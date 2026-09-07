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Međutim, telefon danas predstavlja jedan od najbogatijih izvora ličnih podataka, od lokacije i kontakata do istorije kupovine, korišćenja uređaja i informacija o identitetu. Nova analiza više od 5.000 aplikacija pokazuje da neke veoma popularne aplikacije prikupljaju iznenađujuće velike količine podataka, dok se deo tih informacija može koristiti za praćenje korisnika i povezivanje podataka sa njihovim identitetom.

Ovih 10 aplikacija posebno privlači pažnju

Istraživanje na kojem se zasniva analiza sprovela je kompanija IT Asset Management Group (IT-AMG), koja se bavi bezbednim zbrinjavanjem IT opreme i upravljanjem imovinom. Istraživači su analizirali deklaracije o privatnosti više od 5.000 aplikacija u Apple App Store-u.

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Na listi aplikacija koje prikupljaju veliki broj različitih kategorija podataka nalaze se Facebook, Instagram, Messenger, Threads i Meta Business Suite, ali i aplikacije kompanija Nordstrom, American Eagle i Grab. Tu su i aplikacije poput Alibaba, Temu i TikTok, koje su posebno zanimljive zbog količine i vrste podataka koje mogu da prikupljaju.

Važno je, međutim, naglasiti da prisustvo aplikacije na ovakvoj listi ne znači automatski da ona špijunira korisnika ili ilegalno prikuplja podatke. Podaci koje kompanije prijavljuju Appleu predstavljaju informacije koje same navode u svojim deklaracijama o privatnosti.

Meta zna mnogo o vama

Društvene mreže su očekivano među aplikacijama koje mogu da povežu veliki broj podataka sa konkretnim korisnikom. Facebook, Instagram, Messenger i Threads prikupljaju više od 30 različitih kategorija podataka, prema analizi njihovih deklaracija o privatnosti.

To može da uključuje podatke povezane sa identitetom, kontaktima, korišćenjem aplikacije i drugim aktivnostima. Problem nije nužno u tome što aplikacija zna da je koristite, već u tome što se veliki broj različitih informacija može povezati u veoma detaljan profil korisnika.

Drugim rečima, pojedinačna informacija možda deluje bezazleno. Ali kada se spoje lokacija, interesovanja, kupovine, uređaj koji koristite i način na koji koristite aplikaciju, dobija se mnogo preciznija slika o tome ko ste i šta radite.

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Shopping aplikacije su problem

Iznenađenje za mnoge korisnike mogu biti aplikacije za kupovinu. PCMag posebno izdvaja Nordstrom i American Eagle, dok analiza privatnosti pokazuje da shopping aplikacije mogu da prikupljaju podatke o kupovinama, korišćenju aplikacije, lokaciji i identitetu.

Kod Nordstroma se, prema podacima navedenim u analizi, informacije poput kontakt podataka, identiteta, lokacije, kupovina, dijagnostičkih podataka i korišćenja mogu koristiti i za praćenje korisnika kroz druge aplikacije i internet stranice.

To ne znači da aplikacija nužno zna sadržaj svega što radite na telefonu, ali pokazuje koliko podataka korisnik može da ustupi kompaniji samo zato što je instalirao aplikaciju za kupovinu.

Alibaba, Temu i TikTok pod lupom

Posebno zanimljiv deo istraživanja odnosi se na aplikacije kompanija kineskog porekla. Prema istraživanju servisa Incogni, koji se bavi uklanjanjem podataka korisnika iz baza data brokera, aplikacije poput Alibabe, Temua i TikToka mogu prikupljati osetljive informacije, uključujući podatke o adresi ili približnoj lokaciji.

Alibaba se posebno izdvaja jer prema navedenoj analizi može da traži pristup različitim kategorijama sadržaja i informacija, uključujući dokumente, fajlove, broj telefona, fotografije i video-snimke.

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Zbog toga nije dovoljno samo pitanje „Da li je aplikacija popularna?“. Mnogo važnije pitanje je: Zašto joj je potreban svaki podatak koji traži?

Ni Amazon i Google nisu potpuno bezazleni

Zanimljiv detalj analize jeste to što se neke velike kompanije ne pojavljuju na listi na način na koji bi korisnik možda očekivao. PCMag navodi da Amazon i Google u pojedinim delovima App Store deklaracija ne navode praćenje korisnika kroz druge aplikacije i internet stranice, ali istovremeno prijavljuju prikupljanje velikog broja kategorija podataka.

Autor analize zato upozorava da odsustvo aplikacije sa liste ne treba tumačiti kao dokaz da je ona potpuno bezbedna za privatnost. Kompanije same prijavljuju podatke Appleu, pa postoji mogućnost da određeni oblici prikupljanja budu izostavljeni ili drugačije klasifikovani.

Aplikacije za decu predstavljaju poseban problem

Još veći razlog za oprez predstavljaju aplikacije namenjene deci. Istraživanje kompanije SafetyDetectives analiziralo je 20 popularnih aplikacija za decu i zaključilo da su sve pretplatničke aplikacije u uzorku predstavljale određene rizike po privatnost.

Oko 70 odsto analiziranih aplikacija prikupljalo je podatke koji mogu da identifikuju korisnika, dok je više od polovine delilo podatke korisnika ili dece sa trećim stranama.

Među aplikacijama koje su izdvojene nalaze se Reading Eggs, koji može da prikuplja audio i foto sadržaj, kao i ABCMouse, koji prikuplja podatke o uređaju i deli određene informacije sa trećim stranama.

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Nije svaki podatak razlog za paniku

Važno je napraviti razliku između neophodnog prikupljanja podataka i nepotrebnog praćenja. Na primer, aplikacija za navigaciju mora da zna vašu lokaciju da bi mogla da vas odvede do određene adrese. Slično važi za aplikacije za dostavu ili prevoz.

Problem nastaje kada aplikacija prikuplja mnogo više podataka nego što joj je potrebno za osnovnu funkciju. PCMag kao primer poredi Grab sa konkurentskim servisima i navodi da Grab može da prikuplja veoma širok spektar podataka, uključujući lokaciju, istoriju pretrage, finansijske informacije, dijagnostiku telefona i istoriju korišćenja.

Šta možete odmah da uradite?

Ne morate da obrišete sve aplikacije sa telefona. Prvi korak je da proverite Privacyodnosno odeljak o privatnosti u App Storeu ili Google Play prodavnici pre nego što instalirate novu aplikaciju.

Ako već imate veliki broj aplikacija, pogledajte koje niste koristili mesecima. Ako neku aplikaciju ne koristite, nema mnogo smisla da ona i dalje bude instalirana i potencijalno prikuplja podatke.

Mobilni telefon spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

Za društvene mreže i neke druge servise možete razmotriti i korišćenje web verzije kroz browser, umesto posebne aplikacije. PCMag upravo to preporučuje kao jedan od načina da se smanji količina podataka koje aplikacije mogu da prikupljaju.

Najvažnije: ne verujte slepo oznaci „bezbedno“

Najveća greška je pretpostaviti da aplikacija nije problem samo zato što nije dospela na neku listu najinvazivnijih aplikacija. Čak i aplikacije za upoznavanje, koje možda nisu među izdvojenim primerima, mogu da raspolažu veoma osetljivim informacijama poput fotografija, poruka, lokacije i podataka sa profila.

Zato je najbolja navika da pre instalacije pogledate koje podatke aplikacija prikuplja i za šta ih koristi. Ako aplikacija traži pristup informacijama koje očigledno nisu potrebne za ono što radi, to je dobar trenutak da se zapitate da li vam je zaista potrebna.