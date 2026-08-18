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Vraćanje telefona na fabrička podešavanja može rešiti brojne probleme, ali postoji jedna stvar koju nikako ne smete da zaboravite: resetovanje briše podatke sa uređaja. Pre nego što pritisnete poslednje dugme, proverite da li ste sačuvali sve što vam je važno.

Fotografije, kontakti, poruke, dokumenti i podaci iz aplikacija mogu nestati nakon fabričkog resetovanja. Zato je najbolje da nekoliko minuta posvetite proveri rezervne kopije.

Prvo sačuvajte fotografije i video-snimke

Najveći problem obično nastaje kada korisnik zaboravi fotografije i video-snimke koji se nalaze samo u memoriji telefona. Na Androidu proverite da li su fotografije sinhronizovane sa Google Photos-om, dok korisnici iPhone-a treba da provere iCloud Photos. Ne pretpostavljajte da je sve sačuvano samo zato što je aplikacija instalirana - proverite da li je sinhronizacija zaista završena.

Proverite kontakte

Ako su kontakti sačuvani na Google nalogu ili iCloud-u, trebalo bi da budu dostupni i nakon resetovanja. Posebnu pažnju obratite na kontakte koji su možda sačuvani samo u memoriji telefona ili na SIM kartici.

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Napravite rezervnu kopiju poruka i razgovora

Ako koristite WhatsApp ili druge aplikacije za dopisivanje, proverite njihove opcije za backup.Ovo je posebno važno ako vam je istorija razgovora bitna, jer neke aplikacije imaju sopstveni sistem za pravljenje rezervnih kopija.

Sačuvajte važne dokumente i fajlove

Pregledajte fascikle poput Downloads, Documents i slične lokacije u memoriji telefona. Tu često završe PDF dokumenti, fotografije, karte za putovanja, računi i drugi fajlovi na koje korisnici zaborave. Ako su važni, prebacite ih na računar ili cloud servis.

Ne zaboravite aplikacije i naloge

Pre resetovanja proverite da li znate lozinke za najvažnije naloge i da li imate pristup mejlu ili broju telefona koji koristite za prijavljivanje. Posebno obratite pažnju na aplikacije za autentifikaciju, bankarske aplikacije i druge servise koji zahtevaju dodatnu potvrdu identiteta.

Tek onda resetujte telefon