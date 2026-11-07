Slušaj vest

Iako je ova opcija mnogima korisna kada traže određenu adresu, planiraju putovanje ili žele da upoznaju neki kraj pre nego što ga posete, nisu svi oduševljeni činjenicom da je njihov dom tako lako dostupan za pregled na internetu.

Baš zbog toga Google nudi mogućnost da vlasnici i stanari zatraže da se njihova kuća trajno zamagli na Street Viewu, a postupak je jednostavniji nego što mnogi misle.

Vaša kuća može da bude skrivena od pogleda

Google Street View koristi fotografije koje su snimljene kamerama na vozilima koja prolaze javnim putevima. Tako korisnici mogu virtuelno da istražuju gradove, ulice i naselja, bez obzira na to gde se fizički nalaze. Fotografije, međutim, nisu snimljene uživo, već prikazuju stanje zabeleženo u trenutku kada je vozilo prošlo tom ulicom.

Google automatski zamagljuje prepoznatljiva lica i registarske tablice kako bi zaštitio privatnost ljudi. Ipak, to ne znači da su i kuće automatski skrivene. Ako ne želite da vaš dom bude prepoznatljiv na Street Viewu, možete da podnesete poseban zahtev kompaniji.

Foto: Google Street View

Kako da pronađete svoju kuću na Google mapama?

Prvo otvorite Google Maps na računaru ili mobilnom telefonu i u polje za pretragu unesite adresu svog doma. Kada se lokacija prikaže, uključite Street View tako što ćete otvoriti dostupnu fotografiju uličnog prikaza. Proverite da li gledate baš svoju kuću i da li je prikazana iz ugla koji želite da prijavite.

Kada se nađete u Street View prikazu, pronađite opciju „Report a problem“, odnosno „Prijavi problem“. Ona se nalazi u donjem delu prikaza, a preko nje se otvara obrazac za prijavu sadržaja koji želite da Google dodatno zamagli.

Potrebno je da dokažete da je kuća vaša

U obrascu izaberite opciju „My home“, odnosno „Moj dom“, i označite da imate ovlašćenje da podnesete zahtev za zamagljivanje. Google traži i dokaz o adresi, kako bi proverio da zahtev podnosi vlasnik ili stanar objekta. Kao dokaz mogu da posluže račun za komunalne usluge, bankovni izvod sa adresom, ugovor o zakupu ili dokumentacija o osiguranju nekretnine.

Važno je da se na dokumentu vidi adresa objekta, ali ne morate da otkrivate sve ostale lične podatke. Google navodi da možete da prekrijete ime, brojeve računa i druge osetljive informacije, dok adresa i datum dokumenta moraju ostati vidljivi. Dokumenti poput računa i izvoda treba da budu izdati u prethodnih šest meseci, dok ugovor o zakupu može biti i stariji.

Foto: Shutterstock

Dobro razmislite pre nego što pošaljete zahtev

Kada popunite obrazac, unesete adresu i priložite dokaz, pošaljite prijavu i sačekajte da Google razmotri zahtev. Kompanija može da vas kontaktira putem imejla ako su joj potrebne dodatne informacije. Nije navedeno da će postupak biti završen u tačno određenom roku, pa ne treba očekivati da kuća nestane sa mape istog trenutka.

Ono što je posebno važno jeste da je zamagljivanje kuće trajno. Kada Google prihvati zahtev i primeni zamagljivanje, ono ne može naknadno da se poništi, čak ni ako se predomislite. Zbog toga ovu opciju treba koristiti samo ako ste sigurni da želite da vaš dom bude trajno skriven na Street View fotografijama.

Foto: Printscreen/Google Maps

Šta ako živim u stanu?

Pošto većina naših građana živi u stanovima, postavlja se pitanje da li i oni mogu da zatraže da njihov dom bude zamagljen na Google Street Viewu. Mogu, ali znajte da postoji važna razlika: Google ne nudi posebnu opciju za zamagljivanje pojedinačnog stana unutar zgrade,već se zahtev odnosi na vidljivi deo objekta na fotografiji.

Ako živite u stambenoj zgradi, možete da prijavite konkretan deo fotografije koji želite da zamaglite,na primer prozore, balkon ili ulaz, ali Google odlučuje o zahtevu nakon provere.

Takođe, Google ne garantuje da će zamagliti celu zgradu, ako vam je to želja. U zahtevu možete da označite konkretan deo fotografije koji želite da sakrijete, ali konačnu odluku o obimu zamagljivanja donosi sam Google.

Ako želite da sakrijete samo svoj stan, imajte u vidu da je to teško izdvojiti jer Street View prikazuje spoljašnjost zgrade, a ne unutrašnjost pojedinačnih stanova. Zato je moguće da zamagljivanje obuhvati i veći deo objekta, a ne samo vaše prozore ili terasu.

Foto: Shutterstock

Ne možete tek tako da sakrijete komšijsku kuću

Imajte u vidu i da ova mogućnost nije namenjena tome da bilo ko po sopstvenoj želji zamagli tuđu nekretninu. Google navodi da zahtev za zamagljivanje kuće može da podnese njen vlasnik ili stanar, uz odgovarajući dokaz o adresi. Dakle, nije dovoljno da vam se ne dopada izgled nečije fasade ili da želite da sakrijete kuću komšije.

Pored kuća, korisnici mogu da prijave i fotografije na kojima žele dodatno zamagljivanje svog lica, automobila ili tela. Google već automatski zamagljuje prepoznatljiva lica i registarske tablice, ali ako sistem nešto propusti, postoji mogućnost da se zatraži dodatna zaštita.

Šta se dešava sa fotografijama nakon zamagljivanja?

Kada Google primeni zahtev, zamagljivanje se odnosi na sve kopije objavljene Street View fotografije. Kompanija navodi i da se tako zamagljena fotografija od tog trenutka isključuje iz korišćenja za generativne AI upite. Ipak, to ne menja slike koje su ranije već napravile ili objavile treće strane koristeći postojeći sadržaj.

Zato, ako vam smeta što je vaš dom lako dostupan za virtuelno razgledanje, ne morate da čekate da Google sam ukloni fotografiju. Dovoljno je da pronađete svoju kuću na Street Viewu, podnesete zahtev i dostavite traženi dokaz o adresi. Samo imajte na umu da je odluka trajna i da je ne možete kasnije povući.