Slušaj vest

Ekran nije radio, niste gledali snimke niti igrali igrice, ali se telefon ipak praznio kao da je celu noć bio u upotrebi. Razlog ne mora da bude dotrajala baterija, već i jedna opcija u Android sistemu koja radi u pozadini.

Telefon radi i kada ga ne koristite

Reč je o automatskoj sinhronizaciji korisničkih naloga, funkciji koja omogućava da se podaci iz različitih aplikacija redovno ažuriraju. Zahvaljujući njoj, nove poruke stižu u Gmail, podaci iz kalendara se osvežavaju, kontakti se čuvaju, a fotografije i dokumenti mogu da se sinhronizuju sa servisima u oblaku.

Ova opcija je korisna jer korisnik ne mora ručno da proverava svaku aplikaciju i pokreće ažuriranje. Međutim, sinhronizacija ne mora da se zaustavi samo zato što je ekran ugašen. Pojedine aplikacije i servisi povremeno se aktiviraju, proveravaju da li ima novih podataka i koriste internet vezu, što može da doprinese potrošnji baterije.

Foto: Shutterstock

Šta se dešava tokom osam sati sna

Android ima režim Doze, koji je osmišljen tako da smanji aktivnost uređaja kada duže miruje. Ipak, on ne zaustavlja baš sve procese. Pojedine provere i dalje mogu da se obavljaju u pozadini, u zavisnosti od aplikacija, podešavanja i načina na koji telefon radi.

Problem može da bude izraženiji ako je na uređaju povezano više korisničkih naloga. Svaki od njih može da ima svoje servise i podatke za sinhronizaciju, pa telefon obavlja dodatne provere. Ako pritom dođe do prekida internet veze, pojedini procesi mogu ponovo da pokušaju da uspostave vezu i završe posao.

Kako da proverite šta troši bateriju

Pre nego što isključite bilo koju opciju, najpre proverite statistiku potrošnje. Na većini Android telefona potrebno je da otvorite podešavanja, izaberete odeljak „Baterija“ i pogledate koje aplikacije i servisi troše najviše energije.

Posebno obratite pažnju na Google Play Services, odnosno Googleove usluge koje omogućavaju rad brojnih funkcija i aplikacija. Njihova potrošnja može da obuhvati i aktivnosti povezane sa sinhronizacijom, pa nije neobično da se pojave na vrhu liste. Ipak, to samo po sebi ne znači da su one sigurno uzrok problema, treba pogledati i druge stavke, kao i ukupnu potrošnju tokom noći.

Foto: Shutterstock

Isključivanje ne znači gubitak podataka

Ako se pokaže da vam automatska sinhronizacija nije neophodna tokom noći, možete da je isključite, a ujutru ponovo uključite. Na pojedinim Samsung telefonima putanja je „Podešavanja“, zatim „Nalozi i bekap“, pa „Upravljanje nalozima“. Tu se nalazi opcija za automatsku sinhronizaciju ličnih podataka.

Na drugim Android uređajima nazivi menija mogu da se razlikuju, ali se podešavanje uglavnom nalazi u odeljku za naloge, odnosno korisnike i naloge. Važno je znati da isključivanje automatske sinhronizacije ne briše fotografije, kontakte ili dokumente koji su već sačuvani. Menja se samo način ažuriranja – aplikacije neće same proveravati nove podatke u pozadini dok je opcija isključena.

Foto: Shutterstock

Ne morate da isključite baš sve

Ako želite da vam tokom noći i dalje stižu važne poruke ili da kalendar bude ažuriran, ne morate da isključujete kompletnu sinhronizaciju. Na mnogim telefonima moguće je otvoriti podešavanja konkretnog Google naloga i izabrati koje usluge će se automatski ažurirati.

Tako, na primer, možete da ostavite uključenu sinhronizaciju za Gmail i kalendar, a da isključite one servise čije podatke ne morate da proveravate dok spavate. To je praktičnije rešenje za korisnike kojima su obaveštenja važna, ali žele da smanje nepotrebnu aktivnost telefona

Nije uvek kriva sinhronizacija

Ipak, automatska sinhronizacija nije jedini razlog zbog kojeg baterija može brzo da se prazni. Google navodi da na potrošnju utiču i aplikacije koje rade u pozadini, osvetljenost ekrana, lokacija, mobilna mreža i povezivanje sa drugim uređajima. Slab signal takođe može da primora telefon da intenzivnije traži mrežu, dok visoka temperatura ubrzava pražnjenje i može da ošteti bateriju.

Zato je najbolje da prvo proverite statistiku potrošnje, ažurirate sistem i aplikacije i obratite pažnju na to da li se telefon prazni i tokom dana. Ako se baterija i dalje neuobičajeno brzo troši, moguće je da postoji problem sa nekom aplikacijom, baterijom ili samim uređajem, pa bi trebalo potražiti pomoć servisa. Nekoliko promena u podešavanjima može da pomogne, ali ne postoji jedna opcija koja će rešiti svaki slučaj.