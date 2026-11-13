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SIM kartica je mnogo više od malog čipa koji omogućava telefonu da se poveže na mobilnu mrežu. Preko nje korisnici obavljaju pozive, šalju poruke i koriste mobilni internet, ali se telefonski broj često koristi i za potvrđivanje identiteta. Bankarske aplikacije, nalozi na internetu i različite digitalne usluge mogu slati jednokratne kodove putem SMS poruka, zbog čega kontrola nad brojem telefona ima veliki bezbednosni značaj.

Problem nastaje kada telefon ili SIM kartica dospeju u pogrešne ruke. Ako kartica nije dodatno zaštićena, neko bi mogao da je prebaci u drugi uređaj i pokuša da prima pozive i poruke namenjene vlasniku broja. To ne znači da automatski može da pristupi svim bankarskim i drugim nalozima, jer oni imaju dodatne bezbednosne mehanizme, ali neovlašćeno korišćenje broja može da predstavlja ozbiljan rizik.

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Šta je SIM PIN i kako štiti vaš broj

SIM PIN je bezbednosni kod koji zaključava samu SIM karticu, nezavisno od šifre kojom otključavate telefon. Kada se ova opcija aktivira, uređaj će tražiti unos PIN-a nakon svakog ponovnog uključivanja, kao i kada se kartica prebaci u drugi telefon. Na taj način osoba koja fizički dođe do kartice ne može jednostavno da je koristi bez poznavanja odgovarajućeg koda.

Ova zaštita posebno je korisna u slučaju krađe ili gubitka telefona, jer sprečava da neko samo izvadi SIM karticu i ubaci je u drugi uređaj. Važno je, međutim, razumeti da SIM PIN ne štiti od svih oblika sajber napada niti zamenjuje zaključavanje ekrana. Najbolju zaštitu pruža kombinacija različitih mera, uključujući snažnu šifru telefona i dodatnu zaštitu naloga.

Kako da uključite SIM PIN na Android telefonu

Na Android uređajima opcija se najčešće nalazi u podešavanjima bezbednosti ili u odeljku za zaštitu SIM kartice. Nazivi menija mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača i verzije operativnog sistema, ali se uglavnom traži opcija „SIM Card Lock“, „SIM PIN“ ili „Lock SIM Card“. Nakon njenog aktiviranja telefon će zatražiti postojeći PIN koji je obezbedio mobilni operater.

Kada unesete važeći početni kod, možete da postavite novi PIN koji ćete koristiti ubuduće. Preporučuje se da izbegavate jednostavne kombinacije poput 1234 ili godine rođenja, jer ih je lako pogoditi. Nemojte nasumično isprobavati različite kodove: nakon nekoliko pogrešnih unosa SIM kartica može biti blokirana i tada će vam biti potreban PUK kod.

Foto: ChatGPT

iPhone takođe ima jednostavnu opciju za zaključavanje SIM kartice

Korisnici iPhone telefona mogu da aktiviraju istu zaštitu kroz sistemska podešavanja. Potrebno je otvoriti „Settings“, zatim izabrati „Cellular“ ili „Mobile Data“, a potom pronaći opciju „SIM PIN“. Nakon uključivanja funkcije, uređaj će tražiti postojeći kod SIM kartice, koji se dobija od mobilnog operatera. Ako želite, možete ga promeniti nakon uspešnog aktiviranja zaštite.

Slična opcija postoji i na klasičnim telefonima sa fizičkim tasterima, najčešće u odeljku „Security“ ili „Phone Settings“. Bez obzira na model uređaja, princip je isti: kartica zahteva PIN pre nego što omogući korišćenje mobilne mreže. Ako koristite eSIM, dostupnost i način podešavanja mogu se razlikovati u zavisnosti od telefona i operatera.

Ne delite PIN i čuvajte PUK kod na sigurnom mestu

SIM PIN ne treba deliti sa drugim osobama, čak ni ako imaju pristup vašem telefonu. Takođe, izbegavajte da koristite iste kombinacije za zaključavanje SIM kartice i ekrana uređaja. Ako izgubite telefon ili posumnjate da je SIM kartica ukradena, odmah kontaktirajte mobilnog operatera i zatražite blokiranje kartice, kao i izdavanje zamenske.