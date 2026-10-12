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Mnogi savremeni Android telefoni imaju opciju koja zaustavlja punjenje baterije na 80 odsto. Cilj je da se smanji opterećenje litijum-jonske baterije i uspori njeno propadanje tokom vremena. Takav pristup ima smisla jer baterije trpe veće hemijsko opterećenje kada su dugo blizu pune napunjenosti ili kada se previše isprazne.

Međutim, ograničenje znači i da telefon svakog jutra počinje dan sa petinom manje raspoložive energije. Za korisnike koji telefon koriste uglavnom za poruke, pozive i povremeno pregledanje interneta to možda neće predstavljati veliki problem. Situacija je drugačija za one koji se oslanjaju na telefon tokom celog dana i nemaju mogućnost da ga često dopunjavaju.

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Gubi se deo autonomije

Dobar primer je Samsung Galaxy S26, čija baterija ima kapacitet od 4.300 mAh. Ako se punjenje zaustavi na 80 odsto, korisniku je na raspolaganju približno 3.440 mAh, što može da napravi razliku tokom dana sa intenzivnom upotrebom.

Navigacija, mobilni internet, snimanje videa i zahtevne igre troše više energije nego osnovne funkcije telefona. Kada se raspoloživi kapacitet unapred ograniči, baterija može da se isprazni ranije, pa korisnik mora češće da traži punjač. Zbog toga zaštita baterije nije jednako praktična za sve, čak i kada tehnički ima opravdanje.

Punjenje Foto: Shutterstock

Baterije su izdržljivije

Savremene baterije mogu da izdrže veliki broj ciklusa punjenja pre nego što im kapacitet primetno opadne. Pojedini modeli projektovani su tako da zadrže oko 80 odsto početnog kapaciteta i nakon 1.000 do 2.000 ciklusa, mada stvarni rezultat zavisi od konstrukcije baterije, temperature i načina korišćenja.

Ako je baterija predviđena za približno 1.200 ciklusa, jedan kompletan ciklus dnevno odgovara periodu od oko tri godine do dostizanja tog broja. To ne znači da će baterija tada prestati da radi, već da može da zadrži oko 80 odsto svog početnog kapaciteta. Ograničavanje punjenja može da uspori habanje, ali ne uklanja prirodno starenje baterije.

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Star telefon ima drugi problem

Kod starijih uređaja računica može biti nepovoljnija. Ako je baterija koja je prvobitno imala 5.000 mAh zbog starenja izgubila 15 odsto kapaciteta, ostaje joj oko 4.250 mAh. Ako se i tada punjenje ograniči na 80 odsto, na raspolaganju je približno 3.400 mAh, pa telefon može znatno kraće da radi između dva punjenja.

U takvom slučaju korisnik se odriče dodatnog dela već smanjenog kapaciteta, a svakodnevna upotreba može postati manje praktična. Ako baterija više ne može pouzdano da izdrži dan, zamena dotrajalog dela može biti korisnije rešenje od stalnog ograničavanja punjenja. Ipak, isplativost zavisi od cene zamene, starosti uređaja i toga koliko dugo vlasnik planira da ga zadrži.

Baterija na ekranu mobilnog telefona Foto: Shutterstock

Nije pravilo za svakoga

Ograničenje na 80 odsto može biti korisno ljudima koji telefon pune kod kuće ili na poslu, imaju dovoljno energije za svakodnevne potrebe i žele da što duže očuvaju bateriju. Posebno je praktično ako uređaj podržava automatsko ograničavanje punjenja, pa korisnik ne mora stalno da proverava procenat.

Za one kojima je važnije da telefon izdrži ceo dan bez dopunjavanja, punjenje do 100 odsto i dalje je razumna opcija kada im je potreban puni kapacitet. Najvažnije je izbeći pregrevanje i nepotrebno izlaganje baterije ekstremnim uslovima. Ograničenje na 80 odsto jeste način da se smanji habanje, ali nije obaveza koju svaki korisnik mora da prati po cenu svakodnevne praktičnosti.