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Postoji nekoliko jednostavnih načina da dodatno zaključate WhatsApp, Viber i druge aplikacije, tako da niko ne može da ih otvori bez vaše dozvole.

Kako da zaključate WhatsApp pomoću otiska prsta ili Face ID-ja

WhatsApp ima ugrađenu opciju koja omogućava zaključavanje pojedinačnih razgovora, ali i dodatnu zaštitu cele aplikacije na iPhone uređajima.

Ako želite da zaštitite određeni razgovor, otvorite WhatsApp, pronađite kontakt ili grupu koju želite da zaključate i dodirnite ime kontakta na vrhu ekrana. Izaberite opciju Chat Lock i aktivirajte zaključavanje.

Na Android telefonima razgovor možete zaključati i tako što ćete duže zadržati prst na njemu, otvoriti dodatne opcije i izabrati Lock chat.

Zaključani razgovori premeštaju se u posebnu fasciklu kojoj se pristupa pomoću otiska prsta, Face ID-ja, PIN-a ili šifre telefona. Možete postaviti i posebnu tajnu šifru kako biste sakrili samu fasciklu.

Važno je i to što WhatsApp automatski skriva sadržaj i ime pošiljaoca u obaveštenjima za zaključane razgovore.

Kako da zaključate ceo WhatsApp na iPhone telefonu

Ako koristite iPhone, možete zaštititi celu aplikaciju, a ne samo pojedinačne razgovore.

Foto: Printscreen

Postupak je jednostavan:

1. Pronađite WhatsApp na početnom ekranu.

2. Zadržite prst na ikoni aplikacije.

3. Izaberite Require Face ID.

4. Potvrdite izbor pomoću Face ID-ja.

Od tog trenutka, svaki pokušaj otvaranja WhatsAppa zahtevaće biometrijsku potvrdu ili šifru telefona.

Ova opcija dostupna je na iPhone uređajima sa iOS 18 ili novijim verzijama sistema. Zaključavanje aplikacije može dodatno ograničiti prikaz njenog sadržaja u obaveštenjima, pretrazi i drugim delovima sistema.

Kako da sakrijete privatne razgovore na Viberu

Viber takođe ima korisnu opciju za korisnike koji žele da zaštite pojedinačne razgovore.

Reč je o funkciji Hidden Chats, odnosno skrivenim razgovorima, koji se ne prikazuju u uobičajenoj listi poruka.

Da biste je aktivirali:

1. Otvorite Viber i pronađite razgovor koji želite da sakrijete.

2. Na Androidu zadržite prst na razgovoru, a na iPhoneu prevucite razgovor ulevo ili ga duže pritisnite.

3. Izaberite Hide chat.

4. Postavite četvorocifreni PIN.

Nakon toga, razgovor će nestati sa standardne liste. Da biste ga ponovo pronašli, unesite PIN u polje za pretragu Vibera ili potražite ime kontakta.

Na iPhone uređajima dostupna je i dodatna biometrijska zaštita pomoću Face ID-ja ili Touch ID-ja.

Važno: Viber upozorava da resetovanje zaboravljenog PIN-a trajno briše istoriju skrivenih razgovora i njihov medijski sadržaj. Zato nemojte zaboraviti šifru koju ste postavili.

Foto: Shutterstock

Kako da zaključate druge aplikacije na Android telefonu

Ako želite da zaštitite Instagram, Gmail, galeriju fotografija ili aplikacije za mobilno bankarstvo, mogućnosti zavise od proizvođača telefona.

Pojedini Android uređaji imaju ugrađenu funkciju App Lock, koja omogućava zaključavanje aplikacija pomoću PIN-a, lozinke ili otiska prsta.

Kod telefona koji podržavaju ovu mogućnost, opciju možete potražiti u podešavanjima pod nazivima Privacy, Security ili App Lock.

Android 15 i novije verzije donose i funkciju Private Space, odnosno privatni prostor. Ona omogućava stvaranje zasebnog, zaštićenog dela telefona u koji možete instalirati aplikacije koje želite da držite odvojeno od ostatka uređaja.

Da biste ga podesili:

1. Otvorite Settings.

2. Izaberite Security & privacy.

3. Pronađite Private space.

4. Izaberite Set up.

5. Postavite poseban PIN, šablon ili otisak prsta.

U privatni prostor možete instalirati zasebne verzije aplikacija, koje imaju odvojene podatke i podešavanja.

Ova funkcija nije dostupna na svim Android uređajima, pa je potrebno proveriti podršku konkretnog modela.

Kako da zaštitite privatnost obaveštenja na zaključanom ekranu

Čak i kada zaključate aplikacije, sadržaj poruka može ostati vidljiv na zaključanom ekranu telefona.

Zato je korisno da isključite prikaz detalja obaveštenja.

Na Androidu otvorite Settings, zatim Notifications i potražite opciju Lock screen notifications. Izaberite podešavanje koje skriva osetljiv sadržaj obaveštenja.

Na iPhone uređajima otvorite Settings, zatim Notifications, izaberite aplikaciju i pronađite Show Previews. Odaberite When Unlocked ili Never.