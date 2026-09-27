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YouTube već primenjuje pravila prema kojima korisnicima koji blokiraju oglase može da prikaže upozorenje, a ako nastave da koriste blokator, platforma može da onemogući reprodukciju videa.

Važno je, međutim, napraviti razliku između onoga što se priča po internetu i onoga što je YouTube zaista potvrdio. Nije reč o tome da je odjednom uvedena potpuno nova zabrana reklama, već o nastavku politike kojom YouTube pokušava da spreči blokiranje oglasa, jer se upravo preko reklama finansira veliki deo ekosistema u kojem funkcionišu platforma i kreatori sadržaja. YouTube u svojim pravilima jasno navodi da korišćenje blokatora oglasa krši njegove uslove korišćenja.

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Šta se dešava kada YouTube otkrije blokator?

Kada sistem prepozna da korisnik blokira oglase, može da se pojavi poruka kojom se od njega traži da dozvoli prikazivanje reklama ili da se pretplati na YouTube Premium. Ako korisnik nastavi da blokira oglase, YouTube navodi da može da prekine reprodukciju videa. Drugim rečima, više nije dovoljno samo instalirati ekstenziju i očekivati da će ona zauvek raditi bez problema.

YouTube je još ranije pooštravao odnos prema aplikacijama i servisima koji uklanjaju reklame, posebno onima koji koriste nezvanične načine za pristup sadržaju. Kompanija je 2024. godine saopštila da pojačava primenu pravila prema aplikacijama trećih strana koje krše uslove korišćenja, uključujući aplikacije koje blokiraju reklame, uz mogućnost problema sa učitavanjem i reprodukcijom videa.

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Zašto je YouTube-u toliko stalo do reklama?

YouTube nije samo mesto na kojem neko okači snimak, već ogroman sistem u kojem reklame predstavljaju jedan od načina da se finansiraju platforma i kreatori koji objavljuju sadržaj. Zbog toga YouTube korisnicima koji žele potpuno gledanje bez reklama nudi zvaničnu opciju kroz Premium, dok od onih koji koriste besplatnu verziju očekuje da prihvate oglase.

To takođe znači da blokator reklama nije samo stvar između korisnika i njegovog pregledača. Kada se oglasi ne prikažu, platforma ne ostvaruje prihod od tog prikaza, a mogu biti pogođeni i prihodi kreatora. YouTube zato objašnjava da reklame pomažu da se finansira platforma, ali i da kreatori zarađuju od oglasa koji se prikazuju uz njihove video snimke.

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A šta ako vam reklame baš idu na živce?

Zvanično rešenje koje YouTube nudi jeste Premium, koji uklanja reklame i donosi dodatne funkcije. Postoji i Premium Lite, ali ovde treba biti oprezan sa informacijama koje kruže internetom. Google navodi da Premium Lite omogućava gledanje većine YouTube i YouTube Kids videa bez reklama, kao i preuzimanje i reprodukciju u pozadini za većinu sadržaja, ali Lite nema sve funkcije standardnog Premiuma i reklame mogu ostati prisutne u određenim delovima sadržaja.

Da li će blokatori potpuno nestati?

Ne znači da će svaki blokator preko noći prestati da radi, niti YouTube tvrdi da je svaka moguća metoda blokiranja reklama zauvek onemogućena. Ono što je zvanično jasno jeste da platforma aktivno prepoznaje korišćenje blokatora i da može da ograniči reprodukciju kada korisnik nastavi da ih koristi.

Zbog toga se iskustvo može razlikovati od korisnika do korisnika, kao i od pregledača, uređaja i samog blokatora. Ako vam YouTube iznenada prikaže upozorenje, to ne mora da znači da je računar pokvaren ili da je video uklonjen. Jedan od mogućih razloga upravo je detekcija softvera koji sprečava prikazivanje oglasa.

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YouTube korisnicima praktično daje izbor

Cela priča se na kraju svodi na prilično jednostavan izbor. Korisnik besplatne verzije može da nastavi da gleda YouTube uz reklame, može da isključi blokiranje oglasa za YouTube ili može da koristi zvaničnu pretplatu ako želi iskustvo bez reklama. YouTube čak navodi konkretne korake za isključivanje blokiranja u popularnim ekstenzijama kao što su AdBlock, Adblock Plus i uBlock Origin.