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Ako vam se neko javi SMS porukom i pita da li ste stigli na dogovoreno mesto, potvrđuje sastanak ili vas poziva na kafu, možda ćete pomisliti da je osoba samo pogrešila broj. Takve situacije deluju uobičajeno, pa mnogi bez razmišljanja odgovore kako bi objasnili da nisu osoba koju traže.

Međutim, upravo na takvu reakciju računaju prevaranti. Umesto da odmah traže novac ili šalju sumnjive linkove, oni pokušavaju da započnu razgovor koji će izgledati kao slučajno poznanstvo. Cilj je da druga strana spusti gard i nastavi komunikaciju, ne sluteći da se iza nepoznatog broja možda nalazi neko ko pokušava da je finansijski prevari.

poruka Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše prevara sa pogrešnim brojem?

Prevara poznata kao „wrong number scam“ počinje porukom koja izgleda kao greška. Pošiljalac može da se izvini, nastavi ljubazan razgovor ili čak zahvali na odgovoru. Ako komunikacija potraje, može da počne da postavlja pitanja, priča o svom životu i stvara utisak da je reč o osobi sa kojom je moguće ostvariti prijateljski odnos.

Sledeći korak često je postepeno građenje poverenja. Prevarant može nedeljama da održava kontakt, šalje poruke i predstavlja se kao uspešna osoba koja želi da pomogne novom poznaniku. Tek kada proceni da je stekao dovoljno poverenja, može da uvede priču o zaradi, investiranju ili navodno sigurnom načinu da se dođe do velikog novca.

Najveća opasnost krije se u lažnim investicijama

Jedan od čestih scenarija jeste da nepoznata osoba počne da govori o svom uspehu na finansijskim tržištima i investiranju u kriptovalute. Može da tvrdi da poznaje stručnjake, ima pristup posebnoj platformi ili poseduje informacije koje običnim ljudima nisu dostupne. Ponuda se često predstavlja kao prilika koju ne bi trebalo propustiti.

Kada žrtva pokaže interesovanje, prevarant je usmerava na lažnu investicionu platformu koja može prikazivati izmišljenu dobit i rast uloženog novca. Početni iznos ponekad deluje kao da donosi zaradu, što žrtvu podstiče da uplati još novca. Problem nastaje kada pokuša da povuče sredstva, jer se tada pojavljuju novi zahtevi za naknade, dodatne uplate ili poreze, dok novac zapravo završava kod prevaranata.

SMS Prevara Foto: Shutterstock

Zašto je opasno čak i samo odgovaranje?

Odgovor na poruku sa nepoznatog broja može pošiljaocu potvrditi da je broj aktivan i da iza njega stoji osoba koja čita poruke. To ne znači da će svako ko odgovori automatski postati žrtva prevare, ali može povećati verovatnoću da bude izložen daljim pokušajima kontakta.

Dodatni problem nastaje kada razgovor preraste u razmenu ličnih informacija. Podaci o poslu, porodici, svakodnevnim navikama ili finansijskim mogućnostima mogu se iskoristiti za uverljivije manipulacije. Prevarant tako može da prilagodi priču sagovorniku i učini da ponuda deluje mnogo pouzdanije nego što zaista jeste.

Kako da prepoznate sumnjivu poruku?

Prvi znak za oprez jeste neočekivana poruka od osobe koju ne poznajete, naročito ako pošiljalac brzo pokušava da uspostavi prisniji odnos. Sumnju treba da izazovu i priče o izuzetnoj zaradi, navodno ekskluzivnim investicijama ili mogućnosti da se brzo obogate bez ozbiljnog rizika.

Obratite pažnju i na pokušaje da vas pošiljalac navede da pređete na drugu aplikaciju, otvorite nepoznat link ili instalirate određeni program. Ako počne da insistira na ulaganju, traži finansijske podatke ili vas požuruje da donesete odluku, prekinite komunikaciju. Ljubazan ton i uverljiva priča nisu dokaz da je osoba zaista ona za koju se predstavlja.

Šta treba da uradite ako dobijete ovakvu poruku?

Najbezbednije je da ne odgovarate na sumnjivu poruku, ne otvarate linkove i ne šaljete lične ili finansijske podatke. Broj možete blokirati, a poruku prijaviti kroz opciju za prijavljivanje neželjene komunikacije u aplikaciji koju koristite. Ako poruka navodno dolazi od banke, dostavne službe ili druge poznate kompanije, proverite je preko zvaničnog sajta ili broja telefona koji ste samostalno pronašli.

Foto: Profimedia

Ako ste već odgovorili, nema razloga za paniku. Prekinite razgovor čim posumnjate u prevaru i nemojte nastavljati komunikaciju samo zato što ste već razmenili nekoliko poruka. Ako ste podelili lozinke ili podatke za pristup nalozima, odmah ih promenite i uključite dodatnu zaštitu gde je dostupna. Ukoliko ste poslali novac ili podatke platne kartice, što pre kontaktirajte banku i raspitajte se o mogućnostima blokiranja transakcija i zaštite računa.

Prema podacima američke Federalne trgovinske komisije, potrošači su tokom 2024. godine prijavili ukupno 470 miliona dolara gubitaka zbog prevara koje su počele tekstualnim porukama. Prevara sa pogrešnim brojem bila je među prijavljenim vrstama ovakvih napada, uz lažne obaveštenja o isporuci paketa, poslovnim ponudama i navodnim problemima sa bankovnim računima. Ovi podaci odnose se na prijave u SAD, ali jasno pokazuju koliko obična poruka može biti početak ozbiljnog finansijskog problema.