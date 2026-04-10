Otkriveno je da standardni uređaji u domaćinstvu prikupljaju i dele privatne informacije sa velikim tehnološkim kompanijama kao što su Google, Amazon, Meta i TikTok. Veruje se da kompanije i njihovi partneri ove podatke koriste za ciljanje korisnika oglašavanjem na pametnim telefonima i drugim uređajima.

Google Nest i razlike između platformi

Rezultati pokazuju da Google Nest uređaji, uključujući bezbednosne kamere, pametne zvučnike, zvona na vratima i sisteme za kontrolu grejanja, prikupljaju veliku količinu informacija o lokaciji korisnika koji se povezuju putem Android telefona.

Sa druge strane, isti uređaji prikupljaju znatno manje informacija kada se koriste uz iPhone.

Nije jasno zašto dolazi do ove razlike, ali se navodi da je primarni biznis Googlea oglašavanje i marketing, dok se Apple više fokusira na prodaju hardvera.

Šta sve uređaji zapravo prate

Stručnjaci su analizirali koje su informacije potrebne za kreiranje naloga, koje dozvole aplikacije zahtevaju i koje aktivnosti prate marketinške kompanije.

Pametni zvučnici bi trebalo da slušaju samo kada korisnici to žele, ali istraživanje pokazuje da to nije uvek slučaj.

Na primer, uređaji brenda Bose dele korisničke podatke sa kompanijom Meta, koja stoji iza platformi kao što su Facebook, Instagram i WhatsApp.

Kamere i zvona sa najaktivnijim praćenjem

Ezviz pametne kamere i zvona pokazali su najaktivniji softver za praćenje.

To uključuje deljenje informacija sa TikTok poslovnim alatima, platformom Pangle, kao i kompanijama Huawei, Google i Meta. Svaki analizirani brend kamera i zvona koristi Google servise za praćenje, dok su Blink i Ring povezani sa kompanijom Amazon.

Praćenje uključeno po podrazumevanim podešavanjima

Which? ističe da su funkcije praćenja i prikupljanja podataka često automatski uključene.

Korisnici mogu da ih isključe, ali to zahteva promenu podešavanja i može dovesti do toga da neki delovi uređaja ili aplikacije ne rade kako treba.

Većina pametnih televizora ima menije puni oglasa, od kojih su mnogi personalizovani na osnovu korisničkih podataka.

Kućni aparati i prikupljanje ličnih podataka

Prema istraživanju, LG traži najviše podataka među proizvođačima mašina za pranje veša, uključujući ime, datum rođenja, email adresu, kontakte, lokaciju i broj telefona.

Hoover traži pristup kontaktima i brojevima telefona na Android uređajima, dok Miele podrazumevano omogućava praćenje precizne lokacije, koje je potrebno za korišćenje aplikacije.

Koji podaci su najosetljiviji

Istraživanje pokazuje da se korisnici najviše brinu zbog deljenja kontakata i lokacije u pozadini.

Zatim slede fotografije, broj telefona i precizna lokacija.

Prema pravilima GDPR, kompanije moraju biti transparentne o podacima koje prikupljaju i načinu na koji ih koriste, a prikupljeni podaci moraju biti ograničeni na ono što je neophodno.

U praksi, razlozi za prikupljanje podataka često su preširoko definisani, uz pozivanje na legitimne interese.

Upozorenje stručnjaka i odgovor kompanija

Iz organizacije Which? upozoravaju da kompanije ne bi trebalo da prikupljaju više podataka nego što je potrebno za pružanje usluge, posebno ako su važne informacije skrivene u dugim uslovima korišćenja.

Takođe navode da bi regulatorna tela trebalo da unaprede smernice kako bi bolje zaštitila korisnike.

Sa druge strane, kompanije tvrde da su transparentne i da se podaci koriste za unapređenje proizvoda i usluga.

Iz Googlea navode da poštuju zakone o privatnosti i pružaju korisnicima uvid u način korišćenja podataka, dok iz Amazona ističu da proizvode dizajniraju sa fokusom na privatnost i bezbednost, uz mogućnost kontrole korisničkog iskustva.