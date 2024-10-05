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Većina proizvođača klima-uređaja preporučuje direktno uključivanje u zidnu utičnicu, a ne u produžni kabl.

Isto tako, istraživanja su pokazala i kad su grejalice uzrok požara, da to najčešće bude izazvano upotrebom produžnog kabla u koji su uključene.

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Nije svaki produžni kabl u stanju da podrži različitu električnu snagu uređaja koji su u njega priključeni i to uglavnom u isto vreme. S grejalicama poseban oprez.

Mere opreza:

1. Redovno proveravajte produžni kabl, odnosno sve kablove uključene u njega i zamijenite ih ako primetite da su oštećeni.

2. Držite sve kablove i utičnice dalje od velikih potrošača struje (frižider, zamrzivač, šporet), ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja kako bi se sprečilo pregrejavanje. Uvek isključujte iz struje uređaje koji nisu u upotrebi.

Mogu vam pomoći pametni produžni kablovi ili utičnice Foto: Shutterstock

3. Ne ostavljajte uključene laptop i punjač za telefon danima u produžnom kablu, jer se mogu pregrejati i izazvati požar. Izbegavajte prekomerno savijanje produžnog kabla kako se ne bi oštetio.

4. Ne koristite oštećene utikače i utičnice na produžnom kablu.

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5. Produžni kabl treba da bude odgovarajuće dužine. Ako je prekratak, može da bude pod velikim opterećenjem i izazove pregrejavanje.

6. Držite produžni kabl dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote (šporet, na primer).

Produžni kablovi nisu napravljeni kako bi izdržali preveliko opterećenje struje pa postoji rizik od pregrejavanja i požara ako ih preopteretite. Kada su već uključeni televizor, računar i lampa, dodatno uključivanje električnog radijatora može dovesti do požara u kući.

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Direktno povezivanje

Većina proizvođača električnih radijatora preporučuje direktno povezivanje sa zidnom utičnicom, a ne preko produžnog kabla na koji nikada ne bi trebali priključivati velike uređaje. Ako koristite produžni kabl, redovno proveravajte uređaje, kako ne bi bili oštećeni.

Držite sve kablove i utičnice dalje od izvora topline, ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja, kako bi se sprečilo pregrejavanje. Uvek isključujte iz struje uređaje koji nisu u upotrebi.

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Obratite pažnju na oštećenja

Kada je reč o ostalim merama opreza, stručnjaci preporučuju da se veliki uređaji drže udaljeno od zida, kako bi se izbeglo zadržavanje topline. Takođe, uključivanje laptopa ili punjača za telefon, koji posle danima ostaju uključeni, a leže na krevetu, mogu voditi ka požaru.

Izbegavajte prekomerno savijanje ili uvijanje produžnog kabla, kako biste sprečili oštećenje unutar njega. Nemojte koristiti oštećene utikače ili utičnice na produžnom kablu. Ako primetite oštećenja, odmah zamenite utikače ili potražite stručnu pomoć.

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Odgovarajuća dužina

Koristite produžni kabl odgovarajuće dužine za potrebe vaših uređaja. Upotreba prekratkog kabla koji je pod prevelikim opterećenjem može izazvati pregrejavanje.