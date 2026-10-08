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Stručnjak za sajber bezbednost upozorava da upravo promene u ponašanju baterije korisniku mogu biti jedan od prvih tragova da je uređaj kompromitovan.

Pametni telefon danas čuva gotovo sve što je važno – fotografije, poruke, kontakte, mejlove, pristup društvenim mrežama, pa čak i mobilnom bankarstvu. Problem je što napad na telefon ne mora odmah biti očigledan.

Nekada nema čudnih poruka, iskačućih prozora ili aplikacija koje se same otvaraju. Umesto toga, prvi signal može biti mnogo suptilniji: telefon odjednom počinje da troši bateriju znatno brže nego ranije.

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Zašto brzo pražnjenje baterije može da bude znak problema?

Akaš Mahajan, stručnjak za sajber bezbednost i osnivač kompanije Kloudle, upozorava da pametni telefoni često ne pokazuju jasne znakove kompromitovanja dok problem već ne postane ozbiljan.

Prema njegovom objašnjenju, zlonamerni softver može da radi u pozadini, šalje podatke udaljenim serverima, prati aktivnosti korisnika ili koristi procesorsku snagu telefona. Takve aktivnosti mogu povećati potrošnju energije.

Zato je posebno zanimljivo ako se baterija iznenada počne prazniti mnogo brže, a pritom niste promenili način korišćenja telefona. Drugim rečima, nije problem samo u tome što telefon ima slabiju bateriju. Važno je pitanje: šta se promenilo?

Ipak, brzo pražnjenje ne znači automatski da vam je telefon hakovan

Ovo je važno. Ako se baterija brzo prazni, to nije dokaz da je telefon hakovan.

Kombinacija znakova

Apple, na primer, navodi da povećanu potrošnju mogu izazvati aktivnosti aplikacija u pozadini, slab signal, sinhronizacija fotografija, reprodukcija muzike, navigacija i druge potpuno legitimne aktivnosti. iPhone u podešavanjima čak omogućava korisniku da vidi koje aplikacije i sistemske aktivnosti najviše troše bateriju.

Zato treba obratiti pažnju na kombinaciju znakova.

Ako se baterija naglo prazni, telefon se neobično zagreva, pojavljuju se aplikacije koje ne prepoznajete, troši se mnogo više mobilnog interneta ili primećujete čudno ponašanje uređaja, razlog za proveru je mnogo veći.

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Prvo proverite šta vam zapravo troši bateriju

Pre nego što pomislite na hakovanje, proverite koja aplikacija troši bateriju.

Na iPhone-u otvorite: Settings - Battery.

Tu možete videti potrošnju po aplikacijama i sistemskim aktivnostima, kao i koliko su aplikacije radile u pozadini. Apple posebno prikazuje kada je velika potrošnja posledica aktivnosti aplikacije u pozadini ili slabog mobilnog signala.

Ako koristite Android, naziv menija može da se razlikuje u zavisnosti od proizvođača telefona, ali se podaci o potrošnji baterije takođe mogu pronaći u podešavanjima uređaja.

Ako vidite aplikaciju koju gotovo da ne koristite, a zauzima neobično veliki deo potrošnje, to je dobar razlog da proverite šta radi i koje dozvole ima.

Šta uraditi ako sumnjate da nešto nije u redu?

Nemojte odmah paničiti i brisati sve sa telefona. Prvo uradite nekoliko osnovnih provera.

1. Proverite instalirane aplikacije

Pogledajte da li postoji aplikacija koju ne prepoznajete ili se ne sećate da ste je instalirali.

2. Proverite dozvole

Obratite pažnju na aplikacije koje imaju pristup lokaciji, mikrofonu, kameri, kontaktima, porukama ili drugim osetljivim podacima bez jasnog razloga.

3. Ažurirajte telefon

Instalirajte dostupno ažuriranje operativnog sistema. Bezbednosne zakrpe često rešavaju poznate propuste.

4. Na Androidu proverite Google Play Protect

Google Play Protect automatski proverava aplikacije i uređaj zbog potencijalno štetnog softvera. Može upozoriti korisnika, onemogućiti štetnu aplikaciju ili je ukloniti. Google preporučuje da zaštita ostane uključena.

5. Ako postoji sumnja na krađu naloga, promenite lozinke

Posebno obratite pažnju na mejl, društvene mreže i druge naloge koji mogu poslužiti za pristup važnim podacima.

Ako sumnjate da je ugrožen nalog povezan sa novcem ili mobilnim bankarstvom, kontaktirajte banku što pre.

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Obratite pažnju na još nekoliko neobičnih znakova

Brzo pražnjenje baterije je samo jedan mogući signal. Bezbednosni stručnjaci kao moguće znakove kompromitovanog telefona navode i neobično usporavanje uređaja, neočekivane iskačuće poruke, povećanu potrošnju mobilnih podataka, nepoznate aplikacije i aktivnosti na nalozima koje niste sami napravili.

Posebno je sumnjivo ako se nekoliko stvari pojavi istovremeno. Na primer, telefon koji je do juče normalno izdržavao ceo dan odjednom se prazni za nekoliko sati, postaje neobično topao, pojavila se aplikacija koju ne poznajete i istovremeno primećujete neuobičajeno veliku potrošnju interneta. Tada problem ne treba ignorisati.

Najvažnije: nemojte odmah zaključiti da ste hakovani

Jedna od najčešćih grešaka jeste da se svaka promena u ponašanju telefona odmah pripiše hakerima. Baterija koja se brzo prazni mnogo češće zahteva proveru nego paniku.

Počnite od podešavanja baterije i pogledajte šta je izazvalo povećanu potrošnju. Proverite aplikacije, dozvole i dostupna ažuriranja. Na Androidu pokrenite Play Protect, a na iPhone-u proverite koje aplikacije i sistemske aktivnosti troše najviše energije.