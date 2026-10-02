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Oduševljeni prikazom, kupite taj model, donesete ga kući, pustite omiljeni film ili utakmicu – i dočeka vas prilično prosečna, ponekad i neprepoznatljiva slika.

Iako mnogi u prvi mah pomisle da su dobili faličan uređaj ili da su prevareni, reč je o pažljivo osmišljenoj kombinaciji fabričkih podešavanja, specifičnog osvetljenja i posebno optimizovanog demo materijala.

U nastavku analiziramo šta se zapravo dešava na ekranima u prodavnicama i kako u nekoliko jednostavnih koraka možete podesiti svoj TV kod kuće da pruži vrhunski vizuelni doživljaj.

1. "Store Mode" ili "Torch Mode": Ekran gurnut do krajnjih granica

Glavni razlog zašto televizor u izlogu izgleda eksplozivno jeste taj što radi u posebnom režimu koji se u industriji zove Retail Mode, Demo Mode ili popularno "Torch Mode" (režim baklje). Kako ističe magazin ZDNET u svojoj analizi TV režima, ovaj profil ima samo jedan zadatak: da privuče pažnju prolaznika i nadjača konkurenciju u salonu.

Foto: Yuganov Konstantin/Shutterstock

Šta "Store Mode" zapravo radi slici?

Osvetljenje na maksimumu: Pozadinsko osvetljenje (ili pikseli na OLED panelima) poddešeni su na 100% snage kako bi se slika videla iz svakog ugla.

Preagresivna zasićenost boja: Profil oslanja sliku na profil Vivid ili Dynamic, gde su crvena, zelena i plava veštački pojačane van prirodnog spektra.

Maksimalan kontrast i veštačka oštrina: Granice objekata se prenašprijavaju, što na prvi pogled deluje jako detaljno, ali u stvarnosti stvara lažne oreole oko objekata i uništava fine teksture.

Upozorenje: Rad u "Store Mode" režimu pri kućnoj upotrebi brže zamara oči, troši znatno više električne energije i skraćuje životni vek samog ekrana (posebno kod OLED panela).

Salonsko osvetljenje vs. Dnevna soba Drugi ključni faktor jeste okruženje. Prodavnice bele tehnike i tehnologije koriste izuzetno jako, hladno neonsko i LED osvetljenje (često jačine od 500 do 1.000 luksa). U takvim uslovima, standardno i precizno podešeno svetlo televizora delovalo bi isprano i tamno.

Foto: Shutterstock

Kada taj isti TV unesete u svoju dnevnu sobu, gde je osvetljenje znatno slabije, toplije ili noću potpuno ugašeno, agresivne postavke iz prodavnice postaju naporne. Crna boja postaje siva, a svetli delovi slike doslovno "zaslepljuju" gledaoca.

"Magični" demo snimci: Uncompressed 4K/8K materijal

Televizori u prodavnicama retko prikazuju redovni TV program, kablovske kanale ili standardne striming servise. Umesto toga, na njima se neprekidno vrti pažljivo montiran, nekomprimovani demo materijal visoke rezolucije i bitrate-a (usporeni kadrovi prirode, egzotične životinje, neonski gradovi u noći).

Kao što objašnjava portal XDA-Developers u tekstu o demo sadržajima, ovi snimci su namenski snimani i koloritno masterovani tako da istaknu najbolje osobine specifičnog panela. Kada kod kuće pustite kablovsku televiziju u 720p rezoluciji ili komprimovani film sa striminga, kompresijski artefakti i šum postaju vidljivi.

Kako podesiti TV kod kuće za najbolju i najtačniju sliku?

Da biste iz svog televizora izvukli maksimum u kućnim uslovima, nije vam potrebna skupa profesionalna kalibracija. Dovoljno je da primenite nekoliko proverenih saveta.

Foto: Shutterstock

1. Pređite sa "Vivid" na "Filmmaker Mode" ili "Cinema/Movie"

Izbegavajte profile poput Standard, Dynamic ili Vivid. Većina modernih televizora (LG, Samsung, Sony, TCL, Hisense) poseduje Filmmaker Mode – profil nastao u saradnji sa UHD Alliance i vodećim holivudskim režiserima.

Prema vodiču za kalibraciju portala RTINGS, Filmmaker Mode ili Cinema/Movie profil automatski isključuje nepotrebne obrade slike i podešava temperaturu boje na D65 standard (~6500K), dajući prirodne tonove kože i autentičan izgled filma.

2. Isključite "Motion Smoothing" (Peglanje pokreta)

Funkcije poput LG TruMotion, Samsung Auto Motion Plus ili Sony Motionflow dodaju veštačke frejmove kako bi pokret delovao "glađe". U prodavnici to deluje atraktivno na sportskim snimcima, ali kod kućnog gledanja filmova stvara takozvani "Soap Opera Effect" (efekat sapunice) – čini da skupi holivudski film izgleda kao jeftina TV emisija. Stručnjaci sa Tom's Guide-a savetuju da se ova opcija odmah isključi.

Foto: Profimedia

3. Podesite osvetljenje prema doba dana

Kako naglašava MakeUseOf u tehničkom vodiču za osvetljenje ekrana, opciju Backlight (ili OLED Pixel Brightness) treba prilagoditi uslovima u prostoriji:

Preko dana: Povećajte pozadinsko osvetljenje kako biste se izborili sa sunčevim odsjajem i refleksijama.

Uveče / Mrak: Smanjite pozadinsko osvetljenje na 30–50%. Ovo drastično smanjuje zamor očiju i poboljšava dubinu crne boje i ukupni kontrast.

4. Smanjite oštrinu (Sharpness) na neutralni nivo

Fabrička oštrina je najčešće postavljena previsoko. Postavite parametar Sharpness na vrednost između 0 i 15% (u zavisnosti od brenda). Sve preko toga ne dodaje stvarne detalje, već stvara lažne veštačke ivice oko teksta i likova.

Sve u svemu...