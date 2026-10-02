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Ako ste godinama koristili isti imejl za društvene mreže, prodavnice, forume ili stare naloge, postoji mogućnost da se već nalazi u nekoj bazi podataka nastaloj posle hakerskog napada. Problem je što se takve krađe često dogode bez znanja korisnika, pa adresa može završiti u procurenim bazama tek godinama nakon prvobitnog incidenta. Servis Have I Been Pwned napravljen je upravo da pokaže da li se određena imejl adresa pojavila u poznatim curenjima podataka.

Provera traje svega nekoliko sekundi, a rezultat može da otkrije mnogo više od toga da li je neka adresa „hakovana“. Servis prikazuje poznate incidente u kojima se adresa pojavila i, kada su podaci dostupni, koje vrste informacija su bile izložene. To je korisno jer korisnik konačno može da vidi gde je njegov nalog bio deo problema i da reaguje pre nego što procureni podaci budu iskorišćeni za novi napad.

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Šta je zapravo Have I Been Pwned

Have I Been Pwned, skraćeno HIBP, pokrenuo je 2013. godine australijski stručnjak za sajber bezbednost Troj Hant. Ideja je bila jednostavna: umesto da korisnici saznaju za krađu podataka tek kada neko pokuša da iskoristi njihov nalog, servis im omogućava da provere da li se njihova adresa pojavila u poznatim bazama. Naziv potiče od gejmerskog izraza „pwned“, koji označava situaciju u kojoj je neko potpuno nadigran ili preuzet.

HIBP danas objedinjuje podatke iz velikog broja poznatih incidenata i služi kao svojevrsna kontrolna tačka za korisnike koji žele da provere svoju digitalnu izloženost. Prema podacima navedenim u vodiču, baza je tokom 2025. obuhvatala više od 900 kompromitovanih sajtova i preko 15 milijardi kompromitovanih naloga. Samo u novembru 2025. dodato je gotovo dve milijarde jedinstvenih imejl adresa i 1,3 milijarde lozinki iz lista koje su koristili sajberkriminalci.

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Kako da proverite svoju imejl adresu

Postupak je prilično jednostavan. Otvorite Have I Been Pwned, unesite imejl adresu i pokrenite pretragu, a servis će je uporediti sa podacima iz poznatih curenja. Ako nema rezultata, dobićete poruku da nije pronađena u poznatim kompromitovanim bazama, ali to ne znači da je nalog zauvek bezbedan - samo da trenutno nema odgovarajućeg zapisa u HIBP bazi.

Ako se pojavi crveno upozorenje da je adresa pronađena, nema razloga za paniku, ali ni za ignorisanje rezultata. HIBP zatim prikazuje u kojim je incidentima adresa pronađena, kada su se oni dogodili i koje vrste podataka su bile izložene. Važno je razumeti da to ne znači automatski da neko upravo sada pokušava da uđe u vaš nalog, već da su vaši podaci u nekom trenutku bili deo poznatog curenja.

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Provera lozinki je još važnija

HIBP ima i poseban servis Pwned Passwords, pomoću kojeg možete proveriti da li se lozinka koju koristite pojavila u poznatim curenjima. Sistem koristi tehniku poznatu kao k-anonimnost, pa se kompletna lozinka ne šalje serveru tokom provere. Ako pronađete lozinku koju i dalje koristite na nekom nalogu, treba je odmah promeniti - posebno ako je ista kombinacija korišćena na više mesta.

Upravo ponovno korišćenje iste lozinke može da napravi mnogo veći problem od prvobitnog curenja. Napadač može da uzme već procurelu kombinaciju imejla i lozinke i automatski je isprobava na drugim servisima, uključujući elektronsku poštu, društvene mreže, prodavnice i finansijske naloge. Zato lozinka koja je nekada bila kompromitovana više ne bi trebalo da se koristi ni na jednom drugom mestu.

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Šta da uradite ako ste pronađeni u bazi

Prvi korak je promena pogođene lozinke, a zatim i svake druge lozinke ako ste istu kombinaciju koristili na više naloga. Nakon toga uključite dvofaktorsku autentifikaciju na imejlu, društvenim mrežama, bankarskim servisima i drugim važnim nalozima. Čak i ako neko dođe do stare lozinke, dodatni faktor može sprečiti prijavljivanje bez druge potvrde.

Korisno je i da koristite menadžer lozinki koji može da generiše potpuno različite i jake lozinke za svaki servis. Ako su u curenju bili izloženi osetljiviji podaci, poput datuma rođenja ili finansijskih informacija, potrebno je obratiti dodatnu pažnju na bankovne račune i pokušaje krađe identiteta. Takođe treba očekivati mogućnost ciljano napravljenih fišing poruka, jer kriminalci mogu koristiti procurene podatke kako bi njihove prevare izgledale uverljivije.

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Najvažnije: proverite sve imejl adrese koje koristite, zatim proverite lozinke, promenite svaku kompromitovanu lozinku i uključite 2FA gde god je moguće. HIBP ne može da vrati podatke koji su već procureli, ali može da vam pokaže da je problem postojao - a to je trenutak kada još možete da zaštitite naloge koji nisu pogođeni.

Ako želite odmah da proverite da li se vaša imejl adresa pojavljuje u poznatim curenjima podataka, to možete uraditi direktno preko servisa Have I Been Pwned. Dovoljno je da unesete svoju adresu i sačekate rezultat, koji će pokazati da li je pronađena u nekom od evidentiranih incidenata.