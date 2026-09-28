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Ako u poslednje vreme gledate YouTube preko telefona, računara ili televizora, verovatno ste primetili da se oglasi pojavljuju češće i u nezgodnijim trenucima. Umesto jedne reklame na početku videa, korisnicima se sve češće prikazuje niz oglasa, dok prekidi tokom samog snimka mogu da se pojave baš kada je sadržaj najzanimljiviji.

YouTube istovremeno pojačava borbu protiv programa koji blokiraju reklame. Sama platforma navodi da blokiranje oglasa nije dozvoljeno prema njenim uslovima korišćenja i da korisnicima može biti onemogućena reprodukcija ako nastave da koriste ad blockere. Kao zvaničnu opciju bez reklama YouTube nudi Premium pretplatu.

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Brave rešava problem na uređajima

Jedna od mogućnosti za korisnike koji ne žele da koriste klasičnu YouTube aplikaciju jeste Brave pregledač. On ima ugrađenu zaštitu od oglasa i praćenja, pa se YouTube može otvoriti direktno kroz pregledač umesto preko aplikacije. Telegraf navodi da se na taj način mogu izbeći reklame koje se prikazuju pre i tokom videa.

Na telefonu postoji još jedna praktična prednost. Brave može da nastavi reprodukciju zvuka dok je ekran zaključan, pa YouTube može da posluži i za slušanje muzike ili drugih sadržaja u pozadini. To je posebno korisno onima koji uglavnom koriste YouTube kao izvor muzike ili podkasta, a ne žele da ekran telefona ostane uključen tokom celog sadržaja.

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Android ima još jednu mogućnost

Korisnici Androida mogu da iskoriste i funkciju Privatni DNS, koja ne zahteva instaliranje posebne aplikacije za blokiranje oglasa. U podešavanjima telefona potrebno je pronaći opciju „Privatni DNS“, izabrati ručni unos i upisati dns.adguard.com, nakon čega se saobraćaj usmerava kroz DNS servis koji filtrira veliki broj poznatih oglasnih domena.

Ova metoda, međutim, nije isto što i namensko blokiranje YouTube reklama u samoj aplikaciji. DNS može da zaustavi određene oglase i praćenje na nivou mrežnih zahteva, ali ne može da kontroliše svaki element koji YouTube isporučuje zajedno sa video sadržajem. Zato rezultat može da zavisi od aplikacije, uređaja i načina na koji se reklama učitava.

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Smart TV ima svoje rešenje

Gledanje YouTube-a na televizoru može biti još nezgodnije jer korisnik nema iste mogućnosti kao na računaru sa ekstenzijama. Za uređaje koji koriste Android TV postoji SmartTube, aplikacija napravljena upravo za gledanje YouTube sadržaja na televizorima. Prema navodima iz teksta, ona uklanja reklame i može automatski da preskače sponzorisane segmente unutar pojedinih videa.

Instalacija nije jednako jednostavna kao kod standardnih aplikacija iz zvanične prodavnice, pa korisnik mora da prođe dodatne korake. Kod televizora koji nemaju Android TV postoji druga mogućnost: telefon se može povezati sa televizorom putem funkcije Cast, a YouTube se tada pokreće iz Brave pregledača na telefonu.

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Besplatno ne znači bez ograničenja

Sve ove metode imaju zajedničku stvar: ne zahtevaju plaćanje YouTube Premium pretplate, ali ne nude nužno isto iskustvo na svakom uređaju. Brave je praktičniji na telefonu i računaru, Privatni DNS može da utiče na oglase i u drugim aplikacijama, dok je SmartTube namenjen prvenstveno televizorima i Android TV uređajima.

Važno je i da se pravila YouTube-a mogu menjati. Google već aktivno ograničava korišćenje ad blockera i navodi da njihova upotreba može dovesti do prekida reprodukcije. Zato metode koje danas funkcionišu ne moraju zauvek ostati jednako efikasne, posebno ako YouTube promeni način na koji ubacuje i proverava reklame.