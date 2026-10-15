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Društvene mreže, video-platforme, aplikacije za razmenu poruka i automatska ažuriranja mogu znatno da povećaju potrošnju mobilnog interneta, kao što mrežna podešavanja mogu da utiču na trajanje baterije.

Dobra vest je da na Android telefonima i iPhone uređajima možete da proverite koje aplikacije troše najviše podataka, koliko su interneta potrošile i da li je potrebno da ograničite njihov rad u pozadini.

Kako proveriti potrošnju mobilnih podataka na Android telefonu

Na Android telefonima moguće je proveriti potrošnju mobilnog interneta kroz podešavanja uređaja. Nazivi opcija mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača i verzije sistema, ali se uglavnom nalaze u odeljku za mrežu i internet.

Pratite ove korake:

Otvorite Podešavanja na telefonu.

Izaberite opciju Mreža i internet, Veze ili sličnu stavku.

Otvorite Potrošnja podataka ili Upotreba mobilnih podataka.

Pronađite pregled potrošnje po aplikacijama.

Proverite koje aplikacije zauzimaju najveći deo raspoloživog interneta.

Na pojedinim uređajima možete da izaberete i određeni vremenski period, pa tako da proverite potrošnju od poslednjeg resetovanja statistike ili tokom obračunskog ciklusa.

Ako koristite Samsung telefon, opciju najčešće možete pronaći u odeljku Podešavanja, zatim Veze i Potrošnja podataka. Na drugim Android uređajima nazivi i raspored menija mogu biti drugačiji.

Foto: chat gpt

Kako proveriti koje aplikacije troše najviše interneta na iPhoneu

Korisnici iPhone uređaja takođe mogu da vide koliko mobilnih podataka troši svaka aplikacija. Za razliku od nekih Android uređaja, iPhone prikazuje potrošnju od poslednjeg ručnog resetovanja statistike.

Postupak je jednostavan:

Otvorite Settings, odnosno Podešavanja.

Izaberite Cellular ili Mobile Data, u zavisnosti od jezika i regiona.

Spustite se do liste aplikacija.

Proverite koliko je mobilnih podataka potrošila svaka aplikacija.

Ako želite da sprečite neku aplikaciju da koristi mobilni internet, isključite prekidač pored njenog naziva.

Na dnu ovog odeljka možete pronaći opciju za resetovanje statistike. To vam omogućava da pratite potrošnju od početka novog obračunskog perioda.

Važno je da statistiku resetujete onda kada želite da počnete novo merenje. U suprotnom, prikazani podaci mogu obuhvatati duži period i neće nužno odgovarati potrošnji tokom tekućeg meseca.

Foto: ChatGPT

Koje aplikacije najčešće troše najviše mobilnih podataka

Neke vrste aplikacija koriste znatno više interneta od drugih, posebno kada automatski učitavaju fotografije, video-snimke i sadržaj visokog kvaliteta.

Među aplikacijama koje vredi proveriti nalaze se:

- TikTok, Instagram i Facebook – automatsko reprodukovanje video-sadržaja i učitavanje fotografija mogu povećati potrošnju.

- YouTube i druge video-platforme – gledanje videa u visokoj rezoluciji troši više podataka.

- WhatsApp i Viber – automatsko preuzimanje fotografija, video-snimaka i drugih datoteka može povećati potrošnju.

- Google Photos i slične aplikacije za čuvanje fotografija – sinhronizacija i pravljenje rezervnih kopija mogu koristiti mobilni internet ako nije ograničena na Wi-Fi.

- Google Play i App Store – automatska preuzimanja i ažuriranja mogu trošiti podatke, u zavisnosti od podešavanja uređaja.

Ovo nije univerzalna rang-lista: stvarna potrošnja zavisi od toga koliko koristite aplikaciju i kako su podešene njene funkcije. Najpouzdaniji odgovor dobićete proverom statistike na sopstvenom telefonu.

Foto: Shutterstock

Kako sprečiti aplikacije da troše internet u pozadini

Kada utvrdite koje aplikacije troše najviše podataka, možete da promenite njihova podešavanja i smanjite potrošnju.

Na Android telefonu potražite opciju za ograničavanje pozadinskog prenosa podataka. Na pojedinim uređajima možete da uključite i Data Saver, odnosno uštedu podataka, koja ograničava pozadinsku aktivnost kompatibilnih aplikacija.

Na iPhoneu možete da isključite mobilne podatke za aplikacije kojima internet nije potreban kada niste povezani na Wi-Fi. Dostupna je i opcija Low Data Mode, odnosno režim smanjene potrošnje podataka, koja pomaže da se umanji mrežna aktivnost.

Dodatno, u podešavanjima aplikacija za video-sadržaj isključite automatsku reprodukciju kada je to moguće, smanjite kvalitet videa i podesite da se fotografije i snimci preuzimaju samo preko Wi-Fi mreže.

Kako pratiti potrošnju mobilnog interneta tokom meseca

Ako imate ograničen paket mobilnog interneta, proveravajte potrošnju redovno, a ne tek kada vam stigne obaveštenje da ste potrošili većinu paketa.

Na Android telefonima možete podesiti upozorenje ili ograničenje potrošnje, ako vaš uređaj podržava te opcije. Na iPhoneu je korisno da resetujete statistiku na početku obračunskog perioda i povremeno proveravate podatke.

Imajte u vidu da se statistika telefona i obračun mobilnog operatera ne moraju potpuno poklapati. Ako želite najprecizniji podatak o preostalom internetu u paketu, proverite aplikaciju ili korisnički portal svog operatera.