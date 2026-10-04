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Veliko kućište ispod stola mnogima od nas deluje kao najlogičnije rešenje jer ne smeta na radnoj površini, kablovi su uglavnom sklonjeni i računar je van vidokruga, ali postoji jedan problem: pod je mnogo bliži prašini, dlakama i drugim sitnim česticama nego sto ili polica. Ventilatori u računaru uvlače vazduh, pa sa njim vremenom mogu da uvuku i deo svega što se nalazi oko kućišta.

Naravno, to ne znači da će se računar pokvariti samo zato što stoji na podu. Problem nastaje ako se prašina postepeno nakuplja u filterima i ventilatorima. Tada vazduh teže prolazi kroz kućište, ventilatori moraju više da rade, a temperatura pojedinih delova može da poraste što dalje dovodi do pregrevanja i prestanka rada.

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Tepih je još gora solucija

Ako je kućište direktno na tepihu, situacija može biti nepovoljnija. Tepih zadržava vlakna i prašinu, a donji ventilatori ili otvori računara mogu biti veoma blizu toj površini. Mnogi proizvođači za računare sa grafičkim kartama izričito savetuju da kućište bude na tvrdoj, ravnoj podlozi i da se izbegavaju tepisi i mekane površine koje mogu da ometaju protok vazduha.

Zato računar ne mora nužno da završi na stolu. Ako nema dovoljno prostora, mnogo je bolje staviti ga na čvrstu podlogu ili odgovarajuće postolje i tako ga odvojiti od poda.

Kada temperatura počinje da pravi problem

Računar proizvodi toplotu dok radi, a naročito kada se igraju zahtevne igrice, obrađuju videozapisi ili koriste programi koji mnogo opterećuju procesor i grafičku karticu. Sistem za hlađenje zato mora stalno da izbacuje topao vazduh i dovodi hladniji. Ako je protok vazduha slab, temperatura može da poraste.

Kada računar postane previše topao, ventilatori mogu početi da rade mnogo glasnije. U određenim situacijama komponente mogu automatski da smanje brzinu rada kako bi se zaštitile od prevelike temperature, što korisnik može primetiti kao pad performansi. Kod zahtevnih igrica to može značiti manje stabilan rad i slabije performanse.

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Zid takođe može da predstavlja problem

Nije dovoljno samo podići računar nekoliko centimetara od poda i zaboraviti na njega. Važno je da otvori kroz koje računar uvlači i izbacuje vazduh budu slobodni. Ako je zadnja strana kućišta praktično nalepljena uza zid ili je neka strana potpuno pritisnuta uz nameštaj, topao vazduh može teže da izađe. Proizvođači u svojim uputstvima upozoravaju da blokirani ventilacioni otvori mogu dovesti do pregrevanja i problema u radu.

Preporuka za desktop računare je da oko ventilacionih otvora postoji dovoljno prostora za normalnu cirkulaciju vazduha, odnosno najmanje oko 15 centimetara prostora oko svakog otvora. Tačna potreba ipak zavisi od konkretnog modela i njegovog sistema hlađenja, pa je uputstvo proizvođača najbolji vodič za određeno kućište.

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Čišćenje nije posao za jednom godišnje

Ako je računar na podu, posebno ako u domu ima kućnih ljubimaca, prašinu bi trebalo da redovno brišete ili usisavate. Obratite pažnju na filtere, ventilacione otvore i ventilatore. Ako se vide naslage prašine ili računar odjednom postane mnogo glasniji nego ranije, to može biti znak da hlađenje više ne radi kao kada je uređaj bio čist.

Ako baš mora da bude na podu

Dakle, da vam pojasnimo, neće se svaki računar koji stoji na podu automatski pokvariti. Mnogo je važnije kako je postavljen. Ako je kućište na tvrdoj i ravnoj površini, nije zatrpano nameštajem, ventilacioni otvori su slobodni i računar se redovno čisti od prašine, rizik od problema sa hlađenjem može se značajno smanjiti.

Najjednostavnije rešenje za one koji nemaju mesta na stolu jeste malo postolje ili nosač koji će kućište podići iznad poda. Tako računar ostaje ispod stola, ali više nije praktično na mestu gde se skuplja najviše prašine. U slučaju da primetite da ventilatori postaju neuobičajeno glasni, da se računar pregreva ili da performanse padaju, nemojte samo pojačavati hlađenje – prvo proverite da li su otvori i filteri zapušeni prašinom.