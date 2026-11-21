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Dva punjača mogu da izgledaju gotovo identično, a da jedan puni telefon znatno brže od drugog. Razlog nisu samo vati ispisani na kutiji već i standardi koje punjač podržava, kao i to da li su kompatibilni sa vašim telefonom. Zato pre sledeće kupovine vredi obratiti pažnju na nekoliko oznaka koje često promaknu i iskusnijim korisnicima.

USB-C ne znači automatski i brzo punjenje

Prva stvar koju treba znati jeste da USB-C označava oblik priključka, a ne brzinu punjenja. To što kabl može da se uključi u telefon ne znači da će omogućiti i najveću brzinu koju uređaj podržava. Za to je važan standard USB Power Delivery, poznatiji kao USB PD, koji omogućava da punjač i telefon međusobno razmene informacije i dogovore koliko energije uređaj može da primi.

Zato nije dovoljno da na kutiji piše samo USB-C ili brzo punjenje. Treba proveriti da li punjač podržava standard koji odgovara konkretnom telefonu. Na primer, Gugl za svoje Pixel telefone preporučuje USB PD adaptere, dok za određene modele navodi i PPS punjače kao opciju za brže punjenje. Samsung, sa druge strane, za svoje Super Fast Charging modele koristi USB PD sa PPS podrškom.

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Da li je 60 W zaista najbolji izbor?

Broj vati često je prva stvar koju kupci pogledaju, pa se stiče utisak da je punjač od 100 ili 120 W automatski bolji od onog sa 30 ili 45 W. Međutim, telefon ne može da povuče više energije nego što mu njegov sistem punjenja dozvoljava. Ako uređaj podržava najviše 25 W, punjač od 100 W neće ga napuniti četiri puta brže.

Punjač od 60 W može biti praktičan izbor za domaćinstvo u kojem se pored telefona pune i tablet ili manji laptop. Ipak, nije univerzalno najbolja kupovina za svakoga. Za nekoga ko puni samo telefon, model manje snage može biti sasvim dovoljan, pod uslovom da podržava odgovarajući standard. Važno je i proveriti koliko snage punjač može da isporuči kada se koristi više njegovih priključaka istovremeno.

PPS i AVS: dve oznake koje ne treba mešati

PPS je skraćenica za Programmable Power Supply i omogućava punjaču da preciznije prilagođava napon i struju potrebama uređaja tokom punjenja. Ova tehnologija posebno je važna kod pojedinih Android telefona koji podržavaju brzo punjenje preko USB PD standarda. Ipak, nije svaki telefon kompatibilan sa PPS-om, pa je najbolje proveriti specifikaciju konkretnog modela pre kupovine.

AVS, odnosno Adjustable Voltage Supply, takođe omogućava prilagođavanje napona, ali pripada naprednijim mogućnostima USB Power Delivery standarda, posebno njegovom režimu proširenog opsega snage. Ovo ne znači da je AVS obavezan za svaki telefon niti da će svaki uređaj zbog njega automatski da se puni brže. USB-IF u dokumentaciji objašnjava da standard omogućava različite načine isporuke energije, ali stvarna brzina zavisi od mogućnosti punjača, kabla i uređaja koji se puni.

Ove uređaje nikad ne isključujte iz struje Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Qi2 25W važan je samo ako punite bežično

Za one koji ne vole kablove, postoji još jedna oznaka na koju vredi obratiti pažnju: Qi2 25W. Reč je o standardu za bežično punjenje koji je doneo veću snagu u odnosu na raniji Qi2, koji je podržavao do 15 W. Konzorcijum za bežično napajanje (Wireless Power Consortium) predstavio je ovu verziju pod oznakom Qi2 25W, odnosno Qi v2.2.1, tokom 2025. godine.

Ipak, ni ovde ne važi pravilo da će svaki telefon na takvom postolju automatski koristiti svih 25 W. I telefon i bežični punjač moraju da podržavaju odgovarajuću verziju standarda. Ako koristite običan punjač sa kablom, oznaka Qi2 vam uopšte nije potrebna, pa nema razloga da zbog nje plaćate skuplji adapter.

Ne zaboravite kabl, jer i on može da uspori punjenje

Čak i kada imate snažan punjač, pogrešan kabl može da bude slaba karika. USB-IF navodi da USB-C kablovi mogu imati različite mogućnosti, uključujući podršku za 60 W ili 240 W, pa nije svejedno koji ćete izabrati. Ako punite laptop koji zahteva veću snagu, kabl mora da bude odgovarajuće deklarisan i kompatibilan sa punjačem i uređajem.

Zbog toga pre kupovine treba proveriti specifikacije i punjača i kabla, a ne oslanjati se samo na izgled priključka. Obratite pažnju i na kvalitet izrade, deklaraciju proizvođača i odgovarajuće oznake usaglašenosti.

Izbegavajte sumnjivo jeftine proizvode bez jasnih podataka o snazi i standardima, jer neproveren adapter nije dobra ušteda kada je reč o uređaju koji svakodnevno koristite.

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Kako da ne bacite novac na pogrešan punjač?

Najjednostavnije je da prvo pogledate uputstvo ili zvanične tehničke specifikacije svog telefona. Tamo ćete pronaći maksimalnu podržanu snagu punjenja i informacije o kompatibilnim standardima. Tek nakon toga birajte adapter. Ako u kući imate više različitih uređaja, univerzalni USB PD punjač sa više odgovarajućih izlaza može biti praktičnije rešenje od nekoliko zasebnih adaptera.

I najvažnije, nemojte kupovati punjač samo zato što na kutiji piše 100 W, 140 W ili 240 W. Veća brojka ne znači automatski i brže punjenje vašeg telefona. Presudno je da se poklope mogućnosti uređaja, adaptera i kabla. Upravo zato je pre kupovine mnogo korisnije da pročitate nekoliko redova tehničke deklaracije nego da kasnije zaključite da ste platili skup punjač koji vašem telefonu ne donosi nikakvu dodatnu brzinu.