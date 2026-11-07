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Ovakav način korišćenja jeste praktičan kada želite da čujete šta se dešava oko vas, ali ako stalno birate istu slušalicu, možete ubrzati njeno trošenje i napraviti problem sa trajanjem baterije.

Jedna slušalica radi, druga odmara

Bežične slušalice napravljene su tako da mogu da rade zajedno, ali i pojedinačno, u takozvanom mono režimu. To je zgodno za telefonske razgovore, slušanje glasovnih poruka ili podkasta dok obavljate druge poslove. Problem nastaje kada se jedna slušalica koristi mnogo češće od druge, naročito ako je uvek ista.

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Baterija ne troši godine ravnomerno

Svaka slušalica ima svoju bateriju, a ona tokom korišćenja prolazi kroz cikluse pražnjenja i punjenja. Ako jednu stalno koristite, ona će se češće prazniti i puniti, dok će druga imati znatno manje takvih ciklusa. Vremenom to može da dovede do razlike u njihovoj autonomiji, odnosno do toga da jedna radi kraće od druge.

Zašto se jedna slušalica brže prazni?

Zamislite da levu slušalicu koristite svakog dana za razgovore, muziku i podkaste, dok desnu gotovo nikada ne vadite iz kutijice. Kada konačno poželite da koristite obe, moguće je da će leva ostati bez baterije mnogo pre desne.

Osim toga, slušalica koju češće vadite iz kutijice prolazi kroz više ciklusa korišćenja i punjenja. To ne znači da će se odmah pokvariti, ali dugoročno može da doprinese bržem trošenju baterije u odnosu na drugu.

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Možete li da koristite čas levu, čas desnu?

Jednostavno rešenje jeste da povremeno menjate slušalicu koju koristite. Tako ćete ravnomernije rasporediti potrošnju baterija. Ipak, treba imati u vidu da ne podržavaju svi modeli potpuno isti način rada, pa kod pojedinih slušalica mogućnosti korišćenja jedne po jedne mogu da budu ograničene.

Kada je korišćenje samo jedne ipak dobra ideja?

Naravno, nema razloga da potpuno odustanete od korišćenja jedne slušalice jer znamo koliko to može biti praktično kada razgovarate telefonom, pratite prevod na sastanku ili želite da istovremeno slušate sadržaj i čujete ljude oko sebe. Važno je samo da vam to ne postane navika u kojoj uvek koristite isti komad.

Ako želite da čujete okolinu, a da pritom koristite obe slušalice, proverite da li vaš model ima ambijentalni režim ili funkciju propuštanja spoljašnjih zvukova. Ona omogućava da čujete deo zvukova iz okruženja bez stalnog vađenja slušalica iz ušiju. Ipak, ni ovaj režim ne znači da ste potpuno svesni svega što se događa oko vas.

Posebno obratite pažnju ako slušalice koristite dok šetate, prelazite ulicu ili se krećete u blizini saobraćaja. Muzika i razgovori mogu da vam odvuku pažnju, čak i kada nosite samo jednu slušalicu.

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Još jedan savet za duži vek slušalica

Baterije u bežičnim slušalicama vremenom prirodno gube kapacitet, ali pravilno korišćenje može da pomogne da uređaj duže ostane funkcionalan. Nemojte stalno forsirati samo jednu slušalicu, redovno čistite kućište i kontakte za punjenje prema uputstvu proizvođača i čuvajte slušalice u njihovoj kutijici kada ih ne koristite.

Ipak, najvažnije je da ne paničite ako primetite da se jedna slušalica prazni brže od druge. To ne mora automatski da znači da je pokvarena, ali ako je stalno koristite umesto obe, neravnomerno trošenje baterije može postati sve izraženije. Zato sledeći put kada krenete iz kuće, razmislite da li je baš neophodno da vam ista slušalica bude stalni saputnik.