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Ovo je pet Android funkcija koje vredi isprobati, a za neke je potrebno samo promeniti jedno podešavanje.

1. Vratite obaveštenja koja ste slučajno obrisali

Koliko puta vam se dogodilo da slučajno uklonite obaveštenje, a zatim shvatite da niste ni pročitali šta je pisalo? Android ima funkciju koja može da reši taj problem.

Foto: Printscreen

Opcija Notification History, odnosno istorija obaveštenja, čuva pregled pristiglih notifikacija tokom prethodna 24 sata, pod uslovom da je ranije uključena.

Da biste je aktivirali, otvorite Podešavanja, izaberite Obaveštenja, a zatim Istorija obaveštenja. Uključite ovu opciju i telefon će ubuduće čuvati pregled pristiglih notifikacija.

Ovo može biti posebno korisno kada slučajno obrišete poruku ili želite da proverite koje vas je aplikacije kontaktiralo.

2. Napravite skriveni prostor za privatne aplikacije

Ako telefon povremeno pozajmljujete drugima ili jednostavno želite da određene aplikacije držite odvojeno, Android nudi funkciju Private Space.

Ona omogućava kreiranje posebnog, zaštićenog prostora u kojem možete držati aplikacije i osetljive podatke. Taj prostor može da bude zaključan zasebnim PIN-om, lozinkom ili biometrijskom zaštitom.

Da biste ga aktivirali, otvorite Podešavanja, zatim Bezbednost i privatnost i potražite Private Space. Pratite korake za podešavanje i odaberite način zaključavanja.

Kada je zaključan, privatni prostor može da bude sakriven i od pregleda instaliranih aplikacija.

Važno je da ova funkcija zahteva Android 15 ili noviju verziju, a dostupnost može zavisiti od proizvođača telefona.

3. Telefon može da zapamti više stvari koje kopirate

Većina korisnika zna da može da kopira tekst i fotografije, ali ne zna da tastatura Gboard nudi istoriju kopiranog sadržaja.

Umesto da svaki put izgubite prethodno kopirani tekst kada kopirate nešto novo, možete da pristupite Clipboard funkciji i pronađete ranije sačuvane stavke.

Foto: Printscreen

Otvorite bilo koje polje za unos teksta, pokrenite Gboard tastaturu i dodirnite ikonicu Clipboard. Ako je istorija isključena, aktivirajte je.

Tako možete da sačuvate više tekstova, linkova ili drugih sadržaja i ponovo ih nalepite kada vam zatrebaju. Pojedine stavke možete i da zakačite kako ne bi nestale automatski.

Ova opcija je posebno korisna kada često šaljete iste informacije, adrese, brojeve telefona ili poslovne poruke.

4. Pozajmite nekome telefon, a da ne može da otvara druge aplikacije

Postoji funkcija koja omogućava da drugoj osobi date telefon, ali joj ograničite korišćenje na jednu aplikaciju.

Zove se App Pinning, odnosno zakačinjanje aplikacije za ekran.

Kada je uključite, možete da otvorite, na primer, YouTube, zakačite ga za ekran i predate telefon drugoj osobi. Ona neće moći jednostavno da izađe iz te aplikacije i otvori vaše poruke, fotografije ili druge sadržaje.

Foto: Printscreen

Najpre u Podešavanjima potražite App Pinning i aktivirajte opciju. Zatim otvorite željenu aplikaciju, uđite u pregled nedavnih aplikacija, dodirnite ikonicu aplikacije i izaberite Pin.

Za izlazak iz ovog režima može biti potrebno unošenje PIN-a ili druge vrste zaštite, u zavisnosti od podešavanja telefona.

5. Uključite automatske titlove za video-snimke

Android ima još jednu zanimljivu funkciju koja može biti korisna kada gledate video u javnom prevozu, na poslu ili na mestu gde ne možete da uključite zvuk.

Live Caption automatski generiše titlove za govor koji se čuje na telefonu, čak i kada video nema ugrađene titlove.

Foto: Printscreen

Da biste je uključili, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje zvuka i potražite ikonicu Live Caption u kontrolama jačine zvuka. Na podržanim uređajima funkcija se može uključiti i kroz Podešavanja, u odeljku Pristupačnost.

Kada je aktivna, titlovi se pojavljuju preko video-sadržaja i mogu da se pomeraju po ekranu.