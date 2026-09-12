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Phishing je upravo to, pokušaj da vas neko ubedi da komunicira sa legitimnom institucijom kako bi od vas izvukao lozinku, podatke kartice, PIN, jednokratni kod ili druge poverljive informacije. I što je najvažnije, ovakve poruke danas ne stižu samo mejlom, već i SMS-om, preko WhatsAppa, Vibera, društvenih mreža, telefonskih poziva, pa čak i QR kodova.

Najveći alarm je kada vas požuruju

Jedan od najlakših načina da prepoznate prevaru jeste da obratite pažnju na ton poruke. „Vaš račun će biti blokiran“, „odmah potvrdite identitet“, „imate neizmiren dug“ ili „transakcija je upravo izvršena“samo su neki od scenarija kojima prevaranti pokušavaju da vas uspaniče. Ideja je jednostavna: ako vas nateraju da reagujete u nekoliko sekundi, mnogo je manja šansa da ćete zastati i proveriti kome zapravo šaljete podatke.

SMS Prevara Foto: Shutterstock

Ni poznato ime više nije garancija

Još jedna zamka je to što poruka može da izgleda kao da je stigla od osobe ili kompanije koju poznajete. Logo može biti pravi, ime pošiljaoca može izgledati potpuno normalno, a poruka može čak sadržati vaše ime ili broj telefona, što ipak nije dokaz da je komunikacija stvarna.

Link je često mesto gde počinje problem

Posebno oprezni treba da budete kada poruka traži da kliknete na link, otvorite prilog ili skenirate QR kod. Veza može da vas odvede na stranicu koja izgleda gotovo identično kao sajt banke ili neke druge poznate službe, ali je napravljena tako da vam ukrade podatke.

Najsigurnije je da ne koristite link iz sumnjive poruke, već da sami otvorite zvaničnu aplikaciju ili ručno unesete poznatu adresu sajta.

Prevaranti vrebaju zaposlene slanjem lažnih mejlova u ima njihove HR službe Foto: Shutterstock

Jednokratni kod nije obična poruka

Posebno ozbiljno shvatite svaki zahtev za lozinku, PIN ili jednokratni kod koji vam stiže SMS-om ili kroz aplikaciju. Prevarant može da se predstavi kao banka ili korisnička podrška i da vas telefonom ubedi da mu pročitate kod koji ste upravo dobili.

Problem je što taj kod može da bude deo procesa prijave ili potvrde transakcije, pa njegovo prosleđivanje može omogućiti napadaču da pristupi nalogu ili potvrdi radnju. Stručnjaci zato savetuje da se poverljivi kodovi i podaci ne dele sa osobama koje su vas neočekivano kontaktirale.

„Glasajte za moje dete“ može da bude zamka

U jednoj aktuelnoj WhatsApp prevari korisnicima stiže poruka od poznate osobe sa molbom da glasaju za njeno dete na takmičenju. Klik vodi na stranicu koja traži broj telefona i kod, a osoba time može nesvesno da omogući prevarantu preuzimanje WhatsApp naloga, nakon čega se iste poruke šalju njenim kontaktima.

Foto: Shutterstock, Printksin

Ni gramatička greška više nije obavezna

Ranije je bilo relativno lako posumnjati u prevaru kada je poruka bila puna čudnih prevoda i pravopisnih grešaka. Danas to više nije dovoljno. Razvoj veštačke inteligencije omogućava prevarantima da mnogo brže naprave gramatički ispravne i uverljive poruke, a mogu ih i prilagoditi konkretnoj osobi. Zato savršeno napisana poruka nije dokaz da je bezbedna.

Ako ste kliknuli, nemojte paničiti

Ako ste samo otvorili sumnjivu poruku, najvažnije je da ne nastavljate dalje i da ne unosite nikakve podatke. Ako ste već ukucali lozinku, promenite je što pre, a ako istu lozinku koristite na drugim servisima, promenite je i tamo. Ukoliko ste ostavili podatke kartice ili internet bankarstva, odmah kontaktirajte banku preko njenog zvaničnog broja i pratite njihova uputstva.

Nova prevara uzburkala ljude u Rusiji Foto: Shutterstock

Najbolja zaštita je nekoliko sekundi razmišljanja

Zvuči jednostavno, ali upravo tih nekoliko sekundi može da napravi ogromnu razliku. Nemojte reagovati pod pritiskom, ne klikćite nasumične linkove, ne skenirajte nepoznate QR kodove i ne šaljite nikome lozinke ili jednokratne kodove. Umesto toga, sami pronađite zvanični kontakt kompanije ili banke i proverite da li vam je zaista poslala poruku.

Prevaranti menjaju trikove, pravilo ostaje isto

Phishing neće nestati samo zato što smo postali oprezniji, jer se menjaju i tehnike kojima kriminalci pokušavaju da nas prevare. Od lažnih SMS poruka i WhatsApp naloga do sve uverljivijih sadržaja napravljenih uz pomoć AI-ja, cilj je uglavnom isti: naterati vas da uradite nešto brzo, bez provere. Zato je najjednostavnije pravilo ujedno i najbolje: ako vas poruka tera da požurite, stanite, proverite i tek onda odlučite šta ćete da uradite.