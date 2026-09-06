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Litijum-jonska baterija se prirodno troši tokom vremena, a način na koji je punite i temperatura kojoj je izložena mogu da utiču na to koliko će dugo zadržati dobar kapacitet. Zato se poslednjih godina sve češće govori o jednostavnom pravilu 80/20, ne kao o obaveznom zakonu, već kao o praktičnoj navici koja može da smanji nepotrebno opterećenje baterije.

Zašto se baš pominje 80 odsto?

Suština je prilično jednostavna: ako vam nije potrebno svih 100 odsto baterije, možete da zaustavite punjenje oko 80 odsto i tako smanjite vreme koje baterija provodi potpuno napunjena. Apple, Google i Samsung danas imaju sopstvene funkcije koje upravo zbog očuvanja dugoročnog zdravlja baterije omogućavaju ograničavanje punjenja ili odlaganje završnog dela punjenja. Google, recimo, na Pixel telefonima nudi opciju „Limit to 80%“, dok Samsung na Galaxy uređajima omogućava ograničenje na 80, 85, 90 ili 95 odsto, u zavisnosti od modela i softvera.

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Nije 100 odsto neprijatelj baterije

Ovo je važno jer se oko pravila 80/20 često stvaraju pogrešni utisci. To ne znači da će se baterija pokvariti ako je napunite do 100 odsto. Ako vam je potreban telefon tokom celog dana, potpuno punjenje je sasvim normalno i uređaji su napravljeni da ga bezbedno podnesu. Problem nastaje kada baterija veoma često i dugo ostaje na 100 odsto, jer upravo takav način korišćenja može dodatno da ubrza njeno hemijsko starenje. Apple zbog toga koristi Optimized Battery Charging, koji kod određenih situacija zadržava punjenje oko 80 odsto i završava ga neposredno pre nego što obično skinete telefon sa punjača.

Isto pravilo važi i za noćno punjenje, ali ni tu nema razloga za paniku. Savremeni telefoni imaju zaštitu i automatski upravljaju punjenjem, pa nije problem ako telefon ostane priključen preko noći. Mnogo je važnije da uređaj ne bude nepotrebno izložen velikoj toploti dok se puni. Apple posebno upozorava da punjenje i korišćenje uređaja na temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa može trajno smanjiti životni vek baterije, zbog čega telefon ne bi trebalo ostavljati na suncu, u zagrejanom automobilu ili ispod jastuka dok se puni.

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Ako bismo morali da izdvojimo jednu stvar na koju korisnik treba posebno da obrati pažnju, temperatura bi bila visoko na listi. Baterija se tokom punjenja prirodno zagreva, a visoka temperatura dodatno ubrzava njeno starenje. Zbog toga telefoni sami mogu da uspore punjenje kada se približe punom kapacitetu ili kada temperatura postane previsoka. Apple, na primer, navodi da iPhone brže puni do oko 80 odsto, a zatim usporava punjenje kako bi smanjio opterećenje i zagrevanje baterije.

A šta je sa onih 20 odsto?

Drugi deo popularnog pravila 80/20 često se pogrešno tumači. Nije neophodno da panično priključujete telefon čim padne na 20 odsto, niti morate po svaku cenu da ga održavate između tačno 20 i 80 odsto. Litijum-jonske baterije se normalno koriste kroz različite nivoe napunjenosti, a jedan kompletan ciklus punjenja računa se tek kada se kroz više punjenja i pražnjenja potroši ukupno 100 odsto kapaciteta. Dakle, ako danas potrošite 40 odsto, pa napunite telefon, a sutra potrošite još 60 odsto, to zajedno predstavlja jedan puni ciklus.

Zato je pravilo 80/20 bolje posmatrati kao smernicu, a ne kao matematičku obavezu. Ako vam telefon na 80 odsto bez problema izdrži do uveče, ima smisla uključiti ograničenje punjenja i tako dugoročno smanjiti vreme provedeno na 100 odsto. Ali ako znate da ćete biti ceo dan van kuće i da vam treba svaki procenat, slobodno ga napunite do kraja. Google čak izričito navodi da se ograničenje od 80 odsto može isključiti kada vam je potrebna duža autonomija.

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Proizvođači su već ubacili ovu zaštitu

Zanimljivo je da više ne morate sami da pazite na sve ovo. Telefoni sve češće imaju ugrađene opcije koje same upravljaju punjenjem. Na iPhoneu 15 i novijim modelima moguće je postaviti ograničenje između 80 i 100 odsto u koracima od po pet odsto, dok Optimized Battery Charging može da odloži završetak punjenja. Samsung ima režime koji ograničavaju punjenje, a Pixel nudi i direktnu opciju da se punjenje zaustavi na 80 odsto.

Baterija se ipak prirodno troši

Čak i ako sve radite kako treba, baterija neće zauvek ostati kao prvog dana. Sve punjive baterije imaju ograničen životni vek i njihov kapacitet vremenom opada. Apple, na primer, navodi da su baterije iPhonea 14 i starijih modela projektovane da zadrže do 80 odsto originalnog kapaciteta nakon 500 kompletnih ciklusa pod idealnim uslovima, dok su kod iPhonea 15 i novijih modeli projektovani za 80 odsto nakon 1.000 ciklusa, takođe pod idealnim uslovima. Stvarni rezultat zavisi od načina korišćenja i punjenja.

Baterija na ekranu mobilnog telefona Foto: Shutterstock

Zato, ako želite da baterija što duže ostane u dobroj formi, nema potrebe za opsesivnim gledanjem u procenat. Mnogo je korisnije da uključite dostupnu zaštitu baterije, izbegavate nepotrebno zagrevanje telefona i ne držite ga satima na 100 odsto ako vam to nije potrebno.

A kada vam je potreban pun telefon – napunite ga do 100 odsto i koristite ga normalno. Upravo tako ovo pravilo ima najviše smisla: 80 odsto kada vam je dovoljno, 100 odsto kada vam treba, a što manje nepotrebne toplote i dugog boravka na punom kapacitetu.