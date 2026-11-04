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Ako se grejete na klimu, verovatno ste primetili da uređaj tokom hladnih dana ponekad prestane da izbacuje topao vazduh. Možda se čuje drugačije, spoljna jedinica bude prekrivena ledom, a iz nje počne da izlazi para. Iako na prvi pogled deluje kao kvar, u mnogim slučajevima klima tada samo obavlja jedan od važnih procesa koji joj omogućavaju da nastavi da greje prostor.

Klima ne radi isto kada greje i kada hladi

Kada klima leti hladi prostoriju, ona izvlači toplotu iz unutrašnjosti i prebacuje je napolje. Tokom zime, kada je uključena na grejanje, proces se praktično odvija u suprotnom smeru – uređaj uzima toplotu iz spoljašnjeg vazduha i prenosi je u prostoriju.

To je moguće zahvaljujući rashladnom gasu i sistemu koji omogućava prenos toplote. Čak i kada je napolju hladno, u vazduhu postoji određena količina toplotne energije koju klima može da iskoristi.

Međutim, što je temperatura napolju niža, klima mora da radi u zahtevnijim uslovima. Spoljni izmenjivač toplote postaje veoma hladan, pa se na njegovoj površini može stvarati kondenzacija, a zatim i led. Upravo tada počinje proces koji mnoge korisnike zbunjuje.

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Šta je defrost i zašto klima tada izbacuje hladan vazduh?

Kada se na spoljnoj jedinici tokom grejanja nakupi led, klima mora da ga ukloni kako bi nastavila normalno da radi. Taj proces se naziva defrost, odnosno odmrzavanje.

U tom trenutku uređaj privremeno menja način rada. Grejanje prostorije može da stane, ventilator unutrašnje jedinice može da se zaustavi, a klima neko vreme neće izbacivati topao vazduh. Kod pojedinih uređaja korisnik može da primeti i kratkotrajno strujanje vazduha koji nije zagrejan.

To ne znači automatski da je klima pokvarena. Uređaj pokušava da ukloni led sa spoljne jedinice i ponovo uspostavi uslove za efikasan rad. Kada se odmrzavanje završi, klima se vraća na grejanje.

Zašto se iz spoljne jedinice pojavljuju para i voda?

Tokom defrosta led sa spoljne jedinice počinje da se topi. Zbog toga ispod klime može da se pojavi voda, dok se iz uređaja ponekad podigne oblak koji izgleda kao dim.

U većini takvih situacija reč je o vodenoj pari, a ne o dimu. Ona nastaje kada se zagrejani delovi spoljne jedinice susretnu sa hladnim vazduhom. To je posebno primetno tokom zimskih dana, kada je razlika između temperature uređaja i spoljašnjeg vazduha velika.

Zbog toga nije neobično da klima tokom grejanja povremeno kaplje ili da se ispod spoljne jedinice stvori barica. Ipak, važno je da voda može slobodno da otiče i da se ne zadržava u delu uređaja gde bi ponovo mogla da se zaledi.

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Da li klima treba da radi neprekidno tokom zime?

Mnogi korisnici misle da je bolje da klimu često gase i ponovo uključuju, posebno kada se prostorija zagreje. Međutim, kod inverter uređaja rad može da bude efikasniji kada klima održava zadatu temperaturu i prilagođava snagu potrebama prostorije.

To ne znači da uređaj mora da radi bez prestanka u svim situacijama. Potrošnja zavisi od spoljne temperature, izolacije, veličine prostorije, podešene temperature i karakteristika same klime.

Ako klima često prekida grejanje, teško održava temperaturu ili se defrost ponavlja veoma često, moguće je da uređaj radi u zahtevnim uslovima ili da postoji problem koji treba proveriti. Samo na osnovu jednog prekida grejanja ne može se zaključiti da je klima neispravna.

Kada je led na klimi normalan, a kada treba pozvati servis?

Tanak sloj inja ili leda na spoljnoj jedinici tokom zimskog grejanja može biti normalna pojava. Klima bi trebalo da pokrene odmrzavanje i nakon toga nastavi da greje.

Međutim, ako je spoljna jedinica dugo prekrivena debelim slojem leda, ako ventilator udara u led, ako klima slabo greje ili se problem stalno ponavlja, uređaj treba pregledati.

Korisnik može da proveri da li su filteri unutrašnje jedinice čisti i da li vazduh nesmetano prolazi. Ako klima i dalje ne radi kako treba, najbolje je pozvati servisera. Mogući uzroci uključuju probleme sa protokom vazduha, senzorima, odvodom ili rashladnim sistemom.

Najvažnije je da led ne pokušavate da uklonite nožem, šrafcigerom ili drugim oštrim predmetima. Tako možete oštetiti cevi i izmenjivač toplote. Ako klima pokazuje znake ozbiljnog zaleđivanja, bezbednije je isključiti uređaj i prepustiti pregled stručnjaku.

Šta treba zapamtiti?

Klima koja tokom zime nakratko prestane da greje ne mora odmah da znači da je pokvarena. Često je u pitanju defrost - automatsko odmrzavanje spoljne jedinice. Para, voda i privremeni prekid toplog vazduha mogu biti deo normalnog rada.