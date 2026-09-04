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Istraživači kompanije ThreatFabric otkrili su novi Android malver pod nazivom StreamRat, koji se korisnicima predstavlja kao aplikacija za gledanje televizijskog sadržaja. Kampanja je naročito bila usmerena na korisnike u Španiji, a do potencijalnih žrtava dolazilo se preko oglasa na Meta platformama. Prema procenama istraživača, oglasi su mogli da budu prikazani na oko 570.950 Meta naloga širom Evrope, iako nije poznato koliko je ljudi zaista instaliralo zlonamerni softver.

Napad počinje naizgled običnim oglasom koji korisnika odvodi na posebno kreiran internet sajt. Stranica najpre proverava koji operativni sistem posetilac koristi, a ako prepozna Android uređaj, nudi mu preuzimanje APK fajla. Na prvi pogled sve može izgledati kao standardna instalacija aplikacije, ali se pravi problem pojavljuje tek nakon pokretanja fajla i davanja dodatnih dozvola.

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Aplikacija traži neobične dozvole

Nakon instalacije, lažna aplikacija pokušava da dobije status podrazumevanog početnog ekrana na telefonu. Istovremeno traži dozvolu za uspostavljanje VPN veze, a zatim korisnika navodi da omogući instaliranje aplikacija iz nepoznatih izvora. Kada dobije potrebne dozvole, aplikacija može da nastavi sa instalacijom StreamRat malvera, koji se krije iza početne funkcionalnosti namenjene gledanju televizije.

Sledeći korak je posebno važan jer StreamRat traži pristup Androidovim Accessibility funkcijama. Ta opcija je namenjena korisnicima kojima je potrebna pomoć pri upravljanju uređajem, ali u pogrešnim rukama može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik. Ako korisnik odobri pristup, napadači mogu da prate aktivnosti na ekranu, registruju ono što se unosi, prikazuju lažne stranice za prijavljivanje i čak daljinski upravljaju uređajem.

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Dozvola koja otvora vrata hakerima

Kombinacija različitih dozvola omogućava malveru da nadgleda veliki deo onoga što se događa na zaraženom uređaju. To može uključivati podatke koje korisnik unosi, sadržaj prikazan na ekranu i interakciju sa drugim aplikacijama. Poseban rizik predstavljaju lažni ekrani za prijavljivanje, jer korisnik može pomisliti da se nalazi u legitimnoj aplikaciji dok zapravo svoje podatke predaje napadačima.

Zbog toga StreamRat nije opasan samo kao još jedna zlonamerna aplikacija koja se nalazi na telefonu. Njegova kombinacija funkcija omogućava napadačima mnogo širi nadzor nad uređajem. Ipak, ceo lanac napada zahteva određenu aktivnost korisnika: neophodno je preuzeti APK izvan Google Play prodavnice i zatim prihvatiti više osetljivih dozvola koje obična aplikacija za gledanje televizije ne bi trebalo da traži.

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Neobičan trik sa VPN vezom

Istraživači su primetili i zanimljiv način na koji malver koristi VPN funkciju tokom procesa instalacije. Kada se VPN uspostavi, druge aplikacije na uređaju mogu privremeno ostati bez pristupa internetu, dok sam program koji instalira malver nije obuhvaćen tim ograničenjem. ThreatFabric smatra da bi ovakvo ponašanje moglo da služi otežavanju provere aplikacije i smanjenju mogućnosti da bezbednosni sistemi tokom instalacije utvrde šta se događa.

Međutim, ovaj mehanizam ne znači da je uređaj automatski nevidljiv bezbednosnim alatima. Google Play Protect može da prepozna poznate potencijalno štetne aplikacije i bez aktivne internet veze. Zbog toga VPN trik ne predstavlja potpunu zaštitu za malver, ali pokazuje da njegovi autori pokušavaju da dodatno zakomplikuju proces otkrivanja i analize.

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Oglasi stigli do stotina hiljada naloga

Prema nalazima ThreatFabrica, kampanja na Meta platformama trajala je od 11. juna do 3. jula 2026. godine, a istraživači su je otkrili krajem jula. Malver je promovisan i preko TikToka, mada nema podataka o tome koliko je korisnika na toj platformi videlo oglase. Isti ili slični baneri verovatno su se pojavljivali i na Facebooku i Instagramu.

Istraživači su kampanju povezali sa akterom za kog se smatra da je ranije distribuirao Android malver Mirax. Iako stvaran broj zaraženih uređaja nije poznat, sama rasprostranjenost oglasa pokazuje koliko brzo ovakva kampanja može doći do velikog broja potencijalnih žrtava. Najvažniji deo odbrane ipak ostaje jednostavan: aplikaciju koja se predstavlja kao alat za gledanje televizije ne treba instalirati iz nepoznatog izvora, posebno ako zahteva pristup funkcijama telefona koje nemaju nikakve veze sa njenom osnovnom namenom.