma skupe. Zato cenu održavanja ne treba potpuno zanemariti, ali se kod svakodnevne vožnje najveća razlika trenutno vidi upravo u ceni energije.

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Kada se električni automobil zaista isplati?

Ako gledamo isključivo trošak vožnje, računica je veoma jasna. Sa benzinom od 202 dinara po litru i dizelom od 229 dinara, automobil koji troši oko 1.500 dinara na svakih 100 kilometara može biti zamenjen električnim automobilom čiji trošak kućnog punjenja iznosi približno 200 do 300 dinara za istu udaljenost. Za vozača koji godišnje prelazi 15.000 kilometara, razlika može da bude oko 180.000 do 200.000 dinara godišnje. Ali postoji važna stvar.

Električni automobil može biti skuplji za kupovinu. Zato se ne može reći da će se svako električno vozilo automatski isplatiti. Potrebno je uporediti njegovu kupovnu cenu sa cenom odgovarajućeg benzinca ili dizelaša i videti za koliko godina se razlika može vratiti kroz gorivo, struju i održavanje.

Foto: Profimedia

Za nekoga ko prelazi mnogo kilometara i ima sopstveno mesto za punjenje, računica je znatno povoljnija. Za nekoga ko automobil koristi povremeno i nema mogućnost kućnog punjenja, prednost je mnogo manja. Jedno je, međutim, sigurno: pri sadašnjim cenama goriva u Srbiji, vozač električnog automobila koji ga puni kod kuće može da plaća višestruko manje za svaki pređeni kilometar.