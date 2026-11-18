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Gmail odavno nije samo servis za elektronsku poštu. Brojne internet stranice i aplikacije omogućavaju prijavljivanje preko Google naloga, pa isti podaci često služe za pristup velikom broju različitih usluga. To je praktično jer ne morate da pamtite desetine lozinki, ali istovremeno stvara ozbiljan bezbednosni rizik. Ako neko preuzme vaš Google nalog, potencijalno dobija pristup mnogo većem delu vašeg digitalnog života nego što biste očekivali.

Zbog toga je važno da ne čekate da primetite sumnjivu aktivnost. Google nudi alat Security Checkup, koji prikazuje preporuke za zaštitu naloga, uključujući dodavanje rezervne imejl-adrese i broja telefona za oporavak. Do njega možete doći preko Google naloga, izborom opcije Manage your Google Account, a zatim odeljka Security & sign-in. Zeleni štit označava da trenutno nema preporučenih intervencija, dok plavi, žuti ili crveni znak upozorenja ukazuje da nešto treba proveriti.

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Uključite verifikaciju u dva koraka

Jedna od najvažnijih mera zaštite jeste verifikacija u dva koraka, poznata i kao dvofaktorska autentifikacija. Kada je uključena, sama lozinka više nije dovoljna za prijavljivanje. Potreban je i drugi dokaz identiteta, poput telefona ili drugog uređaja koji posedujete. Čak i ako neko sazna vašu lozinku, neće automatski moći da pristupi nalogu bez dodatne potvrde.

Podešavanje se nalazi u odeljku Security & sign-in, u delu How you sign in to Google, gde treba izabrati Turn on 2-Step Verification i pratiti uputstva. Vredi razmotriti i passkeys, odnosno pristupne ključeve koji omogućavaju prijavljivanje pomoću otiska prsta, prepoznavanja lica ili zaključavanja ekrana, umesto klasične lozinke. Oni su otporniji na fišing jer se ne mogu jednostavno prepisati ili ukrasti kao obična lozinka. Ipak, kreirajte ih samo na uređajima koje lično posedujete, jer svako ko može da otključa takav uređaj može da pristupi i nalogu.

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Proverite ko već ima pristup

Zaštita lozinkom i dodatnom potvrdom neće mnogo pomoći ako je neko već dobio pristup vašem nalogu preko povezane aplikacije. U Google nalogu otvorite Security & sign-in i pronađite odeljak sa povezanim aplikacijama. Tu možete videti servise i internet stranice na kojima koristite prijavljivanje preko Google naloga, kao i aplikacije kojima ste dozvolili pristup određenim podacima. Sve što ne prepoznajete ili više ne koristite možete ukloniti izborom opcije Remove access.

Važno je proveriti i podešavanja samog Gmaila. Na računaru otvorite Gmail, kliknite na ikonicu zupčanika, izaberite See all settings i pregledajte automatsko prosleđivanje poruka, filtere, oznake, zakazane mejlove, automatski odgovor i pristup preko IMAP ili POP protokola. Obratite posebnu pažnju na prosleđivanje: ako je neko podesio da se kopija svake nove poruke automatski šalje na drugu adresu, može nastaviti da prati vašu poštu bez očiglednih znakova upozorenja.

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Skrivena podešavanja mogu otkriti upad

Posebno proverite opciju Mail delegation, koja omogućava drugoj osobi da čita, šalje i briše poruke u vašem Gmail nalogu. Nalazi se u kartici Accounts and Import, u odeljku Grant access to your account. Ako se tamo pojavi ime koje niste sami dodali, uklonite ga. Ovu opciju nije moguće uređivati iz Gmail aplikacije na telefonu, već je potrebno otvoriti Gmail preko internet pregledača na računaru.

Zatim proverite i uređaje na kojima je vaš Google nalog prijavljen. Otvorite Google Account, izaberite Security & sign-in, a zatim Your devices i Manage all devices. Prikazaće vam se uređaji na kojima ste trenutno prijavljeni ili ste bili prijavljeni tokom prethodnih nekoliko nedelja. Obratite pažnju na nepoznate telefone, računare, lokacije i pregledače. Ipak, nemojte odmah pretpostaviti da je svaki neobičan zapis znak napada: javni računar koji ste koristili, promenjena lokacija ili resetovan telefon mogu izgledati sumnjivo iako je aktivnost legitimna.

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Navike koje čuvaju nalog

Nakon što proverite podešavanja, važno je da zaštitu održavate. Verifikaciju u dva koraka treba ostaviti uključenu, a kodove za potvrdu nikada ne treba deliti sa drugim osobama. Google neće telefonom tražiti od vas da mu saopštite takav kod. Povremeno ponovite Security Checkup, jer se preporuke menjaju, a na nalogu se vremenom gomilaju uređaji i aplikacije koje više ne koristite.

Obratite pažnju i na neobične promene u samom Gmailu. Ako iznenada prestanete da dobijate poruke, prijatelji vam jave da sa vaše adrese stiže neželjena pošta ili primetite mejlove koje niste poslali, reagujte odmah. Isto važi ako poruke nestaju iz prijemnog sandučeta, a ne pojavljuju se ni u korpi. Prvi korak je promena lozinke, nakon čega treba ponovo pregledati prijavljene uređaje, povezane aplikacije i sva podešavanja Gmaila koja mogu omogućiti neovlašćen pristup.