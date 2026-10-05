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Jedna opcija omogućava aplikacijama da u pozadini preuzimaju nove podatke čak i kada ih trenutno ne koristite.

Reč je o funkciji Background App Refresh, odnosno osvežavanju aplikacija u pozadini. Ona omogućava aplikacijama da pripreme novi sadržaj pre nego što ih otvorite, pa se, na primer, vremenska prognoza ili sadržaj društvenih mreža može osvežiti dok telefon miruje.

To je praktično, ali istovremeno znači da aplikacije koriste određene sistemske resurse i mogu doprineti većoj potrošnji baterije.

Šta zapravo radi Background App Refresh

Kada je ova opcija uključena, aplikacije mogu povremeno da se osvežavaju dok nisu aktivno otvorene.

Zamislite da imate aplikaciju za vremensku prognozu. Umesto da ona tek nakon otvaranja proveri najnovije podatke, iPhone joj može omogućiti da ih unapred preuzme. Slična stvar može da se dešava sa aplikacijama društvenih mreža, vestima i drugim servisima koji često dobijaju novi sadržaj.

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Prednost je jasna

Problem je što se to osvežavanje ne dešava potpuno besplatno. Aplikacije koriste procesor, mrežnu vezu i energiju baterije. Zato isključivanje Background App Refresh može biti jedan od načina da smanjite nepotrebnu aktivnost telefona u pozadini.

Važno je, međutim, znati da isključivanje ove opcije ne znači da aplikacije prestaju da rade. One će i dalje normalno funkcionisati kada ih otvorite, samo neće unapred osvežavati sadržaj u pozadini.

Kako da isključite ovu opciju na iPhone-u

Ako želite da proverite da li je Background App Refresh uključen, postupak je jednostavan.

Otvorite:

Settings - General - Background App Refresh

Na vrhu ekrana nalazi se podešavanje koje određuje kako će se funkcija ponašati.

Dostupne su tri mogućnosti:

Off - potpuno isključuje osvežavanje aplikacija u pozadini.

Wi-Fi - aplikacije mogu da se osvežavaju samo kada je iPhone povezan na Wi-Fi mrežu.

Wi-Fi & Cellular Data - aplikacije mogu da koriste i Wi-Fi i mobilne podatke za osvežavanje u pozadini.

Ako vam je prioritet maksimalna ušteda baterije, najradikalnija opcija je Off. Ako ne želite da potpuno isključite funkciju, možete napraviti kompromis i ograničiti je samo na Wi-Fi.

Foto: Shutterstock

Ne morate da isključite funkciju za sve aplikacije

Postoji i pametnija opcija od potpunog gašenja.

iOS omogućava da sami izaberete koje aplikacije smeju da se osvežavaju u pozadini. Na taj način možete zadržati funkciju tamo gde vam zaista koristi, a isključiti je za aplikacije kojima nije neophodna.

Na primer, možete razmisliti o isključivanju Background App Refresh za aplikacije društvenih mreža koje često preuzimaju novi sadržaj, dok određene aplikacije koje želite da imaju što svežije podatke možete ostaviti uključene.

Na stranici Settings - General - Background App Refresh nalazi se lista aplikacija i prekidač pored svake od njih. Tako možete napraviti sopstvenu kombinaciju podešavanja.

Da li će iPhone zbog toga biti brži?

Ne treba očekivati čudesno ubrzanje telefona samo zato što ste isključili ovu opciju.

Glavna korist je smanjenje aktivnosti aplikacija dok ih ne koristite, što može doprineti manjoj potrošnji energije. Koliko ćete stvarno dobiti na autonomiji zavisi od toga koje aplikacije koristite, koliko često rade u pozadini i kakvo je ukupno stanje baterije.

Posebno kod starijih iPhonemodela ima smisla proveriti koje aplikacije najviše koriste bateriju i zatim ograničiti nepotrebnu aktivnost u pozadini.

I još jedna važna stvar: nemojte mehanički zatvarati sve aplikacije prevlačenjem iz menija za multitasking samo da biste štedeli bateriju. iOS je dizajniran da upravlja aplikacijama u pozadini, a Apple preporučuje zatvaranje aplikacije uglavnom kada ona ne reaguje ili se zamrzne.

Foto: Printscreen/Apple

Najbolje rešenje nije uvek potpuno isključivanje

Ako imate problem sa baterijom, Background App Refresh svakako vredi proveriti, ali ne treba očekivati da će njegovo isključivanje rešiti svaki problem sa autonomijom.

Bolji pristup je da prvo pogledate koje aplikacije troše najviše energije, a zatim ograničite one koje vam nisu važne. Tako možete zadržati prednosti automatskog osvežavanja tamo gde vam je potrebno, bez dozvoljavanja svakoj aplikaciji da nepotrebno radi u pozadini.

Za većinu korisnika najbolji kompromis može biti upravo selektivno isključivanje, umesto potpunog gašenja funkcije.

Ako vam je, međutim, iPhone već pri kraju dana na nekoliko procenata baterije, vredi probati i potpuno isključivanje Background App Refresh i pratiti da li se autonomija poboljšava.