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Deluje bezazleno, ali neke navike tokom punjenja mogu da ubrzaju starenje baterije, smanje njen kapacitet i učine da mobilni sve kraće izdrži bez utičnice.

Međutim, jedna navika posebno može da bude opasna: ostavljanje mobilnog da se puni na krevetu, na posteljini, ispod jastuka ili prekrivenog ćebetom. Osim što toplota može da ubrza propadanje baterije, u slučaju oštećenog uređaja, kabla ili punjača postoji i rizik od pregrevanja, pa čak i požara. Iako deluje bezazleno, upravo ovakve svakodnevne navike mogu da naprave ozbiljan problem, a stručnjaci upozoravaju da bi trebalo obratiti pažnju na nekoliko čestih grešaka tokom punjenja.

Ne čekajte da baterija padne na nulu

Jedna od najčešćih grešaka jeste čekanje da se telefon potpuno isprazni, pa tek onda priključivanje na punjač. Današnji mobilni telefoni uglavnom koriste litijum-jonske baterije kojima ne prija često pražnjenje do kraja. Nema potrebe da čekate da se uređaj ugasi, možete ga dopuniti i kada pokazuje 30 ili 40 odsto.

Takođe, zaboravite na staro pravilo da novu bateriju treba prvo potpuno isprazniti, a zatim napuniti do 100 odsto. To nije potrebno kod savremenih litijum-jonskih baterija. Google čak navodi da ne morate da „učite“ telefon koliko baterija može da traje tako što ćete ga stalno prazniti do nule i puniti do kraja.

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Telefon ne voli vrućinu

Mnogo veći neprijatelj baterije od samog punjenja jeste toplota. Ako se mobilni tokom punjenja previše zagreva, hemijsko starenje baterije može da se ubrza, zbog čega će vremenom moći da zadrži manje energije. Apple upozorava da izlaganje uređaja temperaturama višim od 35 stepeni može trajno da smanji životni vek baterije.

Zato telefon ne treba ostavljati na direktnom suncu, pored radijatora ili u zagrejanom automobilu dok se puni. Ako primetite da je neuobičajeno vruć, prekinite punjenje i sačekajte da se ohladi. Blago zagrevanje tokom punjenja može biti normalno, ali uređaj ne bi trebalo da bude toliko topao da vam je neprijatno da ga držite.

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Nikako ne ostavljajte mobilni da se puni na posteljini dok spavate

Ostaviti telefon na krevetu, prekriti ga jastukom ili ga gurnuti ispod ćebeta dok se puni jedna je od najgorih navika. Mekane površine mogu da zadržavaju toplotu oko uređaja i otežaju njegovo hlađenje. Zbog toga se preporučuje da telefon tokom punjenja stoji na čvrstoj, ravnoj i suvoj površini, poput noćnog stočića.

Posebno je važno da mobilni ne ostavljate da se puni na posteljini dok spavate. Litijum-jonske baterije su uobičajene i uglavnom bezbedne, ali oštećene baterije, neispravni kablovi i pregrevanje mogu predstavljati rizik od požara. Zato punjač i telefon držite dalje od lako zapaljivih materijala.

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Najjeftiniji punjač može skupo da košta

Kada se originalni punjač izgubi ili pokvari, mnogi posegnu za prvim jeftinim koji pronađu. Ipak, nije svejedno kakav adapter i kabl koristite. Nekvalitetni ili neprovereni dodaci mogu da izazovu probleme sa punjenjem, pregrevanje i oštećenje uređaja.

Ovo ne znači da svaki punjač druge marke automatski šteti telefonu. Važno je da bude pouzdan, odgovarajuće snage i usklađen sa standardima koje podržava uređaj. Posebno izbegavajte oštećene kablove, rasklimane priključke i adaptere sumnjivog porekla.

Igrice i filmovi dok se telefon puni

Još jedna navika koju mnogi imaju jeste da priključe telefon na punjač, a zatim nastave da igraju zahtevne igrice, gledaju video-snimke ili koriste aplikacije koje opterećuju procesor. U takvim situacijama uređaj istovremeno troši energiju i prima je, pa punjenje može da traje duže, a temperatura da poraste.

Ne znači da će se baterija uništiti ako jednom odgovorite na poruku dok je mobilni priključen na punjač. Problem je dugotrajno opterećenje uređaja, posebno kada se istovremeno zagreva. Ako želite da se telefon brže napuni i ostane hladniji, ostavite zahtevne aplikacije za kasnije.

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Da li je punjenje do 100 odsto greška?

Često se može čuti savet da bateriju nikada ne treba puniti do kraja, ali ni to nije pravilo koje važi za svaki telefon i svaku situaciju. Savremeni uređaji imaju sisteme za upravljanje punjenjem koji regulišu dotok energije i štite bateriju. Apple, na primer, nudi opciju optimizovanog punjenja koja smanjuje vreme tokom kojeg je telefon na 100 odsto.

Za dugoročnu očuvanost baterije korisno je, kada vam to odgovara, držati napunjenost otprilike između 20 i 80 odsto. Ipak, to nije obavezna granica niti razlog za nerviranje ako vam je potreban pun telefon za put ili naporan dan. Važnije je izbegavati pregrevanje i često pražnjenje do potpunog gašenja.

Da li telefon sme da ostane na punjaču preko noći?

Mnogi i dalje veruju da će baterija propasti ako mobilni ostane priključen na punjač dok spavaju. Međutim, savremeni telefoni imaju sisteme koji zaustavljaju ili regulišu punjenje kada baterija dostigne pun kapacitet. Apple navodi da je punjenje iPhone uređaja tokom noći bezbedno, uz funkciju optimizovanog punjenja koja pomaže da se smanji vreme provedeno na 100 odsto.

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Aplikacije za „čuvanje baterije“ nisu čarobno rešenje

Na internetu se mogu pronaći brojne aplikacije koje obećavaju da će produžiti trajanje baterije jednim klikom. Ipak, dodatna aplikacija ne može da poništi prirodno starenje baterije, a često većina potrebnih opcija postoji u podešavanjima samog telefona. Umesto nasumičnog instaliranja programa, proverite koje aplikacije najviše troše energiju i koristite ugrađene režime za uštedu baterije.

Baterija se vremenom troši, čak i kada telefon koristite pravilno, što je normalan proces kod litijum-jonske tehnologije. Ipak, nekoliko jednostavnih navika može da pomogne da duže zadrži dobar kapacitet: ne čekajte da se potpuno isprazni, ne izlažite je visokim temperaturama, koristite kvalitetan punjač i ne opterećujte telefon zahtevnim zadacima dok se puni.