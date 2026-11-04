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Telefon danas koristimo za gotovo sve, od fotografisanja i dopisivanja do gledanja video-snimaka, navigacije i čuvanja dokumenata. Međutim, što ga duže koristimo, to se više podataka gomila u njegovoj memoriji. Čak i kada ne preuzimamo nove aplikacije, prostor može da nestaje zbog fotografija, video-snimaka, preuzetih fajlova i privremenih podataka.

Zbog toga se mnogi korisnici suočavaju sa istim problemom: telefon počinje da upozorava da nema dovoljno prostora, aplikacije se sporije otvaraju, a instaliranje novih ažuriranja postaje komplikovano.

Dobra vest je da nije uvek potrebno brisati fotografije, razgovore ili aplikacije koje svakodnevno koristite. Postoji nekoliko jednostavnih načina da proverite šta zauzima memoriju i uklonite ono što vam više nije potrebno.

Šta je keš memorija i zašto zauzima toliko prostora?

Keš memorija predstavlja skup privremenih podataka koje aplikacije čuvaju kako bi određene funkcije radile brže. Kada otvorite društvenu mrežu, pogledate video ili posetite internet stranicu, telefon može da sačuva deo sadržaja kako ne bi morao ponovo da ga učitava prilikom sledećeg korišćenja.

Ovaj sistem je koristan jer može da ubrza rad aplikacija i smanji potrebu za ponovnim preuzimanjem istih podataka. Međutim, keš se vremenom gomila, posebno u aplikacijama koje svakodnevno koristimo. Instagram, TikTok, Facebook, Chrome i druge aplikacije mogu da sačuvaju veliki broj fotografija, video-snimaka i drugih privremenih fajlova.

Važno je razumeti da keš nije isto što i lični podaci. Njegovo brisanje uglavnom uklanja privremene fajlove, a ne nalog, fotografije ili razgovore. Ipak, postoje aplikacije kod kojih se pod opcijom skladištenja nalaze i podaci koji nisu samo keš. Zato je potrebno razlikovati opciju „Obriši keš“ od opcije „Obriši podatke“ ili „Obriši skladište“, koja može da ukloni sačuvane informacije i zahteva ponovno prijavljivanje.

Kako obrisati keš memoriju na Android telefonu?

Foto: Printscreen

Ako koristite Android telefon, najjednostavniji način je da otvorite podešavanja i pronađete aplikaciju koja zauzima najviše prostora. Na većini uređaja putanja je Podešavanja, zatim Aplikacije, pa izbor konkretne aplikacije i opcija Skladištenje ili Skladištenje i keš.

Kada otvorite ovaj meni, videćete koliko prostora zauzimaju sama aplikacija, njeni podaci i keš memorija. Izaberite opciju „Obriši keš“ i telefon će ukloniti privremene fajlove. Nazivi menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača i verzije Androida, ali je postupak uglavnom sličan na Samsung, Xiaomi, Motorola i drugim uređajima.

Nemojte automatski da izaberete „Obriši podatke“ ili „Obriši skladište“ ako želite samo da oslobodite prostor. Ova opcija može da ukloni lokalno sačuvane informacije aplikacije, podešavanja ili preuzeti sadržaj. Ako niste sigurni šta će biti obrisano, prvo proverite opis opcije.

Instagram, TikTok i Facebook: aplikacije koje treba proveriti

Društvene mreže spadaju među aplikacije koje mogu da sačuvaju mnogo privremenih podataka. Svakodnevno gledanje fotografija, video-snimaka i drugih sadržaja može da dovede do povećanja njihove zauzetosti, čak i kada korisnik ne preuzima ništa ručno.

Na Androidu možete da proverite koliko prostora zauzimaju Instagram, TikTok i Facebook tako što ćete otvoriti Podešavanja, zatim Aplikacije i izabrati željenu aplikaciju. U odeljku Skladištenje proverite veličinu keša i, ako je potrebno, obrišite ga. Nakon toga aplikacija može privremeno sporije da učitava sadržaj koji je ranije bio sačuvan, ali će ponovo kreirati keš tokom korišćenja.

Na iPhone uređajima situacija je drugačija jer iOS uglavnom ne nudi univerzalno dugme za brisanje keša svih aplikacija. Ako određena aplikacija zauzima previše prostora, proverite da li u njenim podešavanjima postoji opcija za uklanjanje privremenih podataka. Ako ne postoji, moguće je da ćete morati da je uklonite i ponovo instalirate. Pre toga proverite da li su važni podaci sačuvani na nalogu ili u rezervnoj kopiji, kako ne biste izgubili sadržaj koji postoji samo na telefonu.

Google Files i aplikacija Datoteke: pronađite fajlove koje ste zaboravili

Keš memorija nije jedini razlog zbog kojeg telefon ostaje bez prostora. Često se najveći problem krije u preuzetim dokumentima, starim video-snimcima, dupliranim fotografijama i fajlovima koje smo sačuvali, a kasnije potpuno zaboravili.

Na Android telefonima korisna je aplikacija Google Files, koja omogućava pregled datoteka i može da ponudi predloge za oslobađanje prostora. Otvorite aplikaciju i potražite opciju za čišćenje, a zatim pregledajte predložene kategorije. Možete da pronađete stare preuzete fajlove, nepotrebne dokumente i druge stavke koje više ne koristite.

Pre nego što obrišete bilo šta, otvorite fajl i proverite da li vam je potreban. Posebno obratite pažnju na PDF dokumente, fotografije računa, poslovne fajlove i sadržaj koji ste dobili preko aplikacija za dopisivanje. Na iPhone uređajima sličnu kontrolu možete da obavite kroz aplikaciju Datoteke, odeljak Preuzimanja i podešavanja skladištenja.

WhatsApp, Viber i Telegram: oslobodite prostor bez brisanja razgovora

Aplikacije za dopisivanje mogu da zauzmu mnogo prostora jer se u njima svakodnevno razmenjuju fotografije, video-snimci, glasovne poruke i dokumenti. Problem je što se deo tog sadržaja automatski preuzima ili čuva na uređaju, pa korisnici često ni ne primete koliko memorije zauzima.

U WhatsAppu otvorite Podešavanja, zatim Skladištenje i podaci i opciju Upravljanje skladištem. Tu možete da pregledate velike fajlove, medije koji zauzimaju najviše prostora i sadržaj koji je više puta prosleđivan. Umesto da brišete čitave razgovore, izaberite samo fotografije i video-snimke koji vam više nisu potrebni.

Foto: Shutterstock

Sličan princip važi i za Viber i Telegram, gde treba proveriti podešavanja skladištenja i upravljanje medijima. Kod ovih aplikacija važno je razlikovati brisanje lokalno sačuvanih fajlova od brisanja poruka ili sadržaja iz razgovora. Ako želite da sačuvate fotografije ili dokumente, prvo ih prebacite u galeriju, na računar ili u pouzdanu rezervnu kopiju.

iPhone trik: proverite šta zauzima memoriju i uklonite nepotrebne aplikacije

Ako koristite iPhone, otvorite Podešavanja, zatim Opšte i odeljak iPhone skladište. Telefon će prikazati pregled zauzetog prostora i listu aplikacija koje koriste najviše memorije.

Ovaj pregled je koristan jer možete da vidite da li prostor zauzimaju fotografije, video-snimci, aplikacije ili njihovi podaci. Ako neku aplikaciju dugo niste koristili, razmislite o opciji „Ukloni aplikaciju“ odnosno Offload App. Ona uklanja samu aplikaciju, ali zadržava njene dokumente i podatke, pa možete ponovo da je instalirate kada vam zatreba. To nije isto što i potpuno brisanje aplikacije.

Dodatni prostor možete da oslobodite i pregledom fotografija i video-snimaka. Ako koristite iCloud Photos i uključenu opciju optimizacije skladišta, iPhone može da čuva manje lokalne verzije fotografija, dok se originali čuvaju u iCloudu. Međutim, ova funkcija zahteva odgovarajuće podešavanje i dovoljno prostora u iCloudu. Nemojte pretpostaviti da su fotografije bezbedno sačuvane u oblaku ako prethodno niste proverili da li je sinhronizacija završena.

Foto: Apple

Očistite preuzete video-snimke, muziku i sadržaj za gledanje van mreže

Aplikacije za gledanje filmova, slušanje muzike i korišćenje navigacije često omogućavaju preuzimanje sadržaja za korišćenje bez interneta. To je praktično kada putujete ili nemate stabilnu internet vezu, ali preuzeti sadržaj može da zauzme mnogo prostora.

Proverite aplikacije kao što su YouTube, Netflix, Spotify i druge koje koristite za multimediju. U njihovim podešavanjima potražite odeljak Preuzimanja i uklonite sadržaj koji ste već pogledali ili preslušali. Na isti način pregledajte mape koje ste sačuvali za navigaciju i obrišite one koje vam više nisu potrebne.

Posebno obratite pažnju na video-snimke visoke rezolucije. Jedan duži snimak može da zauzme više prostora nego veliki broj fotografija. Ako imate važne snimke, pre brisanja ih prebacite na računar ili drugi pouzdan način čuvanja. Nemojte uklanjati originalne fajlove samo zato što vam telefon prikazuje upozorenje o nedostatku memorije.

Safari i Chrome: uklonite podatke koji se gomilaju tokom surfovanja

Internet pregledači čuvaju podatke o posećenim stranicama, kolačiće i privremene fajlove kako bi omogućili brže učitavanje i praktičnije korišćenje interneta. Ako često surfujete, ovi podaci mogu da se nagomilaju.

Na Androidu možete da otvorite Chrome, dodirnete meni sa tri tačke, izaberete Istorija, a zatim opciju za brisanje podataka pregledanja. Tu možete da izaberete keširane slike i fajlove, kao i druge kategorije koje želite da uklonite.

Na iPhone uređaju Safari podatke možete da obrišete kroz Podešavanja, zatim Safari i opciju za brisanje istorije i podataka sa sajtova. Ipak, imajte na umu da brisanje kolačića može da vas odjavi sa pojedinih sajtova, dok uklanjanje istorije briše podatke o prethodnom pregledanju. Ako želite samo da oslobodite prostor, pažljivo izaberite šta ćete obrisati.

Foto: Shutterstock

Šta nikako ne treba da radite dok oslobađate memoriju?

Kada telefon počne da upozorava na nedostatak prostora, lako je posegnuti za aplikacijama koje obećavaju automatsko čišćenje svega što je nepotrebno. Ipak, nije svaka aplikacija za čišćenje korisna, a neke mogu da traže pristup podacima koji im nije neophodan.

Nemojte instalirati nepoznate aplikacije samo zato što obećavaju da će jednim klikom osloboditi nekoliko gigabajta. Android i iPhone već imaju ugrađene opcije za pregled skladišta i upravljanje fajlovima. Takođe, izbegavajte nasumično brisanje podataka aplikacija, sistemskih fajlova ili sadržaja čiju namenu ne razumete.