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Kod savremenih televizora komunikacija se najčešće odvija preko Wi-Fi mreže, dok pojedini telefoni imaju i infracrveni predajnik, odnosno IR blaster. To znači da čak i ako vaš telefon nema infracrveni senzor, postoji velika šansa da možete da ga koristite za upravljanje televizorom.

Telefon i TV moraju da se "vide"

Najjednostavniji način je preko Wi-Fi mreže.

Telefon i televizor treba da budu povezani na istu kućnu Wi-Fi mrežu, nakon čega se na telefonu pokreće odgovarajuća aplikacija. Ona pronalazi televizor i omogućava njegovo povezivanje. Kod nekih uređaja potrebno je da na ekranu televizora potvrdite povezivanje ili unesete kod koji se pojavi na ekranu.

Ako televizor nije pronađen, prvo proverite da li su oba uređaja zaista na istoj mreži. Problem može nastati i ako je telefon povezan na mobilni internet ili na zasebnu "Guest" Wi-Fi mrežu.

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Koju aplikaciju treba koristiti?

Najsigurnija opcija je zvanična aplikacija proizvođača televizora ili platforme koju televizor koristi.

Za Google TV i Android TV koristi se Google TV aplikacija, Samsung televizori mogu da se povežu preko SmartThings aplikacije, dok Roku uređaji imaju sopstvenu mobilnu aplikaciju. Kod Apple TV uređaja daljinski je već ugrađen u Control Center na iPhoneu i iPadu.

Princip je gotovo uvek isti: instalirate aplikaciju, pronađete televizor, potvrdite povezivanje i telefon dobija virtuelni daljinski.

Ovo je čak praktičnije od daljinskog

Kada jednom povežete telefon i televizor, možete da koristite ekran telefona za osnovne komande poput promene kanala, podešavanja jačine zvuka, uključivanja i isključivanja zvuka, navigacije kroz menije i pokretanja sadržaja.

Ali postoji još jedna stvar zbog koje je telefon često praktičniji.

Kucanje.

Umesto da strelicama na daljinskom birate jedno po jedno slovo kada tražite film ili seriju, možete da koristite tastaturu telefona. Na podržanim uređajima moguće je koristiti i glasovne komande.

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A šta ako telefon ima IR blaster?

Tu je situacija još jednostavnija.

Pojedini telefoni imaju ugrađen infracrveni predajnik, poznat kao IR blaster. On emituje infracrveni signal sličan onom koji koristi klasični daljinski upravljač.

Prednost ovog načina je što nije potrebna Wi-Fi mreža za slanje komandi televizoru. Mana je što telefon mora da ima IR blaster, a njegov položaj mora da bude usmeren prema televizoru.

Zato ovu mogućnost ne treba mešati sa Wi-Fi kontrolom: većina savremenih telefona nema IR blaster, ali to ne znači da ne mogu da budu daljinski za Smart TV. Wi-Fi je najčešći način povezivanja.

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Ako imate Google TV, postupak je veoma jednostavan

Kod televizora i uređaja sa Google TV platformom postupak izgleda ovako:

Povežite telefon i televizor na istu Wi-Fi mrežu.

Otvorite Google TV aplikaciju.

Izaberite opciju za TV daljinski.

Odaberite svoj televizor.

Na televizoru će se pojaviti kod.

Unesite kod u telefon i potvrdite povezivanje.

Nakon toga telefon postaje virtuelni daljinski, a možete da koristite navigaciju, reprodukciju, jačinu zvuka i druge dostupne kontrole.

Ne morate više da tražite daljinski

Najveća prednost ovog rešenja je upravo njegova jednostavnost. Telefon je uređaj koji gotovo uvek imate pored sebe, pa potraga za daljinskim upravljačem može postati stvar prošlosti.

Ipak, mogućnosti zavise od konkretnog televizora, telefona i aplikacije. Nisu sve funkcije dostupne na svakom modelu, pa je najbolje prvo proveriti zvaničnu aplikaciju i podršku za vaš uređaj.