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Telefon ne mora da bude star da bi počeo da radi sporije. Dovoljno je da interna memorija tokom vremena postane zatrpana aplikacijama, fotografijama, video-snimcima i privremenim fajlovima. Kada slobodnog prostora ostane veoma malo, Android ima sve manje prostora za radne podatke koje sistem i aplikacije koriste tokom svakodnevnog rada. Tada se mogu pojaviti duže učitavanje aplikacija, zastajkivanje pri prebacivanju između programa, sporije otvaranje galerije ili osećaj da telefon reaguje sa zakašnjenjem. Ako je memorija već popunjena do kraja, problem može postati još izraženiji, posebno na uređajima sa manjim kapacitetom skladišta.

Zato pre razmišljanja o novom telefonu vredi pogledati šta zapravo zauzima memoriju. Android u podešavanjima prikazuje koliko prostora troše aplikacije, slike, video, dokumenti i drugi fajlovi, pa se vrlo brzo može videti gde je nastao problem. Nije neobično da korisnik misli da nema dovoljno aplikacija da bi napunio telefon, a onda otkrije da su najveći potrošači zapravo video-snimci, fotografije i sadržaj iz aplikacija za dopisivanje. Nekoliko velikih foldera može zauzeti više prostora nego desetine aplikacija zajedno, posebno ako se telefon koristi godinama bez čišćenja.

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Keš se gomila dok telefon normalno radi

Jedna od stvari koja može da zauzme iznenađujuće mnogo prostora jeste keš memorija. Aplikacije ga koriste kako ne bi svaki put iznova preuzimale ili obrađivale iste podatke, pa se u njemu mogu naći privremene slike, delovi stranica, video sadržaj i drugi fajlovi koji ubrzavaju svakodnevno korišćenje. Dok pojedinačna aplikacija možda napravi relativno mali keš, situacija izgleda drugačije kada se isto dešava desetinama aplikacija tokom nekoliko meseci. Društvene mreže, pregledači i servisi za gledanje sadržaja posebno lako mogu da naprave velike količine privremenih podataka.

Na Androidu se keš uglavnom može obrisati bez uklanjanja same aplikacije. Putanja zavisi od proizvođača telefona i verzije sistema, ali se najčešće ide u Podešavanja, zatim Aplikacije, izabere se određeni program i otvori deo koji se odnosi na skladište ili memoriju. Tamo se nalazi opcija za brisanje keša. Važno je, međutim, da se ne pomeša sa opcijom Obriši podatke, jer ona može ukloniti podatke aplikacije i vratiti je praktično u početno stanje, uključujući odjavljivanje sa naloga. Ako je cilj samo oslobađanje prostora, keš je ono što treba prvo proveriti.

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Viber i WhatsApp gutaju gigabajte

Mnogo veći problem za neke korisnike predstavljaju aplikacije za dopisivanje. Viber i WhatsApp mogu godinama da čuvaju fotografije, video-snimke, GIF-ove, dokumente i glasovne poruke koje stižu kroz razgovore i grupne četove. Ako se telefon koristi za nekoliko velikih grupa u kojima se svakodnevno šalje veliki broj fajlova, sadržaj se veoma brzo nagomila. Jedan video koji je poslat u više grupa možda deluje beznačajno, ali desetine ili stotine takvih fajlova mogu zauzeti više gigabajta, čak i kada ih korisnik odavno više ne otvara.

Dobra stvar je što nije potrebno ručno pregledati svaku poruku i tražiti šta može da se obriše. Viber ima alat za upravljanje memorijom koji omogućava pregled prostora koji zauzima sadržaj aplikacije, dok WhatsApp kroz opciju Manage storage prikazuje fajlove koji zauzimaju najviše prostora i sadržaj koji je često prosleđivan. Tako korisnik može prvo da pronađe najveće fajlove i obriše samo ono što mu više nije potrebno. Pre brisanja ipak treba proveriti da li je neka fotografija ili snimak važan i da li postoji sačuvana kopija, jer oslobađanje memorije nema mnogo smisla ako se pritom slučajno izgubi sadržaj koji je trebalo sačuvati.

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Ne treba brisati sve nepotrebno

Čišćenje telefona zato nije isto što i nasumično brisanje svega što zauzima prostor. Najpre treba pronaći najveće potrošače, a zatim odlučiti šta zaista može da ode. Ako aplikacija zauzima mnogo prostora zbog keša, može se očistiti samo taj deo. Ako Viber ili WhatsApp zauzimaju nekoliko gigabajta zbog starih video-snimaka, mogu se ukloniti upravo ti fajlovi, dok razgovori i aplikacije ostaju na telefonu. Isto važi i za galeriju: mnogo je korisnije pronaći nekoliko velikih video-fajlova nego brisati fotografije nasumično.

Poseban problem predstavljaju aplikacije koje korisnik više gotovo i ne koristi. One možda pojedinačno ne zauzimaju mnogo prostora, ali nekoliko desetina nepotrebnih programa zajedno može napraviti ozbiljnu razliku. Pored same aplikacije, neke od njih čuvaju i dodatne podatke, preuzeti sadržaj ili privremene fajlove. Zbog toga je pregled prostora mnogo korisniji od instaliranja još jedne aplikacije koja obećava da će „ubrzati“ telefon. Android već ima dovoljno alata da se vidi šta zauzima memoriju, a čišćenje nekoliko najvećih potrošača često je sasvim dovoljno za početak.

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Ako ne radi, problem je negde drugde

Kada se oslobodi dovoljno prostora, korisno je i ponovo pokrenuti telefon. Restart zatvara aktivne procese i ponovo pokreće sistem, pa može da reši povremena zastajkivanja koja su se pojavila nakon dugog rada. To, naravno, neće popraviti istrošenu bateriju, slabiji hardver ili problematičnu aplikaciju, ali može da ukloni privremene probleme koji nastanu tokom dužeg korišćenja. Zato je restart jednostavan korak koji vredi probati pre komplikovanijih rešenja.

Ako telefon i posle čišćenja memorije i restarta nastavi da ozbiljno usporava, onda treba tražiti drugi uzrok. Problem može biti aplikacija koja previše opterećuje sistem, proces koji stalno radi u pozadini, veoma stara verzija softvera ili jednostavno hardver koji više ne može da prati zahtevne aplikacije. Ali pre svega toga vredi proveriti dve stvari koje se najlakše gomilaju: nepotreban keš i fajlove iz aplikacija za dopisivanje. Nekoliko minuta čišćenja može osloboditi više gigabajta prostora i odmah pokazati da li je puna memorija zaista bila razlog zbog kojeg je telefon počeo da se vuče.