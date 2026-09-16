Slušaj vest

Google Play Early Access omogućava programerima da aplikacije ponude korisnicima još dok su u razvoju. Ideja je da ih ljudi isprobaju i pošalju povratne informacije pre zvaničnog objavljivanja. Međutim, postoji jedna važna razlika u odnosu na aplikacije koje su već objavljene Early Access aplikacije nemaju javne ocene i recenzije korisnika.

Upravo to, prema istraživačima kompanije Bitdefender, koriste prevaranti. Kada nema komentara ljudi koji su aplikaciju već koristili, potencijalni korisnik nema gde da vidi da li su drugi naišli na problem ili shvatili da obećanja aplikacije nisu stvarna. Tako aplikacija može izgledati bezazleno čak i kada iza nje stoji ponuda koja nema mnogo veze sa onim što se korisniku obećava.

Foto: Shutterstock

Više od milion preuzimanja bez recenzija

Jedan od pronađenih primera je „Vice Streets: Open World“, igra koja imitira Grand Theft Auto. Preuzeta je više od milion puta, ali nije imala nijednu javnu ocenu ili recenziju. Aplikacija je u međuvremenu uklonjena sa Google Play, ali nije poznato da li je to uradio Google ili njen autor.

Ovakve aplikacije korisnike privlače različitim obećanjima. U oglasima se pojavljuju novac, nagrade, zarada u kriptovalutama, PayPal isplate, poklon-kartice, besplatni spinovi i veliki dobici u kazino igrama. Bitdefender je utvrdio da se deo tih aplikacija promoviše preko TikToka, Facebooka i drugih društvenih mreža. U pojedinim oglasima pojavljuju se čak i dipfejk snimci poznatih osoba napravljeni pomoću veštačke inteligencije, kako bi ponuda izgledala uverljivije.

Nagrada raste do isplate

Posle instaliranja, korisnik vrlo brzo može da počne da dobija virtuelne nagrade, dok se iznos prikazan u aplikaciji postepeno uvećava. Takav način funkcionisanja treba da ostavi utisak da se novac zaista zarađuje i da je potrebno samo još malo vremena ili aktivnosti kako bi se dostigao iznos predviđen za isplatu. Što je korisnik bliži tom cilju, veća je verovatnoća da će nastaviti da koristi aplikaciju, posebno ako mu se istovremeno prikazuju poruke ili rezultati koji stvaraju utisak da je nagrada nadohvat ruke. Na prvi pogled sve može izgledati kao jednostavan način da se dođe do novca, ali ključni problem pojavljuje se upravo kada korisnik pokuša da taj navodni dobitak pretvori u stvarnu isplatu.

Kada se približi potrebnom iznosu, napredovanje može naglo da uspori, dok novac koji je aplikacija obećala ne stiže. Korisnik tako ostaje u situaciji u kojoj je već uložio vreme, ali mu se cilj stalno pomera ili postaje sve teže dostižan. Za to vreme aplikacija nastavlja da prikazuje oglase, od čega njeni autori mogu da ostvaruju prihod. Svako novo pokretanje aplikacije, dodatna aktivnost i još jedan pokušaj da se dostigne prag za isplatu mogu istovremeno značiti i dodatne prikazane oglase. Virtuelna nagrada tako postaje sredstvo za zadržavanje korisnika, dok obećana isplata ostaje nešto što on čeka, ali je na kraju ne dobija.

Foto: Shutterstock

Pokušavaju da izgledaju kao igre

Među aplikacijama koje su istraživači pronašli nalaze se i one koje na prvi pogled izgledaju kao obične slot ili puzzle igre, ali zapravo imaju karakteristike lažnih kazino aplikacija. Takvo predstavljanje nije samo pitanje izgleda aplikacije. Ako se sadržaj koji podseća na kockanje predstavi kao obična igra, autor pokušava da ga uklopi u drugačiju kategoriju i tako dođe do korisnika bez načina na koji bi se očekivalo od legitimne kazino aplikacije. Korisnik pritom može da počne da koristi aplikaciju ne shvatajući odmah kakav se sadržaj zapravo nalazi iza jednostavnog interfejsa igre.

Kod legitimnih aplikacija za kockanje postoje pravila koja se odnose, između ostalog, na licence, teritoriju na kojoj je usluga dostupna i proveru uzrasta korisnika. Sumnjive aplikacije koje se predstavljaju kao igre mogu pokušati da zaobiđu upravo takve zahteve. Zbog toga problem nije samo u tome što se korisniku obećava dobitak koji možda neće biti isplaćen. Način na koji je aplikacija predstavljena može biti deo same prevare, jer joj omogućava da izgleda kao obična igra i da kroz Google Play dođe do ljudi koji je možda ne bi instalirali da su odmah znali da se iza nje nalazi sadržaj povezan sa kockanjem.

Foto: Shutterstock

Nisu problem samo igre i obećanja o novcu

Bitdefender je pronašao i druge vrste sumnjivih aplikacija, uključujući PDF čitače, QR skenere, aplikacije za praćenje telefona i različite alate. Među njima su bile i aplikacije koje koriste nazive i obeležja poznatih brendova, što može dodatno da stvori utisak da korisnik preuzima nešto poznato i pouzdano.

Early Access zbog toga sam po sebi nije problem njegova namena je testiranje aplikacija pre zvaničnog objavljivanja. Ono na šta korisnici treba da obrate pažnju jeste činjenica da kod takvih aplikacija nema javnih ocena i komentara koji bi mogli da otkriju loša iskustva drugih. Zato veliki broj preuzimanja ne treba posmatrati kao dokaz da je aplikacija bezbedna. Ako Early Access aplikacija obećava laku zaradu, nagrade ili velike dobitke, a pritom nema javnih iskustava korisnika, bolje je ne donositi odluku samo na osnovu reklame i broja preuzimanja.