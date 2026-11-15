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Ipak, postoji jedna mogućnost koju mnogi korisnici previde: nalog može da bude povezan sa dodatnim uređajem, a da vlasnik toga nije svestan. Naravno, ovo ne znači da neko automatski može da pročita svaku poruku, ali ako je nepoznat uređaj povezan sa vašim nalogom, postoji razlog da odmah proverite podešavanja.

Jedna korisna funkcija može da postane bezbednosni problem

Reč je o opciji „Povezani uređaji“ (Linked Devices), koja omogućava da isti WhatsApp nalog koristite na više uređaja. Tako možete da čitate i šaljete poruke preko računara, tableta ili drugog telefona, bez potrebe da svaki put uzimate glavni mobilni telefon. WhatsApp dozvoljava povezivanje do četiri dodatna uređaja.

Problem nastaje kada neko bez vašeg znanja poveže svoj uređaj sa vašim nalogom. Za to mu može biti dovoljan kratak pristup vašem otključanom telefonu, tokom kojeg može da pokrene povezivanje i skenira QR kod. Nakon toga, dodatni uređaj može da ostane povezan čak i kada vi nastavite normalno da koristite WhatsApp na svom telefonu.

Foto: Profimedia

Kako da proverite ko ima pristup vašim porukama

Provera traje svega nekoliko sekundi. Otvorite WhatsApp, uđite u podešavanja i izaberite opciju „Povezani uređaji“. Na ekranu će se pojaviti spisak računara, telefona i drugih uređaja koji su povezani sa vašim nalogom, kao i podaci o njihovoj aktivnosti. Ako koristite Android, do podešavanja možete doći i preko menija sa tri tačke u gornjem uglu aplikacije.

Ako na listi primetite uređaj koji ne prepoznajete, dodirnite ga i izaberite opciju „Odjavi se“ (Log out). Time prekidate njegovu vezu sa nalogom. WhatsApp u svom zvaničnom uputstvu upravo ovu proceduru navodi kao način za uklanjanje uređaja koji više ne želite da budu povezani.

Foto: Profimedia

Nacionalni CERT Srbije je ranije upozorio na fišing kampanju koja se širila putem WhatsAppa. Korisnicima su stizale poruke sa poznatih brojeva, u kojima su navodno prijatelji ili članovi porodice tražili da glasaju za nekoga na takmičenju.

Klikom na sumnjivi link korisnik je mogao da omogući napadaču da poveže svoj uređaj sa njegovim WhatsApp nalogom. Na taj način napadač može da čita poruke, pristupa listi kontakata i šalje nove poruke u ime osobe čiji je nalog kompromitovan. Posebno je nezgodno što poruka može da izgleda sasvim uverljivo jer dolazi od nekoga koga već imate u imeniku.

Da li to znači da je WhatsApp enkripcija beskorisna?

WhatsApp koristi end-to-end enkripciju, što znači da su privatne poruke zaštićene tako da njihov sadržaj ne mogu da čitaju osobe izvan razgovora. Međutim, kada sami povežete dodatni uređaj, on postaje još jedna tačka sa koje možete pristupati svojim razgovorima. Ako se na listi nađe uređaj koji je povezao neko drugi, enkripcija ne može da spreči tu osobu da vidi poruke kojima taj uređaj ima pristup.

Zato nije dovoljno samo verovati da je aplikacija bezbedna. Važno je i da kontrolišete koji uređaji imaju pristup vašem nalogu. WhatsApp navodi da povezani uređaji održavaju end-to-end enkripciju, ali to ne znači da je bezbedno ostaviti nepoznat uređaj prijavljen na vaš nalog.

Foto: Profimedia

Nekoliko navika može da vam sačuva nalog

WhatsApp savetuje korisnicima da redovno proveravaju listu povezanih uređaja i uklone one koje ne prepoznaju. Korisno je i da na telefonu uključite obaveštenja aplikacije, kako biste lakše primetili upozorenja o povezivanju novog uređaja.

Dodatnu zaštitu pružaju zaključavanje telefona i biometrijska zaštita aplikacije, poput otiska prsta ili prepoznavanja lica, tamo gde su dostupni. Važno je i da nikome ne šaljete kodove za verifikaciju i da ne delite PIN za potvrdu identiteta. Ako posumnjate da je nalog zloupotrebljen, odmah proverite povezane uređaje i obavestite kontakte drugim putem da ne otvaraju sumnjive linkove koji stižu sa vašeg broja.