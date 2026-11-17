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Kupovina polovnog telefona može biti odličan način da uštedite novac, posebno kada su cene novih modela sve više. Ipak, iza povoljnog oglasa može se kriti uređaj koji je prijavljen kao ukraden, blokiran na mobilnim mrežama ili ima problematičnu istoriju. Postoji jednostavna provera koju bi svaki kupac trebalo da obavi pre nego što plati telefon – provera IMEI broja.

Šta je IMEI broj i zašto je toliko važan?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) predstavlja jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja. Svaki telefon koji se povezuje na mobilnu mrežu ima svoj IMEI, koji se najčešće sastoji od 15 cifara. Operateri koriste ovaj broj za identifikaciju uređaja, a u slučaju krađe ili gubitka mogu da ga iskoriste za blokiranje telefona na mreži.

Ova provera posebno je važna kada kupujete uređaj od nepoznatog prodavca, preko oglasa ili društvenih mreža. IMEI može pomoći da utvrdite da li je telefon prijavljen kao izgubljen ili ukraden, kao i da li postoje određena ograničenja za njegovo korišćenje. Zbog toga stručnjaci savetuju da ovaj korak ne preskačete čak ni kada telefon na prvi pogled izgleda potpuno ispravno.

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Kako da pronađete IMEI broj telefona?

Najjednostavniji način da pronađete IMEI jeste da otvorite aplikaciju za pozivanje i ukucate kod *#06#. Na ekranu će se automatski pojaviti identifikacioni broj uređaja. Ova metoda funkcioniše na većini Android telefona i iPhone modela, bez potrebe za instaliranjem dodatnih aplikacija.

IMEI možete pronaći i u podešavanjima telefona, kao i na originalnoj kutiji, računu ili dokumentaciji uređaja. Kod telefona sa dve SIM kartice moguće je da postoje dva IMEI broja, pa je važno proveriti oba. Pre kupovine uporedite broj prikazan na ekranu sa onim koji se nalazi na kutiji ili dokumentaciji.

Kako da proverite da li je telefon ukraden ili blokiran?

Kada dobijete IMEI broj od prodavca, sledeći korak je njegova provera. Postoje internet servisi koji omogućavaju proveru identifikacionog broja i prikazuju informacije o uređaju, uključujući model i određene statuse vezane za njegovu istoriju. Jedna od mogućnosti je i GSMA Device Check, servis koji proverava da li se uređaj nalazi na međunarodnoj listi blokiranih telefona.

Ako je telefon označen kao izgubljen ili ukraden, to je ozbiljan razlog da odustanete od kupovine. Ipak, imajte na umu da rezultat pojedinačne internet provere nije apsolutna garancija da je uređaj bezbedan. Podaci mogu biti nepotpuni ili ažurirani sa zakašnjenjem, pa je dobro proveriti status i kod mobilnog operatera.

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Prodavac ne želi da vam pošalje IMEI? To je znak za oprez

Ako prodavac odbija da vam dostavi IMEI broj, izbegava pitanja o poreklu uređaja ili insistira na brzoj kupovini bez provere, trebalo bi da budete posebno oprezni. Ozbiljan prodavac uglavnom ne bi trebalo da ima problem da potencijalnom kupcu privatno dostavi ovaj podatak radi provere.

S druge strane, samo posedovanje IMEI broja ne znači da je uređaj automatski bezbedan za kupovinu. Pre plaćanja proverite da li se podaci o modelu poklapaju sa oglasom, da li telefon prihvata vašu SIM karticu i da li postoje aktivne zaštite koje ga povezuju sa nalogom prethodnog vlasnika. Kod iPhone uređaja posebno proverite da li je isključen Activation Lock, odnosno zaštita koja sprečava korišćenje telefona bez odgovarajućeg Apple naloga.

Šta još morate da proverite pre nego što kupite polovan telefon?

IMEI provera je važna, ali nije jedina stvar na koju treba obratiti pažnju. Telefon može imati ispravan identifikacioni broj, a da ipak ima neispravnu bateriju, oštećen ekran, problem sa kamerom ili zaključavanje na određenu mobilnu mrežu. Zato uređaj obavezno testirajte uživo, obavite poziv, proverite mobilni internet, Wi-Fi, zvučnike, kamere i priključak za punjenje.