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Koliko puta ste danas napunili telefon, izvukli kabl i ostavili punjač tamo gde jeste? Verovatno bez razmišljanja. Punjač ostane u utičnici satima, nekada danima, a sledeći put samo ponovo priključimo telefon. Deluje potpuno bezazleno, posebno zato što na njemu nema nikakvog uređaja koji se trenutno puni.

Međutim, punjač koji je ostao u utičnici nije potpuno neaktivan.

Moderni adapteri i dalje mogu da troše malu količinu električne energije čak i kada nisu povezani sa telefonom ili laptopom. Ta potrošnja je veoma mala za jedan uređaj, ali se povećava kada u stanu imate više adaptera koji su stalno priključeni.

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Koliko struje zapravo troši punjač koji ništa ne puni?

Ovo je deo priče koji se često preuveličava.

Jedan savremeni punjač uglavnom neće napraviti primetnu razliku na vašem računu za struju. Prema proceni licenciranog električara koju prenosi BHG, tipičan punjač u stanju mirovanja može trošiti oko 0,1 do 0,5 vati. Dakle, nema razloga za paniku ako ste sinoć zaboravili punjač u zidu.

Problem nastaje kada se ista navika ponavlja svakog dana i kada u kući imate čitavu kolekciju adaptera – za telefone, tablete, satove, slušalice, laptopove i druge uređaje.

Tada govorimo o takozvanoj fantomskoj potrošnji: uređaj troši malu količinu energije iako ga aktivno ne koristimo.

Ali struja nije jedini razlog

Mnogo zanimljiviji deo priče jeste bezbednost. Ispravan i kvalitetan punjač napravljen je tako da bezbedno radi kada je priključen u utičnicu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rizik nije isti kod svih adaptera. Posebno treba biti oprezan sa oštećenim, nekvalitetnim i neproverenim punjačima.

Električar Barret Abramow za BHG upozorava da lošiji adapteri mogu da se pregreju, a oštećene unutrašnje komponente ili instalacije mogu povećati rizik od kratkog spoja i požara. Čak ni kvalitetan punjač nije potpuno imun na pregrevanje u određenim uslovima.

Zato je mnogo važnije od pitanja „da li će punjač potrošiti mnogo struje?“ pitanje: Da li postoji razlog da uređaj koji mi trenutno nije potreban bude stalno priključen? Ako ne postoji – najbolje je isključiti ga.

Ove uređaje nikad ne isključujte iz struje Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Posebno obratite pažnju na ove punjače

Nisu svi adapteri isti. Poseban oprez potreban je kod punjača za električne bicikle, trotinete i druge velike baterije, kao i kod adaptera za električne alate. Isto pravilo ima smisla primeniti na stare ili oštećene laptop punjače i brze adaptere koji se neuobičajeno zagrevaju.

Ako punjač postane veoma vruć, ako je kućište napuklo, kabl oštećen ili se oseća miris paljevine, nemojte ga više koristiti.

A šta je sa punjačima koji moraju stalno da rade?

Tu stvari postaju drugačije. Postoje adapteri koji su namenjeni da budu stalno uključeni – na primer oni koji napajaju određene uređaje pametne kuće, sigurnosne kamere ili drugu opremu kojoj je neophodno kontinuirano napajanje.

Nema mnogo smisla isključivati uređaj čiji je osnovni posao da bude stalno uključen. Kod običnog punjača za telefon, međutim, situacija je jednostavnija. Ne puni telefon? Ne treba mu struja.

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Postoji i jedan trik koji rešava problem

Ako imate pet ili šest punjača oko radnog stola ili kreveta, svakodnevno izvlačenje svakog adaptera brzo će vam dosaditi. Mnogo praktičnije rešenje je da ih priključite u produžni kabl sa prekidačem. Kada završite sa punjenjem, samo pritisnete jedno dugme i isključite sve adaptere odjednom.

Još praktičnije mogu biti pametne utičnice i pametni produžni kablovi koji mogu automatski prekinuti napajanje u određenom trenutku. BHG upravo ovakva rešenja navodi kao način da se smanji zavisnost od toga da li ćemo se svaki put setiti da izvučemo punjač.

Dakle, treba li vaditi punjač iz zida?

Da, kada ga ne koristite, ima smisla isključiti ga. Ne zato što će vam jedan punjač preko noći napraviti ogroman račun za struju – neće.

Razlog je kombinacija nekoliko malih stvari: uklanjate nepotrebnu standby potrošnju, smanjujete nepotrebno zagrevanje i izloženost adaptera električnoj mreži, a kod potencijalno neispravnih ili nekvalitetnih punjača smanjujete i bezbednosni rizik.

Zato sledeći put kada izvadite telefon iz punjača, nemojte samo izvući kabl. Ako vam adapter više nije potreban – izvucite i njega.

Ta navika vam verovatno neće dramatično smanjiti račun za struju, ali je jednostavna, praktična i može sprečiti problem koji vam definitivno nije potreban.