Telefon koji je pao u morsku vodu i koraci za pravilno sušenje uređaja

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Telefon može da nestane u samo nekoliko sekundi. Ostavili ste ga negde u stanu, otišli u drugu sobu i već posle nekoliko minuta nemate pojma gde je. Ako je pritom utišan, klasično pozivanje često neće pomoći.

Ako koristite Android telefon, postoji jednostavan način da proverite gde se nalazi, a u mnogim slučajevima možete i da ga naterate da glasno zazvoni.

Google može da pronađe vaš telefon

Googleova funkcija Find Hub namenjena je upravo pronalaženju izgubljenih Android uređaja.

Ako je telefon uključen, povezan sa internetom i podešene su odgovarajuće opcije za pronalaženje uređaja, možete sa drugog telefona ili računara da proverite njegovu lokaciju.

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Još korisnija opcija je puštanje zvuka. Telefon može da počne da zvoni kako biste ga pronašli čak i ako ste zaboravili gde ste ga ostavili.

Google navodi da uređaj može da zvoni punom jačinom nekoliko minuta, čak i ako je prethodno bio podešen na nečujni režim.

Kako da pronađete Android telefon

Na drugom telefonu ili računaru otvorite Googleov servis za pronalaženje uređaja i prijavite se na isti Google nalog koji koristite na izgubljenom telefonu.

Nakon toga izaberite uređaj koji tražite.

Ako Google može da ga locira, na mapi ćete videti njegovu lokaciju ili poslednju dostupnu lokaciju. Ako znate da je telefon negde u kući, izaberite opciju za puštanje zvuka.

Tada telefon počinje da zvoni, pa možete pratiti zvuk i pronaći ga ispod kreveta, između jastuka na kauču ili na nekom drugom mestu gde je završio.

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Šta ako telefon nije povezan na internet?

Ni tada situacija nije nužno beznadežna.

Google je proširio mogućnosti Find Hub sistema tako da kompatibilni Android uređaji mogu da budu pronađeni i uz pomoć mreže drugih Android telefona u blizini. U zavisnosti od uređaja i podešavanja, lokacija može biti dostupna čak i kada izgubljeni telefon nije trenutno povezan na internet.

Zbog toga je važno da funkciju za pronalaženje podesite dok telefon još imate kod sebe.

Možete i da ga zaključate

Ako shvatite da telefon nije samo negde zaturen u stanu već da ste ga možda izgubili napolju, Find Hub nudi još jednu važnu mogućnost.

Telefon možete daljinski zaključati i na zaključanom ekranu prikazati poruku ili broj telefona na koji osoba koja ga pronađe može da vas kontaktira.

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Ako ste sigurni da telefon nećete dobiti nazad, dostupna je i opcija daljinskog brisanja podataka. To je krajnja mera, jer nakon brisanja više nećete moći da pratite uređaj preko Find Hub-a.

Jedna stvar koju treba uraditi odmah

Nemojte čekati da izgubite telefon da biste proverili da li je funkcija aktivna.

Proverite podešavanja za pronalaženje uređaja dok je telefon kod vas. Tako ćete, kada sledeći put završite sa pitanjem „Gde mi je telefon?“, umesto pretraživanja cele kuće moći da otvorite Find Hub, izaberete uređaj i pustite ga da se oglasi.