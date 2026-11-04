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Ako vam fotografije koje šaljete preko WhatsAppa izgledaju lošije nego u galeriji telefona, postoji jednostavan način da sačuvate njihov originalni kvalitet. Umesto standardnog slanja iz galerije, fotografiju možete da pošaljete kao dokument, čime se izbegava uobičajena kompresija fotografija.

Ovaj trik posebno je koristan kada šaljete slike sa putovanja, fotografije proizvoda ili sadržaj koji druga osoba treba da sačuva u punoj rezoluciji. Postupak je jednostavan i ne zahteva instaliranje dodatnih aplikacija.

Zašto WhatsApp smanjuje kvalitet fotografija?

WhatsApp prilikom standardnog slanja fotografija može da smanji njihovu veličinu kako bi se sadržaj brže slao i zauzimao manje prostora. Zbog toga fotografija koju druga osoba dobije ne mora da bude identična originalu koji ste snimili telefonom.

Razlika može da bude primetna kada fotografiju uvećate ili kada želite da je koristite za štampanje. Sitni detalji, tekst i oštrina mogu da budu manje izraženi nego na originalnoj slici.

Aplikacija ima i opciju slanja fotografija u HD kvalitetu, ali ako želite da sačuvate originalni fajl, postoji još jedan način.

Kako poslati fotografiju u punoj rezoluciji na Androidu?

Foto: ChatGPT

Na Android telefonu fotografiju možete da pošaljete kao dokument kroz WhatsApp. Na taj način aplikacija tretira fotografiju kao fajl, umesto kao standardnu sliku koja se šalje kroz galeriju.

Postupak je sledeći:

1. Otvorite WhatsApp i izaberite razgovor.

2. Dodirnite ikonicu spajalice pored polja za poruku.

3. Izaberite opciju „Dokument“.

4. Pronađite fotografiju koju želite da pošaljete.

5. Izaberite fajl i potvrdite slanje.

Na nekim verzijama aplikacije postoji i mogućnost da iz odeljka Dokument otvorite galeriju fotografija i video-snimaka. Ako tu opciju vidite, možete direktno da izaberete sadržaj koji želite da pošaljete.

Kako poslati fotografiju u punoj rezoluciji na iPhoneu?

Foto: ChatGPT

Na iPhone uređajima postupak je sličan, ali se koristi ikonica plus umesto spajalice.

1. Otvorite WhatsApp i izaberite razgovor.

2. Dodirnite znak plus (+) pored polja za poruku.

3. Izaberite „Dokument“.

4. Potražite opciju „Choose from Photos and Videos“ ako je dostupna.

5. Izaberite fotografiju i pošaljite je.

Ako se fotografija ne pojavljuje u ovom meniju, možete da je sačuvate u aplikaciji Datoteke i zatim pošaljete kao dokument.

HD kvalitet ili originalna fotografija: šta je bolje?

WhatsApp nudi HD opciju koja omogućava slanje fotografija boljeg kvaliteta nego kod standardnog načina slanja. Ona je praktična kada želite da fotografija izgleda jasnije, a ne želite da prolazite kroz dodatne korake.

Međutim, HD kvalitet nije isto što i originalni fajl. Ako fotografiju šaljete zbog štampanja, obrade ili čuvanja u punoj rezoluciji, slanje kao dokument može da bude bolji izbor.

Originalni fajlovi mogu da budu veći i da se duže šalju, posebno ako su fotografije snimljene u visokoj rezoluciji.

Kako da proverite šta ste poslali?

Kada fotografiju pošaljete kao dokument, ona se u razgovoru prikazuje kao fajl, a ne kao standardna fotografija.

Primalac može da je preuzme i sačuva na svom uređaju. Ako vam je važno da fotografija ostane u originalnom kvalitetu, proverite da li ste izabrali pravi fajl i da li ste ga poslali kroz opciju Dokument.

Nemojte pretpostavljati da svaka fotografija poslata u HD kvalitetu predstavlja original. Ako vam je važna puna rezolucija, proverite način slanja.