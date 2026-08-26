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Mnogi korisnici pokušavaju da napišu što detaljniji prompt, dodaju ulogu, stil, dužinu, publiku i brojne instrukcije. Sve to može da pomogne, ali postoji nešto još važnije.

Zlatno pravilo za bolji odgovor

Recite ChatGPT-u šta želite da postignete, a zatim mu dozvolite da vas pita šta mu nedostaje. Na kraju pitanja jednostavno dodajte: "Ako ti nedostaje neka važna informacija da bi ovo uradio kako treba, prvo mi postavi pitanja."

Na ovaj način ne morate unapred da predvidite sve informacije koje su chatbotu potrebne. On može da prepozna šta nedostaje i da vas pita pre nego što krene da radi.

Umesto kratkog pitanja, objasnite cilj

Recimo da napišete: "Napravi mi plan putovanja za Kipar." ChatGPT ne zna koliko novca želite da potrošite, da li putujete sami, da li vam je važnija plaža ili obilazak, da li imate automobil i kakav smeštaj tražite.

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Mnogo bolje pitanje bilo bi: "Planiram putovanje na Kipar za dve osobe. Želim da bude što jeftinije, da budemo blizu plaže, restorana i prodavnica, ali želim i da obilazimo druga mesta. Napravi mi najbolji plan. Ako ti nešto nedostaje, prvo me pitaj."

Razlika je ogromna. Chatbot sada zna cilj, ograničenja i očekivani rezultat.

Nemojte samo opisivati stil, pokažite primer

Ako želite određeni stil pisanja, najbolji način često nije da ga objašnjavate, već da pokažete primer.

Recimo da želite kepšn za vašu objavu. Umesto da napišete "Napravi zanimljiv kepšn", pošaljite mu primere objava koje vam se dopadaju, uz obaveznu napomenu "da ih ne kopira". Isto važi za mejlove, članke ili poslovne tekstove.

Ne očekujte savršen rezultat iz prvog pokušaja

ChatGPT nije pretraživač kome morate da postavite savršeno pitanje iz prve. Najbolji rezultati često nastaju kroz razgovor. Pogledajte prvi odgovor i recite šta treba promeniti. "Ovo je dobro, ali je previše formalno. Skrati pasuse, izbaci klišee i učini tekst direktnijim."

Svaka sledeća poruka daje AI-ju bolju predstavu o tome šta zapravo želite.

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Najvažnije je da objasnite šta pokušavate da uradite

Ne morate da budete ekspert za "prompt engineering" da biste dobili odličan odgovor. Recite šta želite, objasnite zašto vam je potrebno, navedite važna ograničenja i, ako imate, pokažite primer rezultata koji vam se dopada.A onda dodajte jednu malu, ali veoma korisnu instrukciju: "Ako ti nešto nedostaje, prvo me pitaj."