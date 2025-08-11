Jjedna od najpopularnijih platformi u Srbiji predlaže Top 5 Viber opcija koje treba da proverite. Biće korisne svima i ujedno sprečiti nepoželjne pozive i poruke.

Foto: Promo

1. Sakrijte statuse Pregledano i Na mreži

Viber omogućava da sakrijete status pregleda poruka i prisustva u aplikaciji. Prilagodite vidljivost ovih parametara unutar Podešavanja aplikacije – odlaskom u odeljak Privatnost. Skrivanje pomenutih statusa možda nije profesionalno i po bontonu, ali kad odete na odmor svi će progledati kroz prste na njihovo skrivanje. Uostalom, svi zaslužujemo odmor i vreme za digitalnu detoksikaciju!

2. Ne prikazujte profilnu fotku korisnicima koji nisu među vašim kontaktima

U mogućnosti ste da učinite vašu profilnu fotografiju nevidljivom za druge korisnike aplikacije. Da biste ovo uradili, ugasite tu opciju u postavkama Privatnost. Pratite putanju: Još – Podešavanja – Privatnost. Tu isključite opciju Prikaži svoju fotografiju.

Foto: Viber

3. Zahtevi za razmenu poruka

Pozivi za pridruživanje grupama ili kanalima od nepoznatih Viber korisnika automatski se ubacuju u fasciklu Zahteva za razmenu poruka. Korisnik uvek može da prihvati poziv, posle čega se prepiska premešta unutar ekrana svih ostalih prepiski. Ova funkcija je omogućena sama po sebi u Viber aplikaciji.

4. Lista za blokiranje

Telefonski brojevi koji su blokirani pojaviće se u listi blokiranih korisnika. Blokirane osobe neće moći da šalju poruke ili pozivaju, dodaju vas u grupe ili prate novosti onlajn statusa i vide profilne fotografije. Korisnici mogu lako da pristupe ovoj listi u Viber podešavanjima kako bi eventualno deblokirali određeni telefonski broj. Da pristupite blokiranoj listi pratite putanju: Još – Podešavanja – Privatnost – Blokiraj listu. Odatle izaberite kontakt i odblokirajte ga, ako tako želite.

Foto: Viber

5. ID pozivaoca i automatska provera spema