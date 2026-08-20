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Povratak na posao posle letnje pauze ne znači samo pretrpan sandučić, nove sastanke i gomilu dokumenata. Prema podacima kompanije Kaspersky, u periodu od jula 2025. do juna 2026. zabeleženo je 4.781.846 pokušaja napada u kojima su kriminalci koristili imitacije poznatih poslovnih servisa, među kojima su Zoom, Outlook i OneDrive. Povećana aktivnost u periodu povratka sa odmora nije slučajna tada zaposleni ponovo počinju da primaju veliki broj pozivnica, dokumenata i poruka.

U takvom okruženju jedna lažna poruka može lako da se izgubi među legitimnim poslovnim mejlovima. Poziv za video-sastanak može izgledati kao jedan od desetina stvarnih poziva, dok stranica koja traži pristup dokumentu može izgledati gotovo identično servisu koji zaposleni svakodnevno koristi. Upravo oslanjanje na poznate navike i očekivane poslovne aktivnosti napadačima olakšava da njihova poruka deluje uverljivo.

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Zoom je najčešće korišćena maska

Od svih poslovnih platformi obuhvaćenih analizom, Zoom je bio najčešća meta zloupotrebe. Kaspersky je registrovao 2.658.283 pokušaja napada koji su ga imitirali. Outlook je zauzeo drugo mesto sa 1.546.122 detekcije, dok su OneDrive, MicrosoftExcel i MicrosoftTeams zajedno činili još nekoliko stotina hiljada slučajeva.

Najveći deo zabeleženih pretnji odnosio se na programe za preuzimanje, kojih je bilo 2.733.204. Takav malver može da posluži kao početna tačka za instaliranje drugih štetnih programa na uređaj. Trojanci su činili drugu najveću grupu sa 989.377 detekcija, dok je 341.165 slučajeva bilo povezano sa eksploatima, odnosno pokušajima iskorišćavanja softverskih ranjivosti.

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Ne moraju da traže vašu lozinku

Jedan od zanimljivijih primera pokazuje da tradicionalni fišing više nije jedina opasnost. U pojedinim kampanjama napadači su koristili proces autentifikacije zasnovan na kodu uređaja. Žrtva ne mora da ukuca lozinku na lažnoj stranici umesto toga dobija uputstvo da unese kod u stvarni Microsoftov proces prijavljivanja.

Problem nastaje zato što se iza tog procesa nalazi aplikacija koju kontrolišu napadači. Kada korisnik završi autentifikaciju, može nesvesno da joj odobri pristup. Tako kriminalci ne moraju da ukradu lozinku da bi došli do naloga: pristup mogu dobiti preko tokena koji izdaje sam Microsoft. Posledice mogu uključivati pristup poslovnoj pošti, OneDrive dokumentima ili porukama u Teams-u, uz to da žrtva možda uopšte ne primeti da je napravila problem.

Microsoft Teams aplikacija Foto: Shutterstock

Legitimne platforme mogu biti deo prevare

Kaspersky je registrovao i kampanje koje su se oslanjale na lažne ponude za posao. U jednom primeru napadači su se predstavljali kao Google tim za zapošljavanje i potencijalnim kandidatima slali poruke u kojima su tvrdili da je njihovo iskustvo privuklo pažnju kompanije. Poruka je pozivala primaoca da zakaže razgovor putem priloženog linka.

Dodatni problem bio je način slanja. Imejlovi su prolazili preko Google AppSheet-a, legitimne Google platforme, što je moglo da ih učini uverljivijim. Međutim, odredište linka bilo je napravljeno za krađu podataka. Primer pokazuje zašto sama činjenica da poruka koristi poznatu i legitimnu uslugu nije dovoljna da bi se zaključilo da je njen sadržaj bezbedan.

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Pregled poruke može sprečiti problem

Kaspersky zaposlenima savetuje da pre otvaranja linkova ili pozivnica provere adresu pošiljaoca i stvarno odredište linka. Aplikacije bi trebalo preuzimati samo sa zvaničnih izvora, dok dokumente koji traže uključivanje makroa treba tretirati sa posebnim oprezom. Za poslovne naloge preporučuju se jedinstvene lozinke, menadžer lozinki i višefaktorska autentifikacija.

Posebnu pažnju zahtevaju poruke koje stvaraju pritisak da se reaguje odmah. Zahtev za uplatu, promenu podataka ili pristup važnom nalogu koji deluje neuobičajeno najbolje je proveriti drugim komunikacionim kanalom, umesto odgovaranja na prvobitnu poruku. Posle odmora, kada se sanduče brzo puni legitimnim zahtevima, upravo nekoliko sekundi dodatne provere može biti dovoljno da se lažna poruka razlikuje od stvarne.