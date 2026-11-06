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Zamislite da kupite projektor koji obećava filmski doživljaj na velikom platnu, a onda shvatite da ne možete da ga postavite dovoljno daleko od zida, da dnevna svetlost uništava kontrast ili da nemate odgovarajuće mesto za montažu. Upravo takve situacije mogu da pretvore kupovinu koja je trebalo da unapredi gledanje filmova u skupo razočaranje.

Projektor nije uređaj koji jednostavno postavite na sto i očekujete da će svaka prostorija izgledati kao bioskop. Njegove mogućnosti zavise od veličine sobe, osvetljenja i načina na koji ćete organizovati prostor.

1. Da li imate dovoljno prostora za projektor?

Jedna od najčešćih grešaka prilikom kupovine projektora jeste zanemarivanje udaljenosti između uređaja i zida ili projekcionog platna.

Svaki projektor ima određeni odnos projekcije, poznat kao throw ratio. On određuje koliko daleko uređaj mora da bude postavljen da bi prikazao sliku određene širine.

Na primer, projektor sa odnosom 2:1 mora da bude udaljen približno šest metara od površine kako bi prikazao sliku široku tri metra. Ako nemate dovoljno prostora, slika neće biti veličine koju ste očekivali.

Zato je važno da pre kupovine izmerite prostoriju i proverite specifikacije konkretnog modela. Nemojte se oslanjati samo na podatak da projektor može da prikaže sliku od 100 ili 120 inča.

Manje prostorije mogu da budu pogodne za projektore sa kratkim dometom, odnosno *short throw* modele. Oni omogućavaju prikaz velike slike sa manje udaljenosti, ali često koštaju više od standardnih projektora.

Postoje i ultra-short-throw modeli koji se postavljaju veoma blizu zida. Ipak, kod njih tekstura zida može da postane primetnija, zbog čega je odgovarajuće projekciono platno često bolji izbor.

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2. Dnevna svetlost može da uništi filmski doživljaj

Projektori najbolje rade u prostorijama u kojima je moguće kontrolisati svetlost.

Ako planirate da gledate filmove tokom dana, dok sunčeva svetlost ulazi kroz prozore, slika može da izgleda isprano. Tamni detalji postaju manje vidljivi, a kontrast više nije onakav kakav ste očekivali.

To ne znači da projektor ne može da se koristi u dnevnoj sobi. Međutim, potrebno je da obratite pažnju na osvetljenost uređaja, koja se izražava u lumenima.

Projektori sa većom osvetljenošću mogu da budu bolji izbor za svetlije prostorije, ali snažniji modeli često su skuplji. Zbog toga nekada ima više smisla investirati u kvalitetne zavese koje blokiraju svetlost nego u projektor koji je znatno skuplji.

Dodatna opcija je projekciono platno koje odbija ambijentalnu svetlost. Ono može da pomogne da slika ostane vidljivija u prostorijama u kojima nije moguće potpuno zamračivanje.

Ako planirate da projektor koristite prvenstveno uveče, u prostoriji sa zatvorenim zavesama, ne morate nužno da kupujete najjači model.

3. Gde ćete postaviti projektor i kako ćete povezati sve uređaje?

Foto: Shutterstock

Pre kupovine razmislite i o tome gde će projektor stajati.

Ako planirate montažu na plafon, proverite da li postoji odgovarajuće mesto za nosač i da li ćete moći da usmerite sliku prema platnu.

Ako uređaj postavljate na sto ili policu, obratite pažnju na udaljenost od projekcione površine i na to da li će kablovi predstavljati problem.

Projektor bi trebalo da bude postavljen tako da ne smeta ljudima koji prolaze kroz prostoriju i da niko ne mora da se kreće kroz svetlosni snop tokom gledanja.

Važno je i da imate odgovarajuće priključke za povezivanje sa laptopom, konzolom, TV uređajem ili drugim izvorom sadržaja.

HDMI je posebno važan ako planirate da gledate filmove, koristite konzolu ili povezujete projektor sa računarom.

Pre kupovine proverite i da li uređaj ima ugrađene zvučnike, kao i mogućnost povezivanja sa eksternim audio-sistemom. Velika slika neće sama po sebi obezbediti i dobar zvuk.

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Da li je projektor bolji izbor od televizora?

Projektor može da bude odličan izbor ako želite veliku sliku, imate prostor za njegovo postavljanje i možete da kontrolišete osvetljenje.

Međutim, televizor je praktičniji za svakodnevno gledanje, posebno ako želite da uključite uređaj tokom dana, bez spuštanja roletni i podešavanja prostorije.

Projektor ima najviše smisla za korisnike koji žele da naprave poseban prostor za filmove, serije, sportske prenose ili igranje video-igara.

Ako vam je prioritet jednostavnost, televizor je često bolji izbor. Ako vam je važnija veličina slike i spremni ste da prilagodite prostor, projektor može da pruži drugačije iskustvo gledanja.