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Google kroz različita podešavanja može da čuva pretrage, rezultate koje ste otvarali, aktivnosti u Mapama, podatke povezane sa uređajem, kao i druge aktivnosti na svojim servisima, u zavisnosti od toga šta ste uključili.

Dakle, ono pitanje koje ste ukucali pre nekoliko godina u dva ujutru zato što niste mogli da zaspitemožda nije baš zauvek nestalo samo zato što ste zatvorili karticu.

„Moja aktivnost“ zna da bude prilično detaljna

Mesto na kojem možete da proverite šta je sačuvano zove se My Activity, odnosno „Moja aktivnost“. Tamo možete da pronađete podatke povezane sa Google pretragom i drugim servisima, a u zavisnosti od podešavanja istorija može da obuhvati i stvari poput pretraga, pregledanih rezultata, korišćenja Google mapa, klikova na oglase, pa čak i određene informacije o uređaju i lokaciji povezane sa aktivnošću.

Google pritom trenutno menja način na koji su pojedina podešavanja organizovana, pa korisnici mogu da vide različite nazive opcija dok se nov sistem postepeno uvodi.

Foto: Android police screenshot

Jednim potezom možete da obrišete godine

Ako želite da napravite digitalno spremanje kuće, Google omogućava brisanje sačuvane aktivnosti za određeni period ili za sve vreme. Na računaru je potrebno otići na „My Activity“, izabrati opciju za brisanje i potom odabrati vremenski period, dok se na Androidu istorija pretrage može otvoriti kroz Google aplikaciju, preko profilne fotografije i opcije „Search history“.

Google upozorava da se obrisana istorija ne može vratiti,pa ako vam je nešto potrebno kao evidencija, bolje je proveriti pre brisanja nego kasnije tražiti način da vratite ono čega više nema.

Možete da podesite da Google briše istoriju sam

Ako vam se ne dopada ideja da jednom godišnje ručno čistite digitalne tragove, postoji i automatsko brisanje. Google trenutno omogućava podešavanje automatskog uklanjanja istorije nakon 3, 18 ili 36 meseci, u zavisnosti od konkretnog podešavanja i servisa.

To znači da ne morate da čekate da se u istoriji nakupi nekoliko godina pretraga, već možete unapred da odredite koliko dugo želite da određena aktivnost ostane sačuvana.

Google Foto: Google

Da razjasnimo, brisanje stare istorije i sprečavanje čuvanja nove aktivnosti nisu ista stvar. Ako isključite odgovarajuću opciju za istoriju pretrage, Google navodi da buduća aktivnost iz Search servisa neće biti sačuvana u toj istoriji naloga, ali neke funkcije i dalje mogu privremeno koristiti podatke kako bi pružile rezultate, dok druge vrste aktivnosti mogu biti obuhvaćene zasebnim podešavanjima. Zato samo jedno dugme nije nužno dovoljno ako želite da proverite sve vrste aktivnosti povezane sa Google nalogom.

Google ne čuva samo ono što ukucate

Ovo je deo koji mnogima promakne. Istorija povezana sa Google servisima može da obuhvati mnogo više od klasične pretrage: na primer, mesta koja ste gledali u Google mapama, putovanja koja ste rezervisali kroz određene Google servise, sadržaj koji ste gledali ili druge aktivnosti, u zavisnosti od toga koje su funkcije uključene. Google posebno navodi da se različite vrste aktivnosti kontrolišu različitim podešavanjima, pa brisanje istorije pretrage ne znači automatski da su obrisani svi podaci iz svih Google servisa.

Foto: Dmytro Derevianko / Alamy / Profimedia

Tu je i Chrome, pa proverite i njega

Postoji još jedna mala zamka: istorija Google naloga i istorija internet pregledača nisu ista stvar. Čak i kada obrišete aktivnost iz Google naloga, Chrome ili drugi pregledač može imati sopstvenu istoriju posećenih stranica i druge podatke. Google zato posebno navodi da je potrebno proveriti i podešavanja pregledača ako želite da uklonite lokalno sačuvanu istoriju. Drugim rečima, obrisati Google istoriju, a zaboraviti Chrome je pomalo kao da izbacite račune iz fioke, ali ih ostavite na stolu.

A šta je sa anonimnim režimom?

Incognito, odnosno anonimni režim, može da bude koristan kada ne želite da se određena pretraga sačuva u istoriji Google naloga na uobičajen način. Google navodi da se istorija pretrage ne čuva na Google nalogu kada pretražujete i surfujete u Incognito režimu, ali to ne znači da ste postali potpuno nevidljivi na internetu. Sam pregledač i drugi servisi imaju sopstvena pravila i načine obrade podataka, pa „anonimno“ ne treba shvatiti kao čarobni plašt koji briše svaki digitalni trag.

Foto: Shutterstock

Isključivanje istorije ne briše automatski prošlost

Važno je i da znate da ako samo isključite čuvanje buduće aktivnosti, ranije sačuvana istorija može ostati na nalogu sve dok je ne obrišete ili dok ne dođe vreme za automatsko brisanje koje ste podesili. Google zato nudi opciju da prilikom isključivanja istorije izaberete i mogućnost „Turn off and delete activity“, čime možete istovremeno da zaustavite dalje čuvanje i pokrenete brisanje postojeće aktivnosti.

Nekoliko minuta sada može da vam uredi digitalni život

Google danas ima više alata pomoću kojih korisnik može da vidi šta se čuva na njegovom nalogu, obriše staru aktivnost i podesi automatsko brisanje ubuduće. Najpraktičnije je zato prvo otvoriti „My Activity“, pogledati šta se zaista nalazi tamo, a zatim proveriti podešavanja za Search Services History, Web & App Activity, YouTube i Timeline, jer se ove kategorije ne kontrolišu nužno jednom jedinom opcijom.