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Uz precizne instrukcije, korisnici mogu da unaprede svoje slike, promene pozadinu ili dobiju filmski efekat, a da pritom sačuvaju prirodan izgled i identitet.

Altijam Kabir (Altiam Kabir) podelio je na društvenoj mreži X niz promptova koji pokazuju kako ChatGPT može da se koristi za različite vrste uređivanja fotografija. Njegova objava, koja je prikupila više od 545.000 pregleda, sadrži primere za portrete, studijsko osvetljenje, profesionalnu obradu i fotografije namenjene društvenim mrežama.

Umesto ručnog podešavanja brojnih parametara, korisnici mogu da opišu šta žele da promene i kakav rezultat očekuju.

1. Kako da običan portret izgleda profesionalno

Jedan od najkorisnijih primera odnosi se na poboljšanje portreta. ChatGPT-u možete da zadate da unapredi osvetljenje, izoštri detalje lica, koriguje tonove kože i ukloni elemente koji odvlače pažnju.

Prompt:

„Uredi ovu fotografiju kao profesionalni fotograf portreta. Poboljšaj osvetljenje, izoštri detalje lica, koriguj tonove kože i smanji elemente koji odvlače pažnju. Zadrži moje lice, prirodnu teksturu kože i identitet potpuno nepromenjenim.“

Ovakav zahtev može da bude koristan za fotografije koje se koriste na društvenim mrežama, poslovnim profilima ili drugim digitalnim platformama.

Foto: ChatGPT

2. Filmski izgled fotografije uz AI

Ako želite da fotografija izgleda kao kadar iz filma, možete da zatražite cinematic color grading, odnosno filmsku korekciju boja.

Ovaj stil obrade podrazumeva prilagođavanje kontrasta, osvetljenja, senki i odnosa toplih i hladnih tonova kako bi slika dobila određenu atmosferu.

Prompt:

„Obradi ovu fotografiju u filmskom stilu. Poboljšaj kontrast, prilagodi boje i osvetljenje, dodaj prirodne senke i postigni sofisticiran filmski izgled. Zadrži realistične detalje i originalni izgled osobe.“

3. Profesionalno studijsko osvetljenje

Fotografije snimljene u kućnim uslovima često nemaju ravnomerno osvetljenje, zbog čega lice može da izgleda previše tamno ili da ima izražene senke.

ChatGPT može da dobije instrukcije da fotografiju obradi tako da izgleda kao da je snimljena u profesionalnom studiju.

Prompt:

„Promeni osvetljenje na ovoj fotografiji tako da izgleda kao profesionalno studijsko fotografisanje. Dodaj meko, laskavo svetlo, realistične senke i uravnotežene svetle delove. Zadrži moje crte lica, odeću i pozadinu prirodnim.“

Foto: ChatGPT

4. Promena pozadine fotografije

Jedan od primera iz objave odnosi se na zamenu pozadine.

Ova opcija može da bude korisna kada želite da fotografija izgleda kao da je snimljena u profesionalnom studiju, čak i ako je nastala u običnom prostoru.

Prompt:

„Zameni pozadinu ove fotografije čistim, profesionalnim fotografskim studijem. Uskladi osvetljenje, perspektivu i senke tako da konačna fotografija izgleda kao da je zaista snimljena u tom prostoru.“

Važno je da se prilikom promene pozadine zatraži i usklađivanje svetla i senki, kako osoba ne bi izgledala kao da je naknadno ubačena u fotografiju.

5. Prirodno retuširanje kože

AI može da pomogne i u retuširanju portreta, ali je važno da rezultat ne izgleda previše obrađeno.

U primeru koji je objavio Kabir, fokus je na uklanjanju privremenih nepravilnosti, neželjenog sjaja i oštrih senki, uz očuvanje prirodne teksture kože.

Prompt:

„Retuširaj ovaj portret kao profesionalni fotograf. Smanji privremene nepravilnosti, neželjeni sjaj i oštre senke, ali sačuvaj pore, prirodnu teksturu kože i moj originalni izgled.“

Ovakva obrada može da bude posebno korisna za portrete namenjene poslovnim profilima i društvenim mrežama.

6. Efekat profesionalne DSLR kamere

Fotografije snimljene telefonom mogu da se obrade tako da dobiju izgled fotografija napravljenih profesionalnom kamerom.

U ovom slučaju, cilj je poboljšanje oštrine glavnog objekta, prirodno zamućenje pozadine i realistična dubina fotografije.

Prompt:

„Učini da ova fotografija izgleda kao da je snimljena profesionalnom DSLR kamerom punog formata sa portretnim objektivom. Poboljšaj oštrinu glavnog objekta, napravi prirodno zamućenje pozadine i zadrži realističnu dubinu i osvetljenje.“

Rezultat zavisi od originalne fotografije i mogućnosti AI alata, ali precizno definisanje željenog efekta može da pomogne u dobijanju prirodnijeg izgleda.

Foto: ChatGPT

7. Kako da poboljšate mutne fotografije

Ako imate fotografiju koja je blago mutna ili ima vidljiv digitalni šum, možete da zatražite poboljšanje jasnoće i rezolucije.

Prompt:

„Poboljšaj jasnoću i rezoluciju ove fotografije. Smanji šum, ispravi blagu zamućenost, vrati detalje koji mogu da se rekonstruišu i poboljšaj oštrinu bez izmišljanja crta lica ili preterane obrade slike.“

Ovaj pristup može da pomogne kod fotografija koje nisu dovoljno oštre, ali ne može da garantuje vraćanje detalja koji u originalnom snimku uopšte ne postoje.

8. Fotografija u stilu zlatnog sata

Golden hour, odnosno period neposredno nakon izlaska ili pre zalaska sunca, poznat je po toplom i mekom svetlu koje fotografijama daje poseban izgled.

ChatGPT može da dobije instrukcije da fotografiju obradi u tom stilu.

Prompt:

„Obradi ovu fotografiju tako da izgleda kao profesionalno fotografisanje tokom zlatnog sata. Dodaj meko, toplo sunčevo svetlo, prirodne odsjaje, realistične senke i uravnotežene tonove kože, bez promene mog izgleda.“

Ovaj stil može da bude zanimljiv za fotografije sa putovanja, portrete i objave na Instagramu.

Foto: ChatGPT

9. Luksuzni editorial portret

Ako želite da fotografija izgleda kao da je napravljena za naslovnu stranu ili editorijalni sadržaj magazina, možete da zatražite sofisticiraniju obradu.

Prompt:

„Pretvori ovu fotografiju u premium editorial portret pogodan za profesionalni magazin. Primeni sofisticiranu korekciju boja, precizan kontrast, elegantno osvetljenje i suptilno retuširanje, uz očuvanje mog identiteta i prirodnih proporcija.“

Ovakav stil može da bude koristan za profesionalne portrete, kreativne projekte i fotografije koje zahtevaju ozbiljniji vizuelni identitet.

10. Profesionalna profilna fotografija za društvene mreže

Poslednji primer iz objave odnosi se na fotografije za LinkedIn, Facebook i Instagram.

Cilj je da se poboljša osvetljenje, jasnoća lica, odvajanje osobe od pozadine i kompozicija, uz očuvanje originalnog izgleda.

Prompt:

„Pretvori ovu fotografiju u profesionalnu profilnu sliku za LinkedIn, Facebook ili Instagram. Poboljšaj osvetljenje, jasnoću lica, odvajanje pozadine i kompoziciju, ali zadrži moje originalno lice i izgled nepromenjenim.“

Ovakva obrada može da bude korisna kada želite da istu fotografiju prilagodite različitim platformama, bez potrebe za novim fotografisanjem.

Kako da dobijete najbolje rezultate iz ChatGPT-a

Najvažnije je da prompt bude konkretan. Umesto da napišete samo „ulepšaj fotografiju“, objasnite šta želite da se promeni: osvetljenje, kontrast, pozadina, oštrina ili boje.

Takođe, navedite šta ne želite da AI menja. Ako je u pitanju portret, korisno je naglasiti da treba sačuvati originalne crte lica, proporcije i prirodnu teksturu kože.