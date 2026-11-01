Slušaj vest

Koliko vam se samo puta desilo da sa nekim pričate npr. o određenom proizvodu, a zatim vam se na internetu pojavi reklama baš za tu stvar, te naravno, odmah posumnjate da telefon potajno prisluškuje vaše razgovore?

Ovog puta pažnju korisnika privukla je jedna stvarna Apple funkcija koja zaista omogućava da se zvuk iz okruženja telefona čuje preko slušalica, čak i kada vlasnik nije neposredno pored uređaja.

Reč je o opciji Live Listen, koja se nalazi u podešavanjima pristupačnosti na iPhone uređajima. Iako njen naziv možda zvuči kao iz špijunskih filmova, Apple ju je osmislio iz sasvim drugačijeg razloga: da pomogne osobama koje imaju oštećen sluh da lakše čuju razgovor u bučnom okruženju. Problem je što njene mogućnosti, ako se posmatraju iz ugla privatnosti, otvaraju i neka neprijatna pitanja.

Foto: Profimedia

Kako funkcioniše opcija koja može da vas iznenadi

Kada je Live Listen aktiviran, iPhone koristi svoj mikrofon da prikuplja zvuk iz okruženja i prosleđuje ga direktno na povezane AirPods ili kompatibilne Beats slušalice, kao i odgovarajuća slušna pomagala. To znači da telefon može da ostane na stolu, bliže osobi koja govori, dok vlasnik sa slušalicama sluša razgovor sa određene udaljenosti. Ova mogućnost posebno je korisna u restoranima, na predavanjima i drugim mestima gde ima mnogo buke.

Upravo taj način rada izazvao je interesovanje korisnika koji su počeli da se pitaju da li bi neko mogao da ostavi iPhone u prostoriji, udalji se sa povezanim slušalicama i nastavi da sluša šta se govori. Tehnički, funkcija omogućava takav prenos zvuka u dometu Bluetooth veze, ali to ne znači da telefon samostalno i neprimetno prisluškuje sve oko sebe. Live Listen mora da bude aktiviran, a za korišćenje su potrebni odgovarajući povezani audio-uređaji.

Foto: Shutterstock

Telefon ne snima automatski sve što čujete

Važno je napraviti razliku između prenosa zvuka i tajnog snimanja razgovora. Live Listen prvenstveno prenosi zvuk uživo do slušalica i nije zamišljen kao aplikacija za automatsko čuvanje razgovora. Dakle, nije reč o funkciji koja krišom pravi arhivu svega što ukućani, kolege ili prijatelji izgovore u blizini telefona.

Ipak, novije verzije iOS-a imaju i dodatne mogućnosti poput prikazivanja titlova tokom Live Listen sesije, što korisniku može da pomogne da prati razgovor. To ne treba mešati sa automatskim snimanjem i trajnim čuvanjem razgovora. Apple ovu funkciju i dalje predstavlja kao deo alata za pristupačnost namenjenih osobama sa oštećenjem sluha.

Foto: Shutterstock

Kako da proverite da li je Live Listen uključen

Korisnici koji žele da provere ovu opciju mogu to da urade direktno na svom iPhone telefonu. Treba da otvore Settings, zatim Accessibility, pa Audio & Visual i potraže Live Listen. Funkcija može da se pokrene i preko Control Center menija, odnosno kontrolnog centra, ukoliko je prethodno dodata odgovarajuća prečica.

Ako ne koristite ovu mogućnost, nema razloga da je aktivirate. Ukoliko je uključena, možete je zaustaviti preko kontrolnog centra. Takođe, obratite pažnju na to koji su audio-uređaji povezani sa telefonom i da li su vam slušalice ostale povezane i kada ih ne koristite.Nije loše povremeno proveriti i podešavanja pristupačnosti, jer se tamo nalaze brojne opcije za koje mnogi vlasnici iPhone uređaja nikada nisu ni čuli.

Foto: Shutterstock

Narandžasta tačkica otkriva kada mikrofon radi

Apple je u iOS uveo i vizuelno upozorenje koje korisnicima omogućava da primete kada neka aplikacija koristi mikrofon.Kada se na vrhu ekrana pojavi narandžasta tačkica, to znači da je mikrofon aktivan. Zelena tačkica označava da se koristi kamera ili kamera zajedno sa mikrofonom. Ovo je jedan od najjednostavnijih načina da proverite da li neka aplikacija pristupa ovim delovima telefona.

Ako primetite narandžastu tačkicu, a ne razgovarate telefonom, ne snimate glasovnu poruku i ne koristite aplikaciju za koju znate da zahteva mikrofon, možete da otvorite Control Center.Tu se prikazuje informacija o aplikaciji koja trenutno koristi ili je nedavno koristila mikrofon. To ne mora automatski da znači da vas neko prisluškuje, ali je dobar razlog da proverite šta se dešava.

Foto: Shutterstock

Ko sve ima pristup mikrofonu vašeg telefona?

Pored Live Listen funkcije, važno je proveriti i dozvole koje ste dali aplikacijama. Mnoge od njih traže pristup mikrofonu zbog glasovnih poruka, video-poziva, snimanja sadržaja ili drugih funkcija. Problem može da nastane kada korisnik bez mnogo razmišljanja prihvati svaki zahtev koji se pojavi na ekranu. Tako pojedine aplikacije dobijaju pristup mogućnostima telefona koje im možda nisu neophodne za ono zbog čega ih koristimo.

Apple omogućava da se sve ove dozvole pregledaju na jednom mestu. Potrebno je otvoriti Settings, zatim Privacy & Security i izabrati Microphone. Tu se nalazi spisak aplikacija kojima je odobren pristup mikrofonu, a korisnik može pojedinačno da im ukine dozvolu.