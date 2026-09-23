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Ako vlasnik Android telefona zaboravi PIN ili lozinku, problem danas može da bude mnogo veći od samog zaključanog ekrana. Uobičajeni način vraćanja pristupa uređaju jeste fabričko resetovanje, što briše lokalno sačuvane fotografije, fajlove i podatke aplikacija koji prethodno nisu sinhronizovani sa cloud servisima. Google sada, međutim, razvija mogućnost koja bi korisnicima u takvoj situaciji mogla da omogući povratak u telefon bez potpunog brisanja njegovog sadržaja.

Nova funkcija pojavila se u kodu Androida 17 QPR2 Beta 5, gde se pominje opcija pod nazivom „Unlock with Google Account“. Prema opisu pronađenom u sistemu, korisnik bi mogao da otključa uređaj koristeći povezani Google nalog ako zaboravi PIN ili lozinku. Važno je, međutim, da funkcija za sada nije aktivna ni u ovoj testnoj verziji, pa nije poznato da li će i kada zaista stići do korisnika.

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Google je nekada imao ovu opciju

Zanimljivo je da ideja zapravo nije potpuno nova. Starije verzije Androida omogućavale su korisnicima da nakon zaboravljene šeme za otključavanje iskoriste podatke Google naloga i ponovo pristupe telefonu. Ta mogućnost postojala je do Androida 4.4, dok je sa Androidom 5.0 uklonjena, pa je kasnije fabričko resetovanje postalo praktično neizbežan izlaz za korisnike koji više nisu znali svoju šifru.

Promena je tada imala i bezbednosni razlog. Google je sa Androidom 5.1 uveo Factory Reset Protection, odnosno zaštitu koja nakon resetovanja proverava da li osoba koja pokušava da aktivira uređaj zaista ima odgovarajući Google nalog. Time je otežano da neko ukrade telefon, obriše njegov sadržaj kroz Recovery Mode i zatim ga jednostavno postavi kao svoj. Problem je što je ista zaštita značila da legitimni vlasnik koji zaboravi PIN takođe može da ostane bez podataka koji su ostali samo na telefonu.

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Kako bi otključavanje radilo

Prema pronađenim tragovima, „Unlock with Google Account“ trebalo bi da bude smešten unutar podešavanja vezanih za otključavanje uređaja, zajedno sa opcijama za PIN, lozinku i biometrijsku zaštitu. Opis funkcije direktno navodi da bi povezani Google nalog mogao da posluži za otključavanje ako korisnik zaboravi PIN ili lozinku. To sugeriše da bi telefon mogao da proveri identitet vlasnika preko naloga koji je već povezan sa uređajem, umesto da prvo obriše podatke pa tek onda traži potvrdu vlasništva.

Ipak, detalji postupka još nisu poznati. Nije jasno kakvu bi dodatnu proveru Google tražio, da li bi bilo potrebno prethodno uključiti funkciju ili da li bi ona radila na svim uređajima koji dobiju odgovarajuću verziju Androida. Takođe nije potvrđeno da će funkcija biti dostupna proizvođačima telefona van Googleovog sopstvenog ekosistema. Za sada je poznato samo da se opcija nalazi u razvojnom kodu i da izgleda kao funkcija koju korisnik može dobrovoljno da uključi.

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Postoji i druga strana

Mogućnost otključavanja preko Google naloga rešila bi veoma neprijatan problem za ljude koji slučajno zaborave šifru, ali bi istovremeno otvorila novo bezbednosno pitanje. Ako bi neko fizički došao do telefona i istovremeno uspeo da dođe do podataka potrebnih za pristup Google nalogu, ista funkcija koja pomaže vlasniku mogla bi da predstavlja dodatni put do sadržaja uređaja. Upravo zbog toga se očekuje da bi eventualno uključivanje ove opcije bilo dobrovoljno.

To pravi jasnu razliku između praktičnosti i zaštite podataka. Korisnik koji je siguran da nikada neće zaboraviti PIN možda neće želeti dodatni način za vraćanje pristupa, dok bi nekome ko na telefonu čuva godine fotografija, dokumenata i podataka aplikacija takva mogućnost mogla biti veoma značajna. Google zato očigledno mora da pronađe način da potvrda vlasništva bude dovoljno jaka, a da se istovremeno ne vrati problem koji je Factory Reset Protection trebalo da reši.

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Još nije spremno za sve

Za sada nema zvanične potvrde da će „Unlock with Google Account“ postati deo konačnog izdanja Androida. Funkcija je pronađena analizom testnog softvera, a takvi tragovi mogu da pokažu šta Google razvija u pozadini, ali ne garantuju da će određena mogućnost ikada biti objavljena. Google je već u različitim testnim verzijama Androida razvijao funkcije koje su kasnije menjane, odlagane ili potpuno uklanjane.

Ako ipak stigne u javnu verziju, promena bi rešila jedan od najneprijatnijih scenarija za vlasnike Android telefona: znate da je uređaj vaš, imate pristup svom Google nalogu, ali ste zaboravili PIN koji vas deli od svih podataka na telefonu. Umesto da jedina opcija bude brisanje svega i ponovno podešavanje uređaja, Google bi mogao da ponudi još jedan korak između zaboravljene šifre i potpunog resetovanja. Za sada, međutim, ta mogućnost ostaje skrivena u testnom kodu.